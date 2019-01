https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El acuerdo sobre el Brexit se votará en Febrero

Theresa May reconoce que no espera colaboración de la Unión Europea sobre el Brexit

En medio de la puja por la salida del Reino Unido como socio de la Unión Europea, la primera ministra británica admite que no espera que le sean otorgadas las garantías necesarias para llevar a cabo el mencionado plan

El Litoral | Télam La primera ministra británica, Theresa May, admite este viernes que no espera que los 27 socios de la UE le concedan de forma inmediata las garantías que necesita para que el acuerdo sobre el Brexit sea ratificado por la Cámara de los Comunes pero confió en que puedan trabajar sobre ellas "tan pronto como sea posible".

"No espero un resultado inmediato, pero lo que sí espero es que podamos comenzar a trabajar lo más rápido posible con las garantías que sean necesarias", afirmó a la prensa al llegar a la Cumbre del Consejo Europeo, según los medios británicos. May suspendió la votación del acuerdo del Brexit el martes ante la posibilidad de perder por falta de apoyo, lo que instigó una moción de confianza por parte del sector de su partido más crítico con su plan. Si bien agradeció el apoyo de sus colegas, admitió que es consciente de las "grandes preocupaciones" de los diputados británicos.

Dijo que esas preocupaciones se centran en que termine siendo permanente la salvaguarda acordada entre Londres y Bruselas para evitar una frontera estricta entre Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, un Estado de la Unión Europea. Añadió además que tenía previsto exponer a sus socios europeos las "garantías legales y políticas" que, a su juicio, se necesitan para abordar esas preocupaciones y conseguir que el acuerdo del Brexit sea ratificado por el Parlamento británico. Al mismo tiempo, admitió que su gobierno estudia la posibilidad de una salida -prevista para el 29 de marzo de 2019- sin acuerdo, aunque insistió en que "la mejor solución para ambos" es que sea consensuado y que respaldado por la Cámara de los Comunes. En clave interna, dijo que no será ella quien liderará el Partido Conservador para las elecciones previstas en el Reino Unido en 2022 dado que, aunque le "habría gustado", la formación "preferiría concurrir con otro líder". Sin embargo, May no ha dicho que hará en caso de que se anticipen las elecciones si el Parlamento rechaza el acuerdo. La primera ministra británica decidió el lunes aplazar la votación, prevista para el día siguiente, del acuerdo de salida de la UE en la Cámara de los Comunes, al constatar que no tenía apoyos suficientes. Los Veintisiete escucharán este viernes la exposición que haga May y debatirán después sobre qué garantías pueden conceder para facilitar la ratificación en Londres, pero han dejado claro que no habrá una renegociación del acuerdo alcanzado el 25 de noviembre. Pero el acuerdo final del Brexit consensuado con Bruselas no se someterá a votación en la Cámara de los Comunes antes del receso navideño, según la agenda parlamentaria presentada hoy por el Gobierno de ese país. Asimismo, el Parlamento británico cerrará desde el 21 de diciembre hasta el 6 de enero por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, lo que significa que el pacto británico-comunitario podría analizarse no antes del 7 de enero de 2019. Consultada por la oposición sobre cuándo podrá votarse el tratado, Andrea Leadsom -Líder de la Cámara de los Comunes- recordó que el gobierno se comprometió a presentar un texto antes del 21 de enero, a fin de cumplir los plazos para que el país pueda salir del bloque europeo el 29 de marzo de 2019. La mayoría del arco político, incluidos los críticos de May en el Partido Conservador y la oposición laborista, quieren que el acuerdo se vote lo antes posible y advierten que, a menos que la primera ministra consiga cambios significativos, será rechazado.

El Partido Liberal Democrático instó al gobierno a cancelar el receso parlamentario de Navidad hasta que haya habido una votación sobre el acuerdo. "En un momento de tanta incertidumbre causada por este desastre del Brexit, es un insulto para los bue Tritánicos qheresa May esté contenta de que los parlamentarios se vayan de vacaciones sin votar por el mayor problema en generaciones. La gente merece algo mejor, y los demócratas liberales demandan mejor", expresó.