Natacha Jaitt fue a denunciar a un policía y quedó detenida

El Litoral / NA



La modelo y conductora Natacha Jaitt fue a denunciar a un policía a la comisaría y quedó detenida.



Según informaron fuentes policiales, este martes Jaitt concurrió junto a su hermano a la Comisaría Comunal 12 para realizar una denuncia penal contra un policía que fue a su casa a notificarla para que se presentara a declarar en una causa judicial en la que no se presentó en reiteradas oportunidades.



A los pocos minutos, llegó la brigada de investigaciones de la Comisaría que procedió a notificarla de que debería ser llevada por la fuerza pública a declarar a la sede judicial.

Llego a casa después de problemas de salud y este desgraciado me agarró fuerte del brazo y no me dejaba entrar a mi casa. Agárrate @PFAOficial pic.twitter.com/kAWBpjmoej