https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 16.12.2018 - Última actualización - 16:05

15:54

Dice que debe primar el consenso dentro de Cambiemos y que están trabajando para conseguirlo. Reconoce que “fue un año muy difícil” pero cree que “a pesar de la desilusión y la bronca, habrá un voto de confianza”.

Repasa la huella que dejará en la ciudad, tras dos períodos al frente de la intendencia y rescata las obras que “ayudan a salir de la pobreza”. Las cualidades por las que confía en Niky Cantard para sucederlo en la intendencia.

Las marcas que deja en la ciudad y sus aspiraciones para dirigir la provincia Corral abre su último año de gobierno y todavía no definen si será candidato Dice que debe primar el consenso dentro de Cambiemos y que están trabajando para conseguirlo. Reconoce que “fue un año muy difícil” pero cree que “a pesar de la desilusión y la bronca, habrá un voto de confianza”. Dice que debe primar el consenso dentro de Cambiemos y que están trabajando para conseguirlo. Reconoce que “fue un año muy difícil” pero cree que “a pesar de la desilusión y la bronca, habrá un voto de confianza”. Repasa la huella que dejará en la ciudad, tras dos períodos al frente de la intendencia y rescata las obras que “ayudan a salir de la pobreza”. Las cualidades por las que confía en Niky Cantard para sucederlo en la intendencia.

Lía Masjoan | lmasjoan@ellitoral.com | Twitter: @lmasjoan

Le queda un año de mandato al frente de la intendencia santafesina, pero ya comenzó a despedirse. No de la gestión diaria, que demanda decisiones a tiempo completo. Sí en lo discursivo, en una mirada más retrospectiva que posa sobre la ciudad y en lo hecho en estos siete años que lleva gobernándola. José Corral mira hacia atrás y ve con claridad un antes y un después. Reconoce su huella. Y lo cuenta con la tranquilidad de “saber que cumplimos con las metas que nos propusimos” y de sentir que “es un tiempo para cosechar lo sembrado”. Aunque no se lanzó todavía, está preparado para dar el salto político más importante de su carrera si, finalmente, el consenso interno de Cambiemos lo convoca para pelear la gobernación de Santa Fe.

— Cambiemos ya lanzó su candidato a intendente; Omar Perotti ( PJ) y Antonio Bonfatti (FPCyS) se anotaron para disputar la Provincia ¿Qué están esperando para lanzar Uds. oficialmente la candidatura a gobernador?

— Creo que Cambiemos tiene que presentar una propuesta de futuro para Santa Fe que se haga cargo de los sueños y de los problemas que tienen los santafesinos, que no los responden las otras dos opciones: el Socialismo gobernó estos últimos 11 años, y el peronismo estuvo 24 años. Y tenemos problemas serios de seguridad porque se les fue de las manos a estos dos últimos gobiernos, particularmente; y de infraestructura para la producción y en las ciudades para combatir la pobreza. Tenemos que trabajar en educación, en hacer más eficiente el Estado, en bajar los costos de las empresas de energía y agua que son cargas pesadas para las familias y las empresas, y se puede mejorar. Pero hay que hacerlo con una propuesta de consenso, por eso no hablamos de candidaturas todavía, queremos agotar todas las instancias de acuerdo dentro de Cambiemos y que represente la diversidad geográfica de la provincia y la diversidad política y de género (con paridad) que tiene nuestro espacio.Y eso tiene que ser por consenso y lo estamos haciendo.

— ¿Y cuáles son los puntos que están trabando encontrar ese consenso?

— Falta ponerse de acuerdo en quiénes van a ser los candidatos.

— ¿Entre quiénes?

— Entre los partidos de Cambiemos y el equipo nacional, que ya ha dicho que promueve listas de unidad. Hay que elegir a las personas que estén mejor posicionadas y preparadas y formar un equipo, eso es lo más importante para nosotros.

— Cómo define a los dos candidatos más fuertes con los que Cambiemos va a disputar la elección del año próximo, específicamente a Perotti y a Bonfatti?

— Bonfatti fue gobernador de la provincia y muchos de los temas que nos angustian no sólo no los resolvió sino que se agravaron, particularmente el de seguridad. Cuando uno mira los números de violencia en la provincia, y en Rosario en particular, fue durante su gestión que tuvo ese crecimiento exponencial que deja a Santa Fe en una situación de epidemia. El año pasado mejoramos algo, particularmente en la ciudad, y yo le asigno mucha importancia a la presencia de las fuerzas federales, si bien este año empeoró es mejor que los años anteriores que no los teníamos. Por eso proponemos que se agreguen más efectivos a cambio de la deuda que Nación tiene con la provincia.

