Olympiacos presentó a Soldano solo en redes sociales

Franco Soldano llegó a tierras griegas. Este miércoles, después de las fiestas de fin de año, el ahora ex delantero de Unión arribó a Atenas y de inmediato se puso a las órdenes de su nuevo club, Olympiacos.



El jugador se realizó los exámenes médicos y físicos para luego firmar el contrato, según indican medios de Grecia.



El portal de noticias “Sportime” explica que Soldano conocerá hoy a su nuevo entrenador, el portugués Pedro Martins, y este jueves podría entrenar por primera vez en Olympiacos.



Incluso, agrega el citado medio, “hay ideas del técnico lusitano de tener a Soldano para el partido del martes con Xanthi en la copa de Grecia”.



“Franco Soldano bienvenido a Olympiacos”, publicó el club en redes sociales, con la imagen del delantero con la camiseta de su nuevo club, que es igual a la de Unión...

Ο Φράνκο Σολδάνο στα «ερυθρόλευκα»! / @FraancoSoldano in the red and white of Olympiacos!#olympiacos #transfer #welcome #FrancoSoldano #WelcomeFranco pic.twitter.com/NX3kdD2fS2