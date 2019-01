"Era clave que estuvieran sus sonrisas"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El trabajo se hizo a partir de la canción “Chacarera de una mujer”, que integra último disco de la cantautora, titulado “Poder decir”. Es un homenaje a las mujeres que dedican sus vidas a servir al prójimo, a través de las historias de dos educadoras, una enfermera y una pediatra. Ceci vive en Buenos Aires pero tiene una intensa relación afectiva con Santa Fe: su familia es de la ciudad y tiene un antepasado ilustre: Don Guillermo Lehmann.

A fines del año pasado Ceci Méndez presentó su segundo disco, “Poder decir”, que remite a diversos ritmos del folclore argentino y latinoamericano. Y, apenas iniciado 2019, ya presentó un videoclip inspirado en “Chacarera de una mujer”, una de las canciones que lo integran. Con la particularidad de que el trabajo rinde homenaje a las mujeres que dedican su vida al servicio y entrega a los demás, especialmente a los niños. Para poder representarlas a todas, Ceci y sus productores seleccionaron a cuatro, dos educadoras, una enfermera y una pediatra, a quienes filmaron en sus lugares de trabajo y captaron de esa forma la materia prima necesaria para el video.

La chacarera que da título al videoclip surgió de la necesidad de la artista de contar la historia de una enfermera que trabaja con chicos en un hospital. “Me la imaginé siempre con una sonrisa y un gesto de cariño para ellos, y cada tanto, un llanto silencioso en soledad. Me movilizó mucho pensar en lo fuerte y sensible que tiene que ser alguien para elegir y sostener esa vocación, en lo necesario de esa tarea anónima y paciente”, contó a El Litoral. Esa misma premisa fue la que la guió hacia el videoclip. “La canción la grabamos en mi disco nuevo, que casualmente se llama ‘Poder decir’ porque dice algunas cosas que son importantes para mí, y como creo que hoy en día hay que sumar imágenes a la música, quise hacer un video que fuera un homenaje a esa mujer. Una amiga que también escribe, Sofía Orsay, me sugirió que fuera para todas las mujeres que hacen distintas tareas de servicio a los demás. Y a partir de ahí fue creciendo adentro mío la idea. Cuando me entusiasmo con algo no paro, averiguo, hablo mucho con gente, le doy forma y tengo que plasmarlo como se pueda, aunque me digan que va a ser difícil, respetando lo que quiero contar y el cómo. En esta búsqueda, di con una directora joven, Daiana Von Foerster y hubo esa conexión necesaria para llevar adelante el proyecto, con esfuerzo y mucho cariño”, explicó.

—¿Y de qué modo eligieron las historias de estas cuatro mujeres? ¿qué les atrajo de ellas?

—Lo primero que pensé fue en hablar con la Fundación Juanito, porque sé el amor y esfuerzo que ponen a lo que hacen. Desde hace varios años, con el apoyo y generosidad de mis alumnos de canto, aprovechamos las muestras de fin de año para recaudar lo que podamos para la Fundación. Incluso en 2018, hicimos la muestra directamente en el espacio de arte que ellos armaron en el barrio de Belgrano y fue muy lindo y emotivo. Es importante que se conozca el gran trabajo que hacen en éste y en todos los lugares de ayuda social y tratar de estar cerca como comunidad. Entonces, nos juntamos a conversar con la gente de la Fundación Juanito, les encantó la idea y quisieron elegir a los dos Lilis (así las llaman a Liliana Plaul y Lily Ramos, dos de las protagonistas) para que representen a las educadoras que trabajan ahí todos los días. Después, mi primo Luis Lehmann, médico, también de raíces santafesinas, me vinculó con una enfermera, Viviana Specchiulli, que tiene muchos años de profesión y con la pediatra Marisol Bosco que trabaja en los Consultorios Médicos de la Familia en Munro. Estoy muy agradecida con ellas por haberse sumado con la mejor predisposición y por ser el puente para poder homenajear a tantas que no conocemos.

—¿Cómo fue filmar en sus lugares de trabajo? ¿En qué aspectos se puso hincapié?

—En Juanito quisimos ser muy cuidadosos con no exponer a los niños, buscamos captar gestos y detalles del día a día, con simpleza. Pasamos una larga jornada ahí, nos trataron súper bien y las Lilis estuvieron geniales. Seguimos en los Consultorios Médicos de la Familia, otro lugar que también tiene enfoque social, y ahí descubrimos que el hijito de mi amiga Flor Galiotti tiene un gran don actoral. Viviana y Marisol son amorosas también, así que todo fue muy agradable y hubo lugar para emocionarnos y conversar sobre nuestras realidades. En general, tratamos de transmitir la calidez y el amor con que estas grandes mujeres realizan sus trabajos, comparten un mate y se brindan con naturalidad. Para mí también era clave que estuvieran sus sonrisas y sus nombres al final y agradecerles escribiendo un texto de cierre. Al fin de cuentas, las palabras y la voz son mis herramientas.

El disco

“Poder decir” es el segundo disco de Ceci Méndez. Fue presentado a fines de 2018 en la sala Espacio Tucumán de Buenos Aires y ya se encuentra disponible en formato físico y en todas las plataformas digitales. Participaron más de veinte músicos y fue declarado de Interés Cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene nueve canciones con autoría de Ceci, con música compuestas por Demián Ornstein, Chango Ibarra, Max Scott, Sebastián Luna y Rafael Villazón. Y dos versiones de clásicos: “Fue amor” de Fito Páez y “Fina estampa” de Chabuca Granda.

“En el disco hay varias canciones con ritmos de folclore argentino, porque es la música nuestra y es lindo seguir haciendo canciones nuevas respetando las formas tradicionales. Reformular la música de una manera que nos resulte auténtica y personal, y que a la vez sea un humilde modo de mantener vivas nuestras tradiciones e identidad”, explicó Ceci a El Litoral.

Proyectos

Para febrero, Ceci Méndez tiene pautadas presentaciones en los barrios porteños de San Telmo y Devoto. También integrará la programación de Bares Notables del Gobierno de la Ciudad en abril y mayo, junto a Demián Ornstein. Y dentro de su norte figura la posibilidad de volver a actuar en Santa Fe. “Tengo muchísimas ganas, porque tengo querida familia y amigos allá y ganas de recorrer un poco el país. Ojalá se confirme pronto”, señaló.

Páginas y redes

Los interesados en obtener más detalles sobre el trabajo de Ceci Méndez pueden ingresar en sus espacios de Facebook e Instagram a través de CeciMendezCanta. También pueden ingresar en www.cecimendez.com.