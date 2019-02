https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Debido a la altura del río

Se acortó el recorrido de la maratón Santa Fe-Coronda

Prefectura no autorizó la competencia hasta Coronda porque no se puede garantizar la seguridad de los nadadores. En cambio, la prueba se realizará en un circuito boyado en la zona del puerto. Los competidores deberán nadar 15 kilómetros y la carrera tendrá una duración estimada de 3 horas.

El circuito de urgencia para la edición 45 de la maratón: al fondo el Puente Colgante, desde allí (largada en Costanera Este) vendrán los nadadores para ingresar a la zona del puerto, donde habrá un circuito boyado entre los diques 1 y 2. Foto: Mauricio Garín



La edición 45 de la Maratón Santa Fe - Coronda, que se disputará el domingo, fue acortada y sólo se realