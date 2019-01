https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 28.01.2019 - Última actualización - 9:07

8:57

Por las obras para cambiar el sistema lumínico, Unión pedirá que el encuentro contra Newell's se juegue a las 17 del domingo. El partido está programado para las 19:20.

Pedirán que se juegue de día Unión pedirá el cambio de horario del partido contra Newell's Por las obras para cambiar el sistema lumínico, Unión pedirá que el encuentro contra Newell's se juegue a las 17 del domingo. El partido está programado para las 19:20. Por las obras para cambiar el sistema lumínico, Unión pedirá que el encuentro contra Newell's se juegue a las 17 del domingo. El partido está programado para las 19:20.

El Litoral

El cambio en la iluminaria del 15 de Abril sería una imposibilidad para jugar el encuentro contra Newell's en un horario nocturno, por lo que la dirigencia de Unión pedirá el cambio del horario del compromiso del próximo domingo.

En principio, el partido contra La Lepra está programado para las 19:20, por lo que tendría que finalizar con luz artificial. De esta manera, el pedido sería para que el encuentro se juegue a las 17.

De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, la idea de la dirigencia era llegar con las obras para este encuentro, a pesar de que era algo programado para la Copa Sudamericana, pero las lluvias y algunas demoras en la entrega de material atrasaron los tiempos y sería casi imposible terminar para el fin de semana.

En caso de que la Superliga apruebe el cambio, quedarán dos partidos a las 17:10 (Unión vs Newell's y Boca vs Godoy Cruz) y uno solo a las 19:20 (Racing vs Huracán).