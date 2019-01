Un recorrido por todas las emociones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actriz y cantante mexicana deja atrás a Luna Valente para concretar su propio espectáculo, este sábado en el anfiteatro del Parque del Sur. En la previa, dialogó con El Litoral sobre su ascendente carrera y su sueño de ser la chica que siempre luchó para llegar adonde está.

Ignacio Andrés Amarillo

Karol Sevilla llegará a Santa Fe este sábado, en el marco de la gira “Que se pare el mundo”: será a partir de las 20.30, en el anfiteatro Juan de Garay del Parque del Sur (avenida Presidente Illia 1101), con un meet & greet dos horas antes del show. Lejos de la Luna Valente de “Soy Luna”, la mexicana de 19 años presentará un repertorio de covers y canciones propias, en el marco de una nueva etapa profesional y vital.

Antes de su arribo a la ciudad, la actriz y cantante dialogó con El Litoral sobre este sueño que se hace sobre la marcha todos los días.

Por la propia

—Estás viviendo un gran momento: sos una figura panregional muy joven. ¿Cómo estás viviendo este presente?

—Bueno, realmente ha sido una locura total todo lo que me ha pasado. Obviamente ahora me toca mi momento de salir, mi momento para hacer lo que quiero. Al estar en una empresa haciendo un personaje durante cuatro años ha sido como estar en una zona de confort. Esta vez es salir de mi zona de confort para hacer lo que quiero, hacer mis propias reglas. Realmente es un gran reto para mí. Gracias a la gente que me sigue acompañando, que está conmigo, ahora estoy haciendo mi show como Karol solista: me están aceptando súper bonito y eso es para agradecer muchísimo.

—Estuviste en Televisa y en Disney. ¿Qué aprendizaje te dejó esa etapa formativa?

—Cada una ha sido un escuelón muy grande para actuar, para cantar, para bailar. Televisa fue mi primera escuela, donde me enseñaron a cantar, actuar y bailar, eso fue increíble. Mi segunda escuela fue Disney, totalmente diferente: me enseñaron cosas que no sabía de actuación, me tuve que ir a vivir a otro país, crecí como persona, crecí como actriz; y por eso siempre le voy a estar agradecida a Disney, porque fue un gran aprendizaje día a día: cosas que hoy sé se las debo a Disney.

—¿Cómo estás transitando esta gira de “Que se pare el mundo”, y cómo la están tomando tus fans de antes?

—La verdad es que la estoy pasando súper bonito. Obviamente al ser mis reglas, mi show, lo disfruto mucho más: arriba del escenario la paso increíble, es como que no me quiero salir de ahí. Llevamos muchos lugares hechos, y ha sido una locura: la gente me ha recibido de una manera que me siento en casa, y eso para el actor es gratificante y es lo mejor.

Todavía faltan un par de lugares más para el “Que se pare el mundo tour” y después en un par de días se viene una gran noticia que estoy segura de que a la gente le va a gustar mucho.

—¿Cómo fue armar el show y elegir las canciones?

—En general estuve con las canciones de mi canal de YouTube, que son covers y hay algunas mías inéditas, así que la gente las canta muchísimo. Muchos me conocían como Luna, y algunos tal vez pensaban que canto las canciones de Luna. Pero en mi show no canto ninguna de “Soy Luna”, y la gente canta mis canciones: para mí eso es tremendo, escuchar que cantan tus canciones es un gran logro.

—¿Y a nivel puesta visual qué vamos a ver?

—Vamos a divertirnos, a pasarla súper bien, vamos a parar el mundo. Como siempre digo: vamos a olvidarnos de todos nuestros problemas, de todo lo que pase afuera. Y pasarla muy bien: cantar demasiado, gritar mucho, llorar, que pasemos por todas las emociones.

—¿Cómo se armó el equipo que te acompaña hoy?

—Están los tres músicos que están conmigo siempre en guitarra, batería y bajo: Pedro, Eze y Martín. Me acompañan, la pasamos muy bien, de hecho se ríen ellos con mi show porque me salen unas cosas que no están en el show (risas). Está la gente de luz, de técnica, un montón de gente que está con este proyecto y lo más importante: que están confiando en mí cuando todavía estoy empezando mi carrera.

Idioma universal

—Si bien anduvieron bastante con la gira tu carrera solista recién arranca. ¿Qué expectativas tenés para esta etapa?

