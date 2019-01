El puerto busca operador sin un llamado a licitación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No hay razonable explicación al muelle inactivo. Excepto que las cosas se hagan mal. Se abre una nueva oportunidad, pero la modalidad administrativa plantea interrogantes.

Ignacio Hintermeister | economia@ellitoral.com

Inmediatamente al sur de los emblemáticos elevadores de granos, en el puerto de Santa Fe, hay un muelle que hace dos años y medio no recibe más a los feeder portacontenedores. Está el río, hay carga potencial, la estación fluvial tiene acceso inmediato a rutas asfaltadas, el transporte de cargas por agua es más barato y ecológico. ¿Por qué el fracaso?

Sebastián Simez, el presidente del Ente Autárquico Puerto de Santa Fe, habló con El Litoral sobre el nuevo intento para contratar un operador que se haga cargo de la explotación de la Terminal de Contenedores y Cargas Generales (TCCG).

La Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables de la Nación ya se pronunció favorablemente respecto de la solicitud de habilitación necesaria. Y la Aduana se encamina a autorizar incluso la operatoria para comercio exterior. Para marzo el puerto espera las propuestas de nuevos oferentes interesados en hacerse cargo por 30 años.

-¿Por qué se elige una convocatoria a propuestas en lugar de una licitación?



-Estamos llamando a selección de propuestas de concesión. Nosotros tuvimos una licitación desierta en 2016; aprendimos que algunas condiciones eran difíciles de cumplir y durante 2018 ya con la terminal habilitada recibimos una propuesta privada de un grupo santafesino. Entonces decidimos esta convocatoria respetando las premisas de libre concurrencia, publicidad e igualdad de condiciones, pero sin dilatar los tiempos.

- ¿En qué espacios se prevé publicitar la convocatoria?



- Basados en la ley provincial 11011 que nos regula, publicitamos en los edictos provinciales, hicimos prensa en los diarios de Santa Fe y Rosario y en El Cronista. Igualmente hicimos publicidades en medios especializados electrónicos, poniendo a disposición las bases y el estudio que se hizo hace un par de años, que muestra el potencial del puerto.

- ¿Se va a invitar a agencias marítimas, a operadores portuarios de manera puntual?



- No son invitaciones puntuales. Estoy viajando a Buenos Aires y mantendré reuniones con operadores portuarios que quiere interiorizarse. Hemos tenido muchas llamadas, formales e informales, así como una nota de presentación de una agencia logística que tiene base en Rosario y en Córdoba. A todos les comunicamos que están las bases disponibles. Igualmente formo parte del Consejo Portuario Argentino y hemos elevado el tema en esas instancias. Están todos los operadores portuarios del país. Y también hicimos publicidad en lo que sería la versión chilena del consejo portuario.

- ¿De quién va a ser la responsabilidad del contrato? Pregunto porque no hay licitación; la ley 11011 dice que lo que hace el Ente portuario no constituye acto administrativo, pero hay fallos que ratifican que el director actúa como funcionario público.



- Desconozco lo que dice el expediente. Hemos hecho consultas con los abogados del Ente y con otros: quien decide llevar esto adelante es el directorio del Ente. El tema es complejo; no son actos adminsitrativos pero el bien es público. Hay disputas entre abogados que dicen que caemos en el derecho público o en el derecho privado. Esas cosas se discuten y son subjetivas. Pero esto lo decide el directorio, el formato lo aprobó el directorio, y lo que procuramos es que el puerto funcione y que sea opción para las empresas de la región. Entendemos que si hacemos una licitación probablemente pueda volver a fracasar; no tenemos certezas, pero tenemos una licitación que fracasó, quedó desierta.

- En la oferta que Uds. tienen en consideración y que es la que dispara todo este procedimiento, ¿hay empresas que estén involucradas en la administración del Ente?

- No. Esa oferta no está hoy y va a tener que competir con todas las demás.

- Yo estoy citando lo que Uds. informaron, que habían recibido una propuesta.

- Nosotros recibimos una propuesta, que no es parte de lo que hicimos pero que es lo que nos alienta a buscar un concesionario que explote la terminal de contenedores. La oferta que recibimos la trajo la compañía Mundo Construcciones, que tiene relaciones comerciales con nosotros pero no tiene relación con el Ente. De hecho estamos en una licitación para construir una costanera en el puerto, y si Mundo Construcciones se quiere presentar, puede hacerlo.

- Llama la atención que se liciten obras de asfaltado y en cambio para una cuestión más profunda y trascendente para el puerto, se convoque a presentar propuestas.

- Se cumplen todos los requisitos de la ley 11011. Se está dando transparencia, publicidad. Estoy haciendo un registro de todas las personas que están llamando y con las que me estoy comunicando. No hay hoy una propuesta en la mesa y hasta el 1 de marzo pueden presentarse. El objetivo es uno solo: queremos que esto funcione. Queremos dar las garantías de que la concesión es a 30 años y que se va a poder planificar a futuro.

- ¿El concesionario va a poder tercerizar todo o parte de lo que le sea concedido? ¿El Ente va a poder -más allá de lo que se adjudique en este llamado- revisar esto?



- Para empezar, como puerto público estamos obligados a no entregar el monopolio. Lo que estamos ofreciendo a quien venga -lo señalamos con mucha claridad- es la zona primaria donde estaba Loginter. Y ponemos a disposición un segundo terreno -sin muelle- que tiene como objetivo para quien venga, hacer algo de lo que sería handling, es decir donde se guardan y almacenan cosas no afectadas a zona primaria pero que permiten una operatoria más eficiente. Ya tenemos un playa de camiones para lo que es granos, con núcleo sanitario. Este lugar está cerca de ahí. Los camiones y la gente que trabaja tiene que tener instalaciones. Estamos tranquilos porque no le damos el monopolio a nadie; esto tiene que ver con el proyecto de reconversión del puerto. Una cosa no quieta la otra. Queremos que esto se mueva porque el año que viene se empieza a discutir el tema de Hidrovía y Santa Fe no movía un barco desde hace 4 años.

