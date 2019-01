Productores del norte santafesino anticipan ventas por las inundaciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 23.01.2019 - Última actualización - 11:43

11:29

El agua sigue subiendo en los Bajos submeriodionales empujando a los productores a sacar toda la hacienda de los campos. Muchos optan por vender los animales incluso a bajo precio.

Campolitoral | campo@ellitoral

Sebastián Basil López es un productor oriundo de Chaco que administra un campo en Fortín Olmos - 90 kilómetros al oeste de Reconquista -. Hace unos días decidió sobrevolar la zona para poder decidir que hacer con la hacienda y capturó algunas imágenes que compartió con Campolitoral.

A partir de lo que registró tomó la decisión de mover la hacienda. “El agua sigue subiendo porque esta bajando desde el noroeste santafesino, explicó. “Tenemos en el campo 600 novillos de los que estamos trasladando 250 por el momento. El resto queda a la espera de como sigue la situación. Yo creo que la semana que viene se va a estabilizar el agua si no hay grandes lluvias, pero por el momento los campos están bajo agua y había que actuar”, señaló López.







López graficó una problemática que afecta a la mayoría de los productores de la zona en este momento; verse forzado a vender hacienda, muchas veces a bajos precios porque siempre “hay gente que se aprovecha”. “Vendí los más chicos porque son los que mas sufren y me quedo con los mas grandes para ver si la situación se estabiliza y mandarlos al campo de nuevo porque están en muy buen estado. Todavía no hay una decisión tomada respecto del resto de los animales si la situación no mejora, pero probablemente también terminen en venta o los llevaría para Chaco”, dijo el productor.