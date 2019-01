Pasó la primera prueba en "La Feliz"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El “Tatengue” disputó dos amistosos con el equipo tandilense que milita en la B Nacional. Madelón dispuso formaciones mixtas entre titulares y suplentes. Los dos partidos terminaron 0 a 0.

Enrique Cruz (H) | (Enviado especial a Mar del Plata) | emcruz@ellitoral.com

Este miércoles llegó el día en que el plantel de Unión hizo mover la pelotita por primera vez en un ensayo formal de fútbol, once contra once. El rival de turno fue Ramón Santamarina de Tandil, equipo que disputa el torneo de la segunda división del fútbol argentino, equipo con el que se disputaron dos cotejos.

En el primero de ellos, jugado en dos tiempos de 30 minutos cada uno, Unión fue de menor a mayor. En la primera etapa se se notaron algunas imperfecciones en el manejo de la pelota, sobre todo en la mitad de la cancha y el equipo no tuvo profundidad.



Esto se corrigió en la segunda etapa, más allá de algunas imprecisiones lógicas y esperables en esta etapa de los trabajos de pretemporada, donde el cuerpo técnico prioriza la parte física.



Aunque el resultado sea lo menos importante en estos encuentros de prueba, donde lo interesante pasa por conocer el estado de cada jugador y aceitar el funcionamiento al máximo posible antes de la reanudación oficial, Unión tuvo dos situaciones muy claras en la segunda parte.



La primera de ellas estuvo en los pies de Bruno Pittón, que cuando quedó mano a mano con el arquero no pudo terminar de definir y la jugada se diluyó con un centro despejado por la última línea tandilense. La otra fue la más neta: un cabezazo de Yeimar Gómez Andrade que sacó en la línea Michel.



En líneas generales, fue un partido con buen ritmo, incluso por momentos no pareció un encuentro de práctica ni mucho menos amistoso, porque hasta hubo pasajes de pierna fuerte por parte de los dos equipos.



La idea de Madelón fue poner en cancha un mix entre jugadores que se presumen titulares y otros suplentes. En ese contexto, el DT le dio minutos a algunos de los “pibes” que viajaron a realizar la pretemporada. Tal es el caso de Lucas Ríos, un volante por derecha de buen manejo e ida y vuelta, que en el segundo tiempo se soltó y tuvo un poco más de participación.



La formación inicial rojiblanca para ese primer cotejo fue: Marcos Peano, Brian Blasi, Yeimar Gómez Andrade, Franco Godoy y Bruno Pittón; Lucas Rios, Mauro Pittón, Nelson Acevedo y Brian Alvarez; Franco Troyanski y Franco Fragapane.



Por su parte, Ramón Santamarina alistó a Rodríguez; Politano, Cavalín, Barsottini y Morales; Pérez, Oliver, Ozurak y Bella; Tellechea y Michel.



El partido en sí fue parejo. Unión fue levemente superior en la segunda parte, pero no le alcanzó para ganar.



Ya en el segundo partido, que tuvo una duración algo menor ya que se jugó en dos tiempos de 25 minutos cada uno, Unión asumió la iniciativa y fue superior a su rival. Otra vez el Tatengue contó con dos ocasiones claras para marcar aunque no lo pudo hacer. A las dos las tuvo el pibe Duarte, que ingresó en la segunda parte en reemplazo de Lotti: en una se encontró con una gran respuesta del arquero contrincante —le tapó bien el mano a mano— y en la restante no pudo definir bien. Brian Duarte (delantero) es uno de los chicos que llegó a Mar del Plata para realizar su primera pretemporada, al igual que Imanol Machuca (también atacante) y Gastón Comas (volante).



Más allá de esas situaciones, el cotejo dejó poco para destacar y el empate estuvo acorde al trámite.

La formación rojiblanca, que también tuvo un mix por lo que se vieron algunos titulares, fue: Nereo Fernández; Damián Martínez, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Santiago Lebus; Diego Zabala, Matías García, Manuel De Iriondo y Gastón Comas; Federico Andrada y Augusto Lotti.



Para Santamarina actuaron Casas; Balerio, Paolucci, Gorceleski y Sánchez; Leiva, Pierce, Mazzola y Rancez; Bogado y Gutiérrez.



Diferenciados



Por diferentes molestias físicas, ni Santiago Zurbriggen ni Jonathan Bottinelli pudieron participar de los ensayos futbolísticos. A ambos se los vio trotando al rededor de la cancha mientras se jugaba el primero de los amistosos. Finalmente el estudio que se le realizó al ex River y San Lorenzo —entre otros equipos— despejó cualquier tipo de preocupación ya que no no arrojó ninguna lesión.

Presentan a Mazzola



En el campamento rojiblanco se espera realizar hoy al mediodía la presentación de quien se convertirá en la primera incorporación al plantel que comanda Leo Madelón. Se trata del delantero Nicolás Mazzola, quien hoy firmará un contrato por 18 meses con la institución de la Avenida López y Planes.



El futbolista ya acordó su arribo a préstamo proveniente del O’Higgins chileno, donde convirtió 12 goles en los 58 partidos que disputó entre los años 2015 y 2018. El año pasado anotó ocho tantos y jugó 23 encuentros.



Para esta mañana estaba previsto realizarle los estudios médicos correspondientes previos a la rúbrica del vínculo. Una vez superadas esas formalidades, el ex Gimnasia se pondrá a las órdenes de Madelón. Llega para disputar el tramo final de la Superliga y la próxima edición de la Copa Sudamericana, que significará el estreno “tatengue” en el ámbito internacional.



En cuanto al resto del plantel, esta mañana entrenaba en el reconocido Balneario 12 de Punta Mogotes.

Próxima prueba, Aldosivi



Superados estos amistosos disputados ante Santamarina, Unión tendrá un segundo ensayo formal el próximo sábado. En esa ocasión, los dirigidos por Madelón se enfrentarán a Aldosivi. Luego, el miércoles 16 el “Tatengue” se medirá con Boca Juniors, en un partido que se jugará desde las 21.10 en el estadio José María Minella, con arbitraje de Mauro Vigliano y televisación de Fox Sports.