Olympiakos frena la pelota y mira otro "9"

Desde Grecia, el club heleno metió en el freezer la negociación por Franco Soldano. “Aparecen en escena Facundo Ferreyra y Fernandao”, dijeron a El Litoral.

Si a la noticia la hubiéramos escrito ayer hubiera parecido una de las tantas bromas del famoso “Día de los Inocentes” de cada 28 de diciembre en la Argentina. Pero lo que es increíble pasó a ser real. Luego de varios días de negociación y de lo que era una oferta final que Unión estaba “obligado” a aceptar (1.000.000 de euros, plusvalía y bono por copas) porque en junio el jugador queda libre, de golpe se frenó todo. No atendieron más en Grecia los llamados de Santa Fe. Y, de paso, El Litoral accedió a la info de que los secretarios deportivos del Olympiakos tomaron contacto con los agentes FIFA de otros dos delanteros: el argentino Facundo “Chucky” Ferreyra (con poco rodaje en el Benfica de Portugal) y el brasileño Fernandao del Al-Wahda Mekka. En Unión, claro está, silencio total.

Los capítulos centrales de la historia, que pasa de sueño a pesadilla a cada rato, siguen siendo los mismos:

— Franco Soldano tiene contrato vigente con Unión pero con vencimiento corto: junio de 2019.

— No hubo acuerdo para que pueda extender su vínculo, algo que el presidente Luis Spahn daba como seguro.

— “Yo me voy a hacer cargo, Franco va a firmar”, repitió varias veces el pope máximo tatengue.

— Llegó la oferta comentada y renovada (ya lo habían buscado antes) del Olympiakos de Grecia.

— A pesar de que Spahn sabía que no era “la gran oferta”, se fue dando cuenta que no le quedaba otra que aceptar.

— Al mismo tiempo, con sondeos de León de México y Barcelona de Ecuador, el entorno del delantero afirmaba que “Franco quiere jugar en Europa solamente”.

— Cuando Spahn le dio el visto bueno a Hernán Rubiola, representante de Soldano, para avanzar... la operación quedó frenada.

— Es más, por estas horas, el futuro de Franco Soldano es incierto, aunque hay tiempo hasta el cierre del libro de pases.

¿Qué pasará?

Lo que muchos se preguntan, si no se concreta lo de Olympiakos, es qué pasará con Franco Soldano, a seis meses de quedar libre. Muchos ven sobrevolar el fantasma Lucas Gamba. Es decir, que quede libre y Unión no vea un solo euro.

El año se terminó sin reunión formal de Comisión Directiva en el Club Atlético Unión y apenas 18 directivos acompañaron al presidente en la despedida de año en La Tatenguita. Es una postal de lo que parece ser un secreto a voces: el desgaste de Luis Spahn con algunos miembros de su propio grupo de trabajo en Unión.

¿Qué plantearán los dirigentes disidentes al presidente la semana que viene con el tema Soldano si no hay una definición en las próximas horas? Y también cuál será la postura institucional si Soldano no es transferido y no renueva el vínculo con Unión: ¿arrancará el 2019 jugando en el once titular de Madelón?.