No se relaciona con el brote de Epuyén.

Confirmaron un caso de hantavirus en Esperanza

El Ministerio de Salud confirmó un caso de hantavirus en Esperanza, que es el primero en la provincia en lo que va del 2019. Por otra parte, vale aclarar que no se relaciona con el brote actual de Epuyén.

Foto: Archivo El Litoral



El Litoral En las últimas horas, a través de la Dirección Provincial de Promoción y Prevención de la Salud, el Ministerio de Salud confirmó un caso de hantavirus en la ciudad de Esperanza. Tenés que leer En 2018, en Santa Fe se registraron 15 casos de hantavirus De esta manera, se confirma el primer caso en la provincia en lo que va del 2019. Por otra parte, vale aclarar que este caso no se relaciona con el brote actual de Epuyén, debido a que el paciente no viajó, así como tampoco estuvo en contacto con personas que hayan viajado. También, el Ministerio expresó que el caso presentó buena evolución clínica, actualmente con remisión completa de los síntomas. Medidas de prevención del hantavirus ​ << Antes de radicarse en una casa o cabaña no habitada, ábrala y ventílela al menos una hora. Inspeccione si hay roedores. << Si se encuentra un roedor vivo, no intentar capturarlo. Si el roedor está muerto rociarlo con lavandina al 10% (1 parte de lavandina en 9 partes de agua fría) y recogerlo en doble bolsa utilizando ésta como guante, junto con todo lo que haya podido estar en contacto y enterrarlo lo más profundo posible o quemarlo. << Limpie con guantes de goma gruesos, debiendo éstos lavarlos, aún puestos, en una solución con detergente y otra con desinfectante. << Humedezca con bastante agua antes de barrer y limpie con paño humedecido con solución clorada, superficies, artefactos y muebles. << Si duerme en el exterior, examine el sitio que va a ocupar por si existen excretas o madrigueras. << Evite dormir cerca de apiladeros de madera o áreas de basura que puedan ser frecuentadas por roedores. << Evite dormir en el suelo sin protección. Use colchonetas a 25 centímetros del suelo. << Entierre o queme toda la basura. << Mantenga limpio el sitio de acampar. << Consuma agua hervida o clorada si no es potable. << No coloque bolsas de dormir en suelos donde observe heces, madrigueras, basureros o pilas de maderas. << No dormir directamente sobre la tierra. << Guardar la comida en recipientes bien sellados. << Quemar, enterrar o colocar en contenedores cubiertos, toda la basura o restos de comida. << Usar únicamente agua embotellada, clorada o hervida, para beber, cocinar o lavar la vajilla. << No llevar a la boca pasto o palitos recogidos del suelo.