—Muchas, pero también siento que es como cuando lanzas a tu hijo por primera vez a la alberca: tienes que quitarle los flotadores para que aprenda a nadar poco a poco. Hoy en mi caso es así: estoy empezando a aprender a nadar sin flotadores. Tengo mucha expectativa de que me vaya increíble: ahora se viene un reto gigantesco para mí que es sacar mi disco; entiendo que va a salir muy bien, aparte porque estoy acompañada de gente que es súper talentosa, súper profesional, y de una empresa muy importante. Estoy muy emocionada.

—¿Hay algún momento en que pares y digas “mirá todo lo que pasó” o “lo que está pasando”? ¿O vivís en el momento?

—La verdad es que siento que voy día a día, paso a paso. Quiero hacer eso, quizás si me doy cuenta de todo lo que va pasando es como que no voy a disfrutar. Entonces es más lindo ir paso a paso, ir aprendiendo de las cosas nuevas que me vayan pasando, de los errores y los aciertos. Quiero que mi vida vaya así: subir un escalón a la vez.

—Hace poco estuviste en un programa de la televisión de Miami donde coincidiste con Charly Alberti y Zeta Bosio de Soda Stereo, dijiste que conocías su música. ¿De dónde viene ese vínculo?

—Amo muchísimo la música en general, de todo tipo. Siento que hoy la música es el idioma universal de la gente, es el nuevo idioma para que la gente se dé a entender. Tuve la oportunidad de conocer a muchos cantantes súper profesionales, que tienen discazos, que tienen increíbles músicas, y he aprendido mucho de ellos. Pero ahora se viene un reto muy grande en que van a conocer una noticia que estoy segura que les va a gustar muchísimo, con gente de la industria musical muy importante.

—¿Quiénes son los artistas que hoy más te interesan, te inspiran o te influencian?

—La verdad es que me gusta mucho Jennifer López: la amo muchísimo, porque ella siempre trata de mostrarse como es, dar en sus canciones siempre lo mejor. Marc Anthony también me encanta, porque siempre tiene diferentes estilos de música: eso me identifica mucho, no me gustaría quedarme con un estilo nada más; sí buscar otros estilos que le queden a mi voz, arriesgar. Hoy la palabra más importante para mí es arriesgarme a cosas nuevas. Así que supongo que ellos dos son mi ejemplo a seguir.

Sueños

—Por ahí la Karol actriz queda un poco en suspenso en favor de la Karol cantante.

—Bueno, como actriz no voy a parar arriba del escenario. Tengo en mi canal de YouTube unos personajes que son mis hermanas, las hermanas Sevilla. Arriba del escenario voy a actuar esos personajes, así que la actuación no la dejo stand by, la tengo en práctica. Pero bueno, para verme en alguna serie, alguna película o alguna novela sí, por ahora voy a estar en pausa para dedicarme bien y crear muchas cosas con la música.

—Tenés mucho por delante, estás a mil por hora. ¿Qué soñás que no sea para el futuro inmediato?

—Puedo decir que poco a poco he estado cumpliendo mis sueños día a día. Poco a poco la vida me está ayudando a cumplir mis sueños; y que ninguno de ellos sea para mí imposible. La palabra no existe, creo que uno siempre tiene que ir hacia el objetivo que quiere. Obviamente en mi cabeza tengo muchos sueños: en la actuación me gustaría trabajar en Hollywood, me gustaría muchísimo actuar en esas películas.

Pero creo que el sueño más grande, uno de los más importantes en mi vida, es que la gente me recuerde como la chica que siempre luchó para llegar adonde está; que está arriba del escenario y en la televisión por esfuerzo, por dedicación, por nunca darse por vencida. Ese va a ser y siempre será mi sueño más grande: que la gente me recuerde así, que diga “esta chica nos dice que los sueños se cumplen”. Me parece que todos los sueños se cumplen si uno se esfuerza, y seas importante o no, familiar de un actor o no, puedes llegar a donde tú quieras: puedes llegar a ser astronauta, ir y venir a la Luna cuando uno quiere.

Anticipadas

Se consiguen en boletería del Teatro Municipal 1º de Mayo (San Martín 2020), en disquería Compactos (San Martín 2254) y Breyer Disquería (San Martín 800, Paraná); de manera online, se consiguen en www.eventosensantafe.com. El meet & greet tiene un costo de $ 2.500, con sólo 60 lugares disponibles; las entradas generales están en preventa online exclusiva con súper descuento $ 700 (promoción válida hasta agotar stock de 200 entradas). Menores: abonan desde los dos años.