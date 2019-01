https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“No lo podemos creer”, reconoció Daniel Rivero máximo dirigente de San Martín de Progreso.

Habló el presidente del club donde creció el jugador Conmoción en Progreso por la desaparición del avión de Emiliano Sala

La pérdida de contacto del avión que transportaba al futbolista santafesino Emiliano Sala conmociona a todo el mundo deportivo pero más aún en Progreso, localidad donde nació y creció el futbolista.

En diálogo con la prensa, el presidente del Club San Martín de Progreso, Daniel Rivero, dijo que toda la localidad del departamento Las Colonias está shockeada por la noticia.

“Estamos esperando que se produzca el milagro. Hay que tener fe. Que sea un error y que aparezca de alguna forma. No lo podemos creer. Estamos shockeados. La gente del pueblo no deja de llamarme y mandarme mensaje. Nadie lo puede creer. Es una situación muy difícil. No sabemos como proceder”, señaló el dirigente en diálogo con LT9.

En ese sentido, Rivero remarcó que “Emiliano este último año tomó una notoriedad importante en lo futbolístico. Hizo una buena campaña en Nantes, hizo un pase récord y apareció en los medios más importantes del país y del mundo. Pero en lo humano todo lo conocemos. Siempre fue una excelente persona, de perfil bajo y humilde. Es una noticia que nos pega de lleno”.

“No vamos a perder la esperanza de que aparezca” concluyó el presidente del club.