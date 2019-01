https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Frente al brote en Epuyén, en Chubut

En 2018, en Santa Fe se registraron 15 casos de hantavirus

Es una cepa viral distinta a la de la Patagonia, que no se contagia por el contacto con otras personas. Este año todavía no se notificó ningún caso en la provincia pero si en Entre Ríos, en la zona rural del departamento Gualeguay.

El Litoral | area@ellitoral.com En la provincia de Santa Fe es habitual que todos los años se registren una decena de casos de hantavirus. El año pasado, por ejemplo, se confirmaron 15 pacientes afectados, de los cuales 2 fallecieron, y en el 2017 se habían detectado 10 casos, según las estadísticas del Ministerio de Salud de la provincia. La Dra. Carolina Cudós, directora de Epidemiología de Santa Fe, le explicó a El Litoral que es un cepa viral diferente a la que provocó los 28 casos positivos en Epuyén (Chubut), con diez muertes confirmadas. En la región de Santa Fe, la variedad más habitual de hanta se denomina Lechiguana —o cepa de la zona central— y la de la Patagonia se llama Andes Sur.

El vector de este virus son roedores como el ratón colilargo, pero en el caso de la cepa del sur del país el problema es que aparentemente también se contagia por el contacto entre personas y no solo al respirar las partículas de orina y heces infectadas que dejan los ratones.

Desde la Dirección de Promoción y Prevención de la Salud de Santa Fe se explicó que en esta zona las personas pueden infectarse al tomar contacto con la saliva, las heces y la orina de los roedores (al respirar las partículas cuando se barre un galpón en el que hay roedores, por ejemplo). Además, puede ser por contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados o por mordedura de éstos.

Los síntomas inician como una gripe con fiebre, gran decaimiento, dolores musculares y catarro. Luego se puede observar baja presión arterial, taquicardia brusca e incremento de temperatura. En algunos casos suele producir también gastroenteritis con vómitos, generalmente acompañada por diarreas, informaron desde la cartera sanitaria.

Después de algunos días podría haber dificultad respiratoria, que se agravaría produciendo lo que se conoce como “síndrome cardiopulmonar por hantavirus”, que si bien es poco frecuente puede llevar a la muerte si no es tratado a tiempo.

No existe tratamiento específico contra la enfermedad. Aquellos pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios, de preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica. En la región de Santa Fe, la variedad más habitual de hanta se denomina Lechiguana —o cepa de la zona central— y la de la Patagonia se llama Andes Sur. Tenés que leer Recomendaciones para prevenir el hantavirus Leptospirosis

Con la mitad de la provincia afectada por las inundaciones, en el Ministerio de Salud proyectan un aumento de los casos de leptospirosis, otra enfermedad que transmiten los roedores. Para prevenirlos, se están distribuyendo antibióticos contra esta bacteria a las personas que viven en las zonas anegadas del norte de la provincia. Ya hay un paciente grave por esta enfermedad en el Hospital Cullen. Los que viajaron al sur

Si una persona viajó cerca de la zona del brote, en la Patagonia, y tiene alguno de estos síntomas debe consultar al médico y también puede solicitar información en la Dirección Provincial de Promoción y Prevención de la Salud, en Bv. Galvez 1563 (teléfonos: 0342-4573714, 154-573758 o 4574804). El análisis de los casos, a nivel nacional

En la localidad de Epuyén (Chubut) se confirmaron 28 casos positivos de hantavirus y diez personas fallecieron. Además hay 94 personas que se encuentran bajo aislamiento respiratorio selectivo a fin de detener la propagación del virus, informaron desde la Secretaría de Salud de la Nación.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus hanta que se transmite a las personas a través del contacto con la saliva, las heces y la orina de los ratones silvestres infectados (principalmente los colilargos) que una vez secas, pueden ser inhaladas. Existen distintas especies de virus hanta y la que provocó el brote del sur es la cepa Andes Sur.

En la Argentina se han identificado cuatro regiones endémicas de hanta: norte (Salta, Jujuy), centro (Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos), noreste (Misiones) y sur (Neuquén, Río Negro y Chubut). Entre el 2013 y 2018 se reportaron en Argentina 111 casos fallecidos de hantavirosis.

En los últimas horas también se confirmó un caso fatal de hanta en la zona rural del departamento Gualeguay, provocado por la cepa habitual de la región central y no por la Andes Sur que es más agresiva. En Entre Ríos se registran entre 6 y 10 casos de hanta cada año, informaron desde el Ministerio de Salud entrerriano. El caso que se detectó en la provincia de Buenos Aires también es autóctono y no está relacionado con el brote de Epuyén. Lo mismo sucede con el paciente que falleció en Salta y el caso reportado en Jujuy.

