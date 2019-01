https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 15.01.2019 - Última actualización - 13:52

13:50

Detalles escalofriantes del crimen de Esperanza

Autopsia: Agustina no fue violada y habría sido semienterrada viva

La adolescente no presentaba lesiones a nivel de sus genitales. Habrían hallado tierra en sus pulmones.

Esta mañana los restos mortales de la joven fueron sepultados en medio de profundas muestras de dolor Foto: Gentileza esperanzadíaxdía



Danilo Chiapello | dchiapello@ellitoral.com Lo último que hizo Agustina fue resistir con todas sus fuerzas un ataque sexual. Y en eso le fue la vida. Esta es una de las conclusiones a las que se arribó tras la autopsia realizada en la morgue judicial de Santa Fe.

En dicho proceso se constató que la joven no presentaba lesiones a nivel de sus genitales, aunque sí tenía heridas propias de quien se defiende de un ataque de índole sexual. En este sentido se observaron hematomas y traumatismos en distintas partes de su cuerpo.

A su vez se determinó que la muerte se produjo por asfixia por compresión del cuello, o dicho de modo, por estrangulamiento.

Por otra parte también en la jornada del lunes se realizó la autopsia al empleado Pablo Trionfini (39), sindicado como el asesino de la joven, quien no presentaba lesiones.

“Hay una gran diferencia de contexturas físicas entre víctima y victimario y entre sus fuerzas”, opinó una fuente.

Macabro

En el marco de la autopsia trascendió un detalle ciertamente escalofriante.

Es que los peritos habrían hallado tierra en los pulmones de la adolescente, lo que hace presumir que pudo ser semienterrada viva.

El dato vincula directamente a la versión que ubica a Trionfini en un extraño diálogo con un vecino a quien le solicitó una pala.

Aquella fatídica mañana de domingo Trionfini pidió una pala a un vecino argumentando que iba a sacar lombrices. Al cabo de un rato se la devolvió algo consternado diciendo “esa pala no sirve para nada”.

Y antes de retirarse deslizó una frase un tanto perturbadora: “quizás no nos veamos nunca más”.

Estaba vestida

Luego de una dramática búsqueda el cuerpo sin vida de Agustina fue encontrado en un descampado, situado por calle 9 de Julio a 250 metros de la ruta provincial N° 6 y a 500 metros del boliche Teos, donde la menor había ido concurrido en la noche del sábado.

Fueron los perros rastreadores de la policía quienes “marcaron” este sitio (en la zona rural de Esperanza) donde se halló el cuerpo, el que estaba semienterrado y tapado con ramas y algo de pastos.

Según trascendió Agustina tenía sus ropas puestas, con excepción de su prenda interior que estaba descendida hasta la parte media del muslo.

Muerte en el auto

En base a estos datos los investigadores dan por seguro que el ataque se consumó dentro del auto de Trionfini.

“Si hubiesen bajado ella habría tenido oportunidad de escapar. Incluso tendría alguna prenda rota por el forcejeo”, opinó un pesquisa.

El mismo investigador conjeturó: “la atacó dentro del auto y luego creyéndola muerta la tiró en el descampado. Fue a buscar la pala y retornó para ocultar el cuerpo. Hay huellas de neumáticos que indican que el auto estuvo dos veces en el lugar. La primera cuando produjo la muerte y la segunda cuando vino con la pala”, estimó.

¿Cómo subió al auto?.

No está claro aún cómo fue el preciso momento en que Agustina sube al auto de quien sería su matador.

Hasta el momento los registros de las cámaras de seguridad no permiten determinar si la joven sube por iniciativa propia, o si la hace por la fuerza.

No obstante la pesquisa cuenta con la declaración de un testigo clave quien asegura no haber visto ninguna situación violenta.

“De haber observado algo anormal hubiese llamado a la policía”, aseguró ante los investigadores. Marchas en varias ciudades

En la noche del lunes los vecinos de Esperanza realizaron un multitudinaria marcha en reclamo de Justicia para Agustina y pedir mayores políticas que prevengan la violencia de género. La movilización fue replicada en muchas ciudades del país.

‘De camino a casa quiero ser libre, no valiente‘, ‘Basta de Matarnos‘ o ‘Respeta mi existencia o espera mi resistencia‘, fueron algunos de los carteles llevados por los manifestantes.

En tanto, el novio de la adolescente asesinada publicó en su cuenta de Instagram una foto con la víctima y escribió un mensaje de despedida.

‘Quisiera despertarme y que todo esto sea un sueño, te voy a extrañar mucho mi amor siempre en mi corazón volá bien alto mi reina, se que nos vamos a volver a encontrar‘, escribió el joven. Doloroso último adiós

Los restos de Agustina Imvinkelried, fueron inhumados en el cementerio municipal de Esperanza. El cortejo partió de la casa velatoria situada en Castelli 1459 rumbo a la última morada, previo paso por la Basílica Natividad de la Santísima Virgen. En el sentido adiós a la infortunada adolescente se vieron muestras de profundo dolor por parte de familiares, amigos y vecinos de la ciudad.