Y en el caso de Perotti representa un partido que fue gobierno 24 años en la provincia y muchos años en el país y terminó con el desastre del Kirchnerismo. Y me parece que es el pasado y por eso los problemas que tenemos hoy.

— ¿Reconoce errores en la gestión del presidente Mauricio Macri, que produjeron una crisis económica y agravaron la pobreza y la inflación, por ejemplo?

— Fue un año económico muy difícil. Arrancamos con una sequía espantosa, que privó al país de 9 mil millones de dólares, y con el impacto de la crisis del dólar mundial en todos los países emergentes, entre los cuales está Argentina, que fue más vulnerable sin esos dólares. Esto causó una crisis muy grave, que en otro tiempo hubiese provocado una crisis institucional y probablemente hubiera hecho caer el gobierno. Sin embargo, el gobierno de Cambiemos está transitando esa tormenta económica con muchísimas dificultades pero sin que se haya roto el sistema institucional. Y uno espera que la recuperación sea rápida y estamos confiados en que va a comenzar el año próximo. Respecto a la pobreza, en Santa Fe toda la inversión del gobierno nacional está en los barrios y ha impactado en una mejor calidad de vida de los vecinos.

— ¿Qué impacto puede tener esto en una posible candidatura suya o de otro referente de Cambiemos a Gobernador?

— Nos parece que Cambiemos representa una serie de valores: decir la verdad, ser honestos, trabajar seriamente, escuchar, respetar la ley y las instituciones, dejar actuar a la justicia. Y eso nos parece que sigue siendo una expectativa de buena parte de la ciudadanía. Mientras que siempre digamos la verdad, que hay problemas, que va a haber recesión y que las soluciones no van a traer resultados en el corto plazo pero sí en el mediano plazo, que con equilibrio fiscal y terminando con la corrupción en el país va a haber resultados positivos, estoy seguro que, a pesar de la desilusión y la bronca que algunos tienen, va a haber un voto de confianza a Cambiemos porque sigue siendo una expectativa de futuro.

— ¿Se siente bien posicionado en Rosario y en el sur provincial para pelear la gobernación?

— Me sorprende cómo me conocen en Rosario, incluso me dijeron que soy el primer intendente de Santa Fe que es conocido allá. Creo que es por algunos debates que planteamos, como el tema de la eficiencia y la transparencia en la EPE, el congelamientos de los salarios a los funcionarios políticos y porque fuimos en Rosario los principales defensores del gobierno de Cambiemos: soy la principal figura provincial que defiende al gobierno nacional en Rosario. Además, lo acompañamos a Niky (Cantard) durante su campaña a diputado (en 2017) y eso hace que seamos muy conocidos en Rosario.

— ¿Se imagina un escenario sin poder el año que viene, sin ocupar ningún rol de liderazgo?

— Yo no necesito el poder para vivir. Sí me imagino aportando desde algún lugar al proyecto de Cambiemos, a esta propuesta que hay que hacer para la provincia, ayudando a mi ciudad, a la reelección del presidente Macri para que tengamos una consolidación de este cambio en el país. No me imagino no haciendo un aporte desde algún lugar, porque además es un momento muy especial del país, de la provincia y de la ciudad, pero no me desvela desde dónde, porque además a mi me apasiona la política, la gestión y el servicio público desde los 14 años, y en estos 35 he hecho de todo, desde pintar paredes y repartir volantes hasta tener responsabilidades de liderazgo, pero las he tenido en algunos momentos y en otros no. Me siento parte, además, de un proyecto colectivo; Cambiemos me representa, me siento cómodo, es ese colectivo en el cual puedo ayudar a que se cumplan los sueños de los santafesinos y de un país que tiene todo para brindar oportunidades como las que trajeron a nuestros abuelos.

— ¿Qué hizo que no se sienta cómodo en el FPCyS como sí dice sentirse en Cambiemos?

— Yo soy un militante radical. El radicalismo confió en el FP en el momento en que había que producir un cambio en la provincia. Y después valoramos la oportunidad de ser parte de un cambio a nivel nacional y dejar atrás el kirchnerismo del cual siempre estuvimos enfrente. El socialismo, en cambio, tuvo una posición antikirchnerista durante el kirchnerismo y pasó a tener coincidencias en la mirada respecto del gobierno de Cambiemos. Creo que nosotros mantuvimos la coherencia.