Natacha Jaitt denunció que un amigo y otro hombre la violaron

La conductora Natacha Jaitt denunció en su cuenta de twitter que fue abusada sexualmente por un supuesto amigo de ella y otro hombre, conocido de su amigo.



“Fui violada”, escribió, a lo que añade un estremecedor relato de lo ocurrido la madrugada del viernes.



Por el hecho acusa a un amigo muy cercano, “era mi amigo de años”, y publica una foto del supuesto abusador: “Esta foto se la saque cuando aún estábamos solos, charlando y comíamos sándwiches de milanesas que YO le cociné . Pablo Yotich, era mi amigo de años , me hizo violar por un NN y él. (En su depto de calle montañeses y la pampa. Barracas.”



Jaitt manifestó que “Ya presente data , mensajes, locación, ropa para ADN de quien es el otro. Etc... ?? Ojalá se haga justicia, amén. #FuiAbusada”.

Ya presente data , mensajes, locación, ropa para ADN de quien es el otro. Etc... 😭 Ojalá se haga justicia, amén. #FuiAbusada

Lean como estaré en shock que no me sale “fui violada”😭

Gracias a no bañarme como me pidió mi abogado, se me va a analizar todo x médicos . 😭