https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 19.12.2018 - Última actualización - 8:51

8:50

Declaraciones de Miguel Lifschitz

"No es fácil que surja un candidato de fuste para competir con Bonfatti"

De ese modo, el gobernador desestimó casi de manera total que pueda aparecer otro dirigente para enfrentar en las primarias al ex mandatario. “Yo no promuevo candidaturas”, aclaró. Descartó embarcarse en postulaciones “testimoniales”, y admitió que lo motiva el escenario nacional. “Vamos hacia una polarización extrema”, vaticinó.

Foto: Flavio Raina



Declaraciones de Miguel Lifschitz "No es fácil que surja un candidato de fuste para competir con Bonfatti" De ese modo, el gobernador desestimó casi de manera total que pueda aparecer otro dirigente para enfrentar en las primarias al ex mandatario. “Yo no promuevo candidaturas”, aclaró. Descartó embarcarse en postulaciones “testimoniales”, y admitió que lo motiva el escenario nacional. “Vamos hacia una polarización extrema”, vaticinó. De ese modo, el gobernador desestimó casi de manera total que pueda aparecer otro dirigente para enfrentar en las primarias al ex mandatario. “Yo no promuevo candidaturas”, aclaró. Descartó embarcarse en postulaciones “testimoniales”, y admitió que lo motiva el escenario nacional. “Vamos hacia una polarización extrema”, vaticinó.

Ivana Fux | ifux@ellitoral.com

Cuenta regresiva para la gestión de Miguel Lifschitz. Cumplió tres años de gobierno el 11 de diciembre, y casi en paralelo, firmó el decreto de convocatoria a elecciones para definir en 2019 a su sucesor. El Frente Progresista, al igual que el resto de los espacios políticos, definen sus estrategias y candidatos. Aún así, en diálogo con El Litoral, el mandatario anticipó algunas definiciones: habrá unidad “con seguridad” en la coalición gobernante, acompañará candidaturas locales pero “no promoverá” a ningún otro aspirante para la gobernación, y no encarnará “candidaturas testimoniales”. - ¿Confía en que podrá haber unidad en el Frente Progresista?

- Unidad va a haber con seguridad; esto se ha venido dando siempre así. Y más allá de los matices, de un Frente que es plural y que tiene a ocho partidos con distintos agrupamientos, siempre hemos sostenido un proceso que nos ha llevado a establecer por vía del consenso o por vía de las primarias, fórmulas que han tenido muy buenas performances electorales y creo que no va a ser la excepción en esta oportunidad. Hoy por hoy a nivel provincial hay una candidatura lanzada ya, que es la de Antonio Bonfatti. - ¿Usted va a promover alguna otra candidatura a gobernador?

- No, yo no promuevo candidaturas porque no es mi tarea; no es mi función como gobernador. Obviamente que voy a acompañar a todos los candidatos del Frente a nivel local, en cada ciudad, en cada departamento y, obviamente, vamos a esperar también el cierre de listas. Pero ustedes tendrán claro que no es fácil que surja de manera espontánea una candidatura de fuste político necesario como para competir con un ex gobernador, que está muy bien posicionado y que obviamente tiene muchas chances de ganar las elecciones generales el 16 de junio. - ¿Usted será candidato a diputado provincial, candidato en la Nación, o nada?

- Bueno, la verdad es que no lo tengo definido. Estoy seguro de que la tarea de gobernar la provincia un año más me va a insumir mucho tiempo y esfuerzo y ésa es mi prioridad. Después, si hay que aportar, colaborar y ser parte de algún proyecto provincial o nacional, lo dirá el tiempo y la coyuntura. Obviamente que yo estoy trabajando activamente en la provincia y también, como ustedes saben, tengo una activa presencia en el ámbito nacional. - ¿Será candidato en las dos instancias, entonces, en la provincial y nacional? Los tiempos electorales se lo permiten...

- Los tiempos electorales lo permiten, efectivamente. Pero eso no quiere decir que uno aproveche esa circunstancia, sino que dependerá mucho del contexto. - ¿Candidaturas testimoniales, no?

- No, cosas así testimoniales, no. Creo que a nivel nacional todo indica que vamos hacia una polarización extrema pero también es cierto que se abren posibilidades para una tercera opción, para una tercera alternativa. Nosotros estamos convencidos, yo personalmente, de que es indispensable para que la Argentina pueda encontrar el rumbo y salir del laberinto, que surja una alternativa distinta al kirchnerismo y a Cambiemos. En eso estamos trabajando activamente, pero obviamente, no depende de mí que eso se pueda concretar; depende de muchas circunstancias, de dirigentes de distintos partidos... Si eso se da, es probable que podamos tener algún protagonismo, lo cual no quiere decir que haya una candidatura de por medio. Novedades sobre la deuda histórica

El gobernador presidió ayer la última reunión del año del Consejo Económico y Social. Durante su discurso, repasó los alcances del presupuesto provincial 2019 sancionado la semana pasada por la Legislatura. Al respecto, volvió a diferenciar dicho proyecto del aprobado en el Congreso de la Nación, con fuertes recortes en materia de fondos con fin social. El gobernador ratificó en tal sentido la decisión política de asumir con partidas provinciales la quita de los subsidios nacionales destinados al transporte y a la energía eléctrica.

Durante el encuentro, Lifschitz y su ministro de Economía, Gonzalo Saglione, expusieron los detalles de la presentación realizada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal intime al gobierno central a cancelar la deuda de coparticipación federal. Consultado por El Litoral, el gobernador contó que después de la formalización de aquel escrito de parte de la provincia, la Corte giró ya las actuaciones al gobierno central. Y reveló que han mantenido “charlas informales” sobre el tema con algunos ministros de la Corte. “Creemos que va a haber novedades favorables par la provincia de Santa Fe”, confió.