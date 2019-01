https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 16.12.2018

El intendente destacó las obras que realizó en estos siete años que ayudan a “combatir la pobreza, porque pobreza no es solamente la plata que ingresa a las familias”, afirmó. Foto: Mauricio Garín

“Cumplimos las metas que nos propusimos” Cómo dejará la ciudad que recibió

Lía Masjoan | lmasjoan@ellitoral.com | Twitter: @lmasjoan

— Pasaron siete años desde que asumió la tarea de gobernar la capital provincial ¿Qué mejoras le dejará?

— Pienso en aquella ciudad en la que caían pocas gotas de lluvia y teníamos graves problemas, y no estábamos preparados para enfrentar las crecidas de los ríos, teníamos un plan director de desagües, pero nos preguntábamos cómo íbamos a conseguir financiamiento... Y veo que en estos años se hicieron buena parte de los troncales de ese plan: Entre Ríos, Lavaisse, Llerena, Larrea, todos terminados; están en obra el Espora y el Gorriti, se hizo una etapa muy importante de Estado de Israel, la alcantarilla 1, la ampliación de la estación de bombeo 5 y decenas de obras más pequeñas, como repotenciación y bombas nuevas, que permiten que la ciudad mire desde otro lugar el futuro; y en este tiempo atravesamos una temporada de niño severo, con los ríos Paraná y Salado en valores extraordinarios y lluvias, y pasamos en noviembre una lluvia intensa, el día con mayor caída de agua histórico según el servicio meteorológico, y no tuvimos evacuados.

Nos planteamos también como desafío, y fue una propuesta de campaña, educación inicial para los chicos del oeste y del norte y ahí están los 16 jardines, más el de Chalet que inauguraremos en febrero del año que viene, y el de Santa Marta que incluimos en el presupuesto, con edificios modernos, maestras preparadas y, en la mayoría de los casos, rodeados de intervenciones integrales en los barrios que han transformado sectores muy importantes del oeste de la ciudad y del noreste. Y eso es combatir la pobreza, porque pobreza no es solamente la plata que ingresa a las familias. Es también lo que ocurre hoy con un vecino de barrio Coronel Dorrego o de San Lorenzo si uno compara su realidad con la de siete años atrás: probablemente la familia sigue teniendo dificultades económicas pero tiene cloacas, pavimento, el colectivo pasa por la esquina aún los días de lluvia, tiene desagües, iluminación, espacio público, un jardín y una escuela de trabajo para los adolescentes. Y eso es ir saliendo de la pobreza.

Respecto de la actividad económica de la ciudad, Santa Fe tiene hoy San Martín Norte que no existía, la renovación completa de la peatonal, el parque industrial Los Polígonos que tampoco existía, la recuperación del Mercado Norte que estaba abandonado y hoy es un lugar de trabajo y oportunidades, incluimos en el presupuesto del año que viene la recuperación completa del Mercado Progreso para industrias creativas y del ex Liceo para Santa Fe Activa. Hay 4 hoteles de 4 estrellas nuevos, se ha duplicado la cantidad de eventos que se hacen, es una ciudad que tiene otros atractivos, entre ellos el nuevo Museo de la Constitución.

Hicimos 660 cuadras de pavimentos nuevos en este período, la gran mayoría en el norte y llegamos al 95% de los recorridos de colectivos con pavimento, nos falta Berutti que lo vamos a hacer el año que viene. Hicimos la transformación de Blas Parera, hay que acordarse que cuando yo asumí pasaban camiones por una ruta, no por una avenida, había guardrail en el medio y banquina a los costados, no había cordón. Y ahora es una avenida con iluminación led, carril exclusivo para colectivos, arbolado, y mucho más segura para el tránsito, hay que recordar que el 40 % de las muertes por accidentes se producían en esos pocos kilómetros. Se terminó French y se reubicaron familias que vivían en Playa Norte. Hay en el norte un cambio muy importante. Probablemente sea el lugar donde más falta y seguramente quienes vengan tendrán que seguir poniendo el foco allí porque hemos hecho mucho pero es mucho más lo que falta. Pero las metas que nos propusimos, las cumplimos.

— ¿Cree que la gente percibe como Ud. esos cambios? Porque en las últimas elecciones los vecinos de esos barrios no lo acompañaron con el voto.

— El comportamiento electoral es muy complejo, no sólo es por las obras. Nosotros estamos satisfechos con los resultados de las últimas elecciones. Pero bueno, la gente prioriza algunos aspectos y en estos barrios falta mucho, por eso creo que está bien el reclamo que yo siento, por ejemplo, respecto del norte de la ciudad, porque fueron las malas políticas de muchos años anteriores a nosotros que cuesta tiempo revertir. Pero hoy nos toca a nosotros asumir ese pedido de los vecinos, y serán también los desafíos que tendrán los que vendrán.

El elegido para la intendencia

— En la ciudad se da el escenario inverso que a nivel provincial, Cambiemos definió candidato para disputar la intendencia pero no están los contrincantes. ¿Por qué decidieron que sea Albor “Niky” Cantard?

— Me puso muy contento que Niky se proponga como candidato a intendente. Es una persona que sabe escuchar, que tiene una gran capacidad para el diálogo y, además, tiene experiencia. Lo conozco y lo he visto generar consensos muy amplios como Rector con gente que pensaba distinto; lo vi en su tarea como responsable de todas las universidades nacionales en el gobierno de Cambiemos, con dificultades en los presupuestos y prejuicios y desconfianza respecto a Cambiemos y generó confianza, soluciones y acuerdos. Creo que le viene muy bien a la ciudad ese perfil con experiencia de gestión, Santa Fe ha crecido mucho y tiene algunas complejidades que requieren de un equipo, y ese equipo hay que coordinarlo y para eso hay que tener experiencia y saber llevar adelante la gestión de gobierno, y Niky es un probado gestor. Y fue el más votado en la última elección, la lista a diputados nacionales que el encabezaba sacó casi 100 mil votos. Estamos seguros que tiene condiciones para plantar esos desafíos nuevos para la ciudad, que no debo decir yo cuáles son porque le corresponden a la etapa que sigue.