Domingo 23.12.2018

El pibe Sabalero, sin Sudamericano

Chancalay fuera de la lista del Sub 20

El delantero de Colón, Tomás Chancalay, quedó fuera de la convocatoria para el Sudamericano Sub 20, que se disputará en enero del 2019.

El Litoral Finalizado el entrenamiento del sábado en el predio de la AFA en Ezeiza, el DT Fernando Batista definió los 23 futbolistas para encarar el Sudamericano Sub 20, que se disputará en enero próximo. En esta lista, quedó afuera Tomás Chancalay, quien estaba entrenando con el plantel pero fue uno de los tantos que no jugarán la competición. Los convocados son: Almendra, Leonardo Balerdi y Manuel Roffo (Boca Juniors); Álvarez y Santiago Sosa (River Plate); Ezequiel Barco (Atlanta United, Estados Unidos); Thiago Almada y Francisco Ortega (Vélez Sársfield). También se encuentran: Facundo Colidio (Inter, Italia); Maximiliano Romero (PSV Eindhoven, Holanda), Nehuén Pérez, Aarón Barquett y Fausto Vera (Argentinos Juniors), Facundo Mura y Jerónimo Portau (Estudiantes de La Plata), Pedro De La Vega y Lautaro Morales (Lanús). Completan la lista: Elías Pereyra, Adolfo Gaich y Manuel Insaurralde (San Lorenzo); Aníbal Moreno (Newell’s Old Boys); Francesco Lo Celso (Rosario Central) y Facundo Medina (Talleres de Córdoba). Argentina, que integrará el Grupo B, debutará en el Sudamericano, el 20 de enero cuando se mida ante Paraguay, en el estadio La Granja de la ciudad de Curicó. Además, el equipo albiceleste enfrentará el 22 a Ecuador, el 24 a Uruguay y el 26 a Perú, en el partido que marcará el cierre de la primera fase de grupos del torneo. Los tres primeros seleccionados de cada zona avanzarán al hexagonal final, que definirá cuatro plazas para el Mundial Sub 20 Polonia 2019 y tres para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.