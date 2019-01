"Los derechos ganados se pueden perder"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente de la Cámara de Diputados destacó los consensos alcanzados en el cuerpo en el año que termina aunque muchos de ellos no llegaron a plasmarse en leyes por el no acuerdo con el Senado. Ya instalado como candidato oficialista considera necesario que Santa Fe tenga una herramienta financiera para apoyar proyectos productivos.

Mario Cáffaro / mcaffaro@ellitoral.com

El socialista Antonio Bonfatti terminó su tercer año como presidente de la Cámara de Diputados y es el candidato a gobernador del Frente Progresista. Entre el balance legislativo y los primeros postulados de la campaña versa la charla con El Litoral.

- En el balance legislativo, usted remarcó mucho el trabajo de la Cámara de Diputados y mencionó varios temas aprobados como ley de Educación, Paridad, ESI, Salud, Bioética que tuvieron alto consenso pero no apoyo del Senado. ¿Les faltó acompañamiento del Senado en varios temas?

- Hay percepciones diferentes con el Senado acerca de las problemáticas y también del juego de la política, pero estoy orgulloso de lo que hemos hecho desde la Cámara de Diputados. No es casualidad que en el tercer año surjan tantas leyes y de tanta importancia, tiene que ver con el trabajo de todo ese período de tiempo. Amasando para lograr los acuerdos: ley de Aguas, de Salud, de Educación, Juicios por Jurados, Bioética, Código Procesal Laboral, ley de Convivencia, regulación de Servicios Públicos, son temas pesados en cuanto a abordaje, estudio, complejos.

- Ahora ya en recta a elecciones y todo el proceso electoral dificulta la tarea legislativa

- Siempre es así, más que dificultades son las obligaciones que tenemos todos. Desde mayo a junio habrá sesiones, lo garantizo, de allí a que todos tengan puesta la mira en las comisiones es otra cosa porque hay que atender la cuestión electoral, pero de junio en adelante vamos a seguir trabajando como el primer día.

- El tema más meduloso de los pendientes es la reforma constitucional. El gobernador anunció una consulta. ¿Usted está de acuerdo?

- Sería al estilo de cuando nos consultan en otra elección si se es donante de órganos o no; es hacer una cruz a un papel. Puede ser una alternativa con la que se exprese la ciudadanía y quedaría pendiente. Le recuerdo que hoy la reforma constitucional todavía tiene estado parlamentario.

- ¿Es necesaria?

- Es necesaria porque tenemos temas pendientes. El gobernador puso como ejemplo el Consejo de la Magistratura. Hoy en Santa Fe está la posibilidad que un gobernador se base en la Constitución y diga los ‘jueces son estos’, sin concursos. Esto ocurrió donde había mayorías parlamentarias que eran una escribanía y lo que el gobernador mandaba se aceptaba. No hay un sistema perfecto en la selección de jueces, no existe, pero si perfectible y creo que la selección, el concurso en el Consejo de la Magistratura y después el aval legislativo es mucho mejor de lo que dice la Constitución. Que la empresa de la energía tiene que estar en manos del Estado no tengo la menor duda y que Aguas también porque son dos servicios básicos que hay que garantizárselos al ciudadano. No pueden estar como empresas con fines de lucro. La autonomía de municipios, los nuevos derechos, de tercera y cuarta generación...

- Nuevos derechos son demandantes de presupuestos

- Cada derecho que se garantiza obviamente implica más presupuesto. Tener el Cemafe implica eso, nuevos efectores de salud implican personal. Nuevas escuelas, regular acueductos, manejarlos pero la gente goza de agua potable. Días atrás al llegar a La Gallareta veo que los caños ya han llegado. No lo podía crear, pasaron tres años que dejé la gestión. En 2015 dejamos el acueducto en Villa Ana; hoy llega a Los Amores y brinda agua potable a pueblitos al lado de la ruta 3.

- Tenemos el Paraná a no más de 150 km de todas las poblaciones y Santa Fe en pleno siglo XXI todavía no abastece con agua potable a toda su población.

- Agua, hospitales y escuelas fueron un déficit. Hoy cada joven, en cualquier pueblo, tiene su secundaria. Desde la gestión Binner a hoy se habilitaron 245 escuelas secundarias nuevas, no edificios. Cada 17 días se inauguró una escuela secundaria. Cada 43 días se inauguró un centro primario de salud. Son muchos metros cuadrados de construcción invertidos en salud pública; infraestructura en justicia; kilómetros de ruta. Rescato y no es un dato menor, la calidad institucional de la provincia. Lo vemos en Legislatura, en el diálogo interpoderes, no hay injerencia de un poder sobre otro y si comparamos esto con el país, hacemos desde Santa Fe una diferencia enorme. Santa Fe tiene calidad institucional con todas las diferencias políticas e ideológicas; tiene un empresariado de mucho emprendedurismo, origen de nuestros inmigrantes y una clase trabajadora con una enorme capacidad y versatilidad.

- Asume otra vez el desafío de ser candidato del Frente Progresista y lo avaló incluso el gobernador. ¿Cuál es el principal desafío que deben vencer para que continúe el Frente Progresista gobernando Santa Fe?

- El principal desafío es recordar a la población que los derechos ganados se pueden perder, un día perdimos los ferrocarriles, perdimos la madre de la industria que fue Somisa. Los derechos ganados se pueden perder y a la gente hay que hacerle tomar conciencia de esto. Por otro lado, vamos a una nueva provincia donde tiene mucho que ver como garantizamos producción y trabajo y para garantizarlos en un mundo tan cambiante con la aparición de tecnología que desplaza mano de obra, tenemos que transformar materia prima en productos terminados y con las nuevas tecnologías 4.0. Es necesaria una herramienta financiera. Santa Fe tiene que volver a tener una herramienta financiera y no digo un nuevo banco que debe estar bajo las normas del Banco Central e impone condiciones. Tiene que ser autónoma la provincia en sus decisiones. Ojalá que en cada pueblo tengamos una empresa nueva y para eso la herramienta financiera tiene que estar al servicio de emprendedores, desarrolladores, de empresarios para generar trabajo, créditos sumamente baratos y largo plazo con condicionantes (presentación del proyecto, trabajo en blanco, decente, aportes sociales y previsionales). Ligazón de esta herramienta con el sistema científico y tecnológico de la provincia. Los empresarios tienen que emprender una nueva matriz productiva. Hay que generar esa mixtura.

Lo tercero es una fuerte presencia de Santa Fe en el exterior. Si vamos a generar producto con valor agregado de calidad, el Estado tiene que hacerse cargo junto con el empresariado de la exportación de esos productos que generan valor de la provincia. Lo cuarto, apelar al desarrollo de la economía interna que tiene que ver con loteos urbanos que dinamizan la economía a través de la construcción y además satisface la solución a cada persona que quiere tener su vivienda propia. Seguir mejorando servicios, agiornar la salud, la educación. Hacerle más sencilla la vida a la gente, abordar el tema de género; darle espacios a los jóvenes; cuidado del medio ambiente y abordar el tema de la violencia que nos preocupa y angustia y que tiene un abordaje interdisciplinar. Si generamos más trabajo, más producción, mayor bienestar contribuye a bajar la violencia porque hay expectativas y certezas en cuanto al futuro. Seguir mejorando la prevención policial y seguir a muerte el combate con las mafias, que existen, no hay que darse tregua y hay que darle seguridad a la gente. Este es el abordaje más complejo por cuanto uno planifica una ruta, tiene dinero y la hace; transformar la realidad de una sociedad violenta requiere mucho más complejidad.

- El tema inseguridad puede ser su talón de Aquiles en la campaña?

- Por el contrario, fuimos los que encaramos este tema, le pusimos el cuerpo y el cuero. Nunca negamos la realidad como otros que se hacían los distraídos. Hoy las organizaciones criminales están presas. Cuando se patea el hormiguero, las hormigas pican. Hemos demostrado a la gente que después de muchos años, hemos sido capaces de poner presa a organizaciones delictivas cuando muchos se hacían los tontos y miraban para otro lado. No como consuelo, la gobernadora de Buenos Aires vive en un cuartel militar. ¿Qué hicieron durante todo este tiempo?. Si fuera yo igual que ellos que toman el tema con tanta liviandad preguntaría qué propuestas traían, que han hecho en estos años, qué control se hace sobre narcotráfico en las fronteras que sigue pasando la droga como un colador, quién se hace responsable de esto. No hay que ser tan ligero en análisis y crítica porque es un tema complejo, sino Estados Unidos no tendría drogas y ellos consumen el 50% de la droga del mundo.

- Existen estas organizaciones ante una demanda alta

- El tema del consumo existe, no solo acá, es universal. Este es el tema a abordar. Abordaje interdisciplinario con combate a las organizaciones criminales, prevenir delito pero generar trabajo, más producción, mas riqueza y generar nuevos derechos en un nuevo círculo virtuoso. Es un proyecto de largo aliento que no empieza y termina en cuatro años. Cuando empezamos los acueductos, los grandes hospitales nos decían que eran maquetas, les demostramos que cumplimos y con esto le vamos a decir exactamente lo mismo a los ciudadanos de Santa Fe.

- Meses atrás planteó algún marco de nuevas alianzas. Ahora parece continuar el Frente Progresista aunque ha perdido dirigentes socialistas y radicales en esta última etapa. ¿Usted imagina el nuevo Frente Progresista?

- Imagino un proyecto más allá del nombre. Tener un proyecto y hay algunos marineros que han abandonado el barco y hay otros que se han subido. Hay organizaciones sindicales, empresariales y sociales que están de acuerdo en seguir el rumbo de este barco. Esto es dinámico, la dinámica de la realidad más allá de la política, la dinámica de los propios cambios de la sociedad y de la economía de un país.

- Usted conduce el Partido Socialista nacional. ¿Dónde se ubicará en las elecciones nacionales?

- Intentando construir una alternativa que no sea la grieta. ¿Cuál es el proyecto de Nación que queremos?. ¿Queremos industria nacional? ¿Queremos una educación al servicio del pensamiento, el desarrollo, la ciencia? ¿Queremos un modelo de salud?. La Argentina no lo tuvo en los últimos 35 años, cada ministro vino con cambio de leyes, de normas. En Santa Fe podemos mostrarlo. Pongámonos de acuerdo y después elijamos el timonel. Se hace al revés, se elige el timonel de un barco que no sabemos si es un transatlántico, una canoa, un yate. Todos discuten candidatos, pero debemos ponernos de acuerdo . ¿Con quién?. Con la realidad de hoy. No puedo inventar una realidad que no existe, hoy esa realidad son los hombres de la política que están circulando pero tratemos de buscar un acuerdo. Cuando iniciamos un diálogo con fuerzas políticas, sindicales, empresariales, sociales, era para intentar ponernos de acuerdo en diez cosas, no cincuenta ni cien. A partir de allí los nombres del consenso y que lo obliguemos a cumplir esos acuerdos.

- La sociedad está dispuesta a escuchar eso, porque parece cómoda en la grieta

- Más que la sociedad hay muchos intereses. Los propios medios de comunicación -no es el caso de los de la provincia- los grandes consorcios o corporaciones mediáticas fuerzan estas diferencias. Los grandes medios audiovisuales y los gráficos están permanentemente entre blanco y negro, nombrando todo el día las dos mismas personas, o Cristina o Macri y a la gente le va permeando la cabeza. Por qué no nos proponemos escuchar otras voces y convocar a otra cosa, a salvar el país. Como puede ser que después de 35 años de democracia una deja el gobierno con 28% de pobres y ahora estamos en el 33,6. Los dos han fracasado...

Números

La Cámara de Diputados realizó este año 30 sesiones, 20 Ordinarias, 9 Extraordinarias y la especial donde se consideró la reforma constitucional que no logró los dos tercios necesarios de los votos. Durante el año se aprobaron 235 proyectos de ley, entre ellos 53 mensajes del Poder Ejecutivo; 306 de comunicación; 197 declaraciones y 138 resoluciones.