A días de jugar “por los porotos” ante River, el entrenador tatengue evaluó a su equipo. “A los muchachos les dije en el vestuario que este es el Unión que quiero, humilde y solidario”, señaló. Se fue de la Feliz con tres victorias y un empate. Y con un “goleador” impensado.

Leo Madelón y su "chochera" en el final de la pretemporada… "Contra Boca jugamos como quiero que juguemos siempre"

Enrique Cruz (h) | Enviado Especial a Mar del Plata

Ya desde el mediodía, cuando repartió entre los que esperábamos la llegada de Maximiliano Cuadra una “ronda” de tortas fritas, se notaba que Madelón estaba tranquilo, sereno, casi relajado. Confiado no, porque si algo distingue al técnico y a su equipo, es que lo último que debe perderse es la humildad. Lo saben, lo ejercen, lo profesan. Pero había que recuperar confianza. Había que hacer “pata ancha”, por utilizar una frase futbolera. Y Unión lo hizo. Por eso, se notaba la alegría radiante en la cara de un Madelón que se fue muy conforme de Mar del Plata. Feliz, como la ciudad.

-¿Unión volvió a ser el Unión que querés?

-Hicimos ante Boca el partido que queremos que se dé siempre. Cuando jugás de local se complica un poco porque no te quedan espacios, y eso hay que empezar a trabajar para resolverlo. Pero el hincha de Unión va a ver a un equipo que tiene las cosas claras, que presiona cuando puede hacerlo, somos un equipo liviano, de circulación rápida. En síntesis, se dio la versión que uno quiere ver del equipo.

-¿Y eso qué te genera?

-Nada en especial, nada raro. No nos queda otra que ir partido a partido. River es otro rival, tiene otra característica de jugadores, vamos a verlo el sábado con Defensa para estudiarlo, son rápidos, pero no puedo decir que vamos a pelear el campeonato. Hay que sumar y el transcurso del torneo nos dirá para qué estamos.

-Lo bueno es que volvieron a las fuentes, sobre todo los titulares que no venían bien…

-Es que siempre les digo a los muchachos que mi objetivo es saber que hay un jugador abajo que quiere jugar, porque quiero que los que juegan se sientan exigidos. Siempre es bueno tener dos o tres por puesto.

-¿Qué me decís de Lotti?

-Cuando llegó, se tuvo que operar de una hernia y no pudimos usarlo. Mostró mucha voluntad en la pretemporada, con Moncho nos preguntábamos qué íbamos a hacer con él. Empezamos a trabajarlo de media punta, no lo teníamos mucho en cuenta y las vueltas del destino lo pusieron en una situación impensada hasta hace poco. Y estoy feliz de que así sea.

-¿Qué valor le das a la victoria ante Boca?, ¿cómo lo tiene que dimensionar la gente?

-Mucho, porque es un partido histórico, Unión nunca jugó un partido del verano. En ese aspecto seguimos marcando algunos hitos importantes para el club. La estrategia fue tapar pases entre líneas, ganar los duelos con Villa y Pavón y que Tevez no juegue suelto. Salió todo bien. Y lo vi muy bien a Acevedo. Cuando “Chaco” juega bien, el equipo lo nota.

-¿Te sorprendió el nivel de Boca?

-Alfaro está buscando su equipo, hace diez días que está trabajando, arrancó con los nombres principales y seguramente irá buscando alternativas. Había que sacarles la pelota, jugar corto, que no nos pasen pelotas entre líneas, quisimos siempre lastimar hacia adelante y capaz que algún gol más podíamos hacerle. Boca es un equipo grande y se va a levantar rápido. Se volvió a ver el equipo que presiona, íntegro desde lo físico, manteniendo el cero en su arco, se acomodó la defensa sin Bottinelli, eso me da tranquilidad. Creo que ante River, “Botti” va a llegar.

-¿Te preocupa lo de Brian Alvarez?, porque le estabas dando continuidad como para hacerlo crecer en esa función…

-Tiene una entorsis como lo que tuvo Mauro Pittón pero del lado interno. Veremos para cuánto tiempo tiene.

-¿Te interesa Spinelli?

-Hay interés, se está hablando con el representante, lo cerrará el presidente… Voy a decir algo que no sé si alguien lo dijo en algún momento. Pero los felicité a los muchachos por el perfil bajo, en el vestuario les dije al plantel que volver a la humildad es bueno. Cuadra lo entendió, se sacrificó, a lo mejor podía dar una vuelta con Racing en tres meses y prefirió venir con nosotros. Conoce a Lotti, a Alvarez, Acevedo también lo conoce, seguramente habrá preguntado y habrá visto que Unión es un equipo que te deja equivocar, porque en un grande jugás medio tiempo mal y te condenan. Los hinchas de Unión lo pueden perdonar tres o cuatro partidos hasta que se acomode.

-¿Se va a ir De Iriondo?, te lo pregunto porque apuntaste a Moyano, el volante de San Lorenzo y llegó Javier Méndez.

-Con Manuel está muy bien la relación, él quiere jugar y quiere salir para tener oportunidades. Por eso lo trajimos a Méndez. Gallegos también puede seguir en ese camino. Olimpo pidió a los dos. Yo no tengo problemas en tenerlos, pero por ahí está bueno que jueguen. No me gustaría, en el caso de Gallegos, que vuelvan a jugar en reserva. Sería un retroceso y eso no me gusta. Moyano me interesa, pero vamos a ver. Es importante hacer un balance de lo que tenemos. A Lioi me lo ofrecieron pero jugó como titular en un amistoso de Central. Vienen bien Duarte, Machuca, Ríos. Comas es un volante parecido a Mauro Pittón, así que quiero seguir viéndolos a los pibes.

-¿Qué te va a dar Mazzola y cómo irás acomodando el ataque?

-Mazzola es más posicional, le está faltando ritmo, pero soy consciente de que está más para pivotear… Hablamos de Cuadra, de Mazzola, de los goles que hizo Lotti y no hablamos de “Pocho” Troyanski, que hizo un muy buen partido. La desgracia de Brian hizo que Fragapane retroceda y está claro que lo veo a Franco mejor como volante que como delantero. Nos puede servir en ambas funciones, pero en el medio rinde más.