- ¿Esto va a requerir aportes de fondos públicos?



- Estamos pidiendo a la Provincia en charlas reiteradas -la mesa de entidades productivas también lo explicitó- aportes que tienen que ver con poner operativa la terminal. No es que hay que hacer otro puerto, pero hay que hacer mejoras; Tenemos una evaluación inicial de $ 50 millones, pero es muy vieja.

- La ley 11011 prohibe el aporte de fondos públicos, excepto que se autorice por medio de la sanción de una ley especial.

- Lo estamos estudiando a eso. Por ejemplo lo que hacemos ahora en la costanera del propio puerto es por un convenio con el ministerio de Infraestructura y Transporte.

Fondos que no alcanzan

“Tenemos fondos pero no la capacidad de pagar obras de la magnitud requerida. El Ente tuvo un 2016 superavitario: 2017 y 2018 también. Obviamente como dice el estatuto, tenemos que destinar el recurso a la actividad portuaria”, explicó Simez.

Recordó ante la consulta “el Casino prestó dinero al Ente en dólares con intereses y eso termina de pagar en mayo. De acá en adelante el Ente nunca más se va a endeudar en dólares con intereses. Pero en aquél momento se tomó el préstamo para pagar obras viales”.



Iniciativa privada, bien público

Las gestiones de la Casa Gris

El menemismo transfirió el puerto nacional; la provincia lo aceptó para ponerlo bajo la polémica figura del “ente público no estatal”, que lo deja a merced de sinergias complejas entre el bien público y la gestión privada, y en un limbo jurídico que demanda eficacias hasta ahora no verificadas. Simez defiende la gestión de la Casa Gris y confía en el camino elegido.

- El ministro José Garibay dice que se llevan a cabo acciones concretas para reactivar la terminal. Pero pareciera que si no hubiera habido iniciativa privada, esto no estaría sucediendo.



- Es una visualización subjetiva. Hay decisiones claras del gobernador; estuvo en el ente hace no menos de 6 meses. Se comprometió a ayudarnos a gestionar trámites en Aduana, a acompañar desde la provincia. En el ministerio tenga reuniones todas las semanas. Esto estaba muy atrás en papeles y actividad; hemos logrado orden, tenemos granos en los silos y planteamos la terminal de contenedores. Estamos negociando acuerdos con otros puertos de la región. Las iniciativas privadas y las políticas públicas deben servir para tener un puerto activo.

- ¿Confía que en marzo va a haber más de una propuesta?



- Yo creo que sí, por las charlas que tengo... pero no tengo las garantías de nada. En esto tiene mucho que ver el contexto del país, la coyuntura. De cinco empresas con las que hablé, tres son internacionales. Yo hablé con el Ceo de la principal naviera de Asia, y lo que me pregunta es quién va a ganar las elecciones. Lo que nosotros tratamos de hacer es valorizar lo que tenemos, buscar gente que tenga capacidad de hacerlo rentable. Vamos a tener una habilitación de Aduana en este año para poder operar.

- ¿Aduana va a traer un scanner de contenedores para poder operar?

- Nosotros vamos a comprar un scanner de pallets, y le pedimos a Aduana un scanner de contenedores. Puntualmente le pedimos el que tiene TPR que lo está desactivando porque tiene scanner propio. Estamos pidiendo al gobernadores que nos acompañe en este pedido.



Se termina el contrato de Hidrovía

La Nación debe volver a licitar en los próximos meses el contrato de concesión del dragado y balizamiento de la HIdrovía; la suerte del puerto santafesino -la terminal de contenedores y el proyecto de reconversión- está decididamente ligado a esto que sucederá en Buenos Aires.

-¿Cómo puede impactar en Santa Fe el fin del contrato de Hidrovía SA?



- Es nuestro gran temor como puerto. Necesitamos tener un movimiento mínimo para justificar un proyecto. Formamos parte de un grupo que armó la provincia, que encabeza Juan Carlos Venesia; se han hecho gestiones a nivel nacional sobre la importancia para Santa Fe de la Hidrovía. Se pide más dragado; además el puerto de Santa Fe es cabecera de Hidrovía. Si logramos cuatro pies más sería beneficioso. Queremos tener 30 pies.

- En el actual emplazamiento, el canal de acceso siempre fue materia de controversia por la necesidad de dragado.



- Nos pusimos de acuerdo con las areneras para mejorar el canal de acceso. Estamos gestionando con la secretaría de Minería de la Nación que ellos puedan llevarse el material que se acumula entre el Colastiné y el acceso; a nosotros nos bajaría significativamente la determinante y nos permitiría trabajar mejor en la playa de maniobras con nuestra draga. Puede que tengamos buenas noticias para el canal de acceso; que draguen el canal de acceso o por lo menos que lo hagan al costo; en esto estamos en acciones conjuntas con Villa Constitución, Reconquista o Diamante; lo que a la draga de Hidrovía le tomaría tres horas en nuestro canal de acceso, a nosotros nos lleva tres meses y medio.

Bahía Blanca



Simez adelantó que se estudia una alianza con el puerto de Bahía Blanca. Sucede que las metalmecánicas con epicentro en Esperanza producen y envían material a la Patagonia, ya sea para parques de energía eólica como equipamiento para las petroleras en Vaca Muerta. Cuando el tren desde Bahía Blanca hasta el yacimiento no convencional esté listo, la complementación logística con la estación fluvial santafesina aportaría más potencial de carga a lo que promete el negocio de los contenedores.