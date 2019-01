https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estrategias en la inundación: criador apunta a preñar sin destetar

En Nicanor Molinas, departamento 9 de Julio, un ganadero de la zona relató que no piensa en ventas anticipadas por el bajo precio de la hacienda. Si la situación no empeora, tratará de trillar un sorgo para recriar los terneros.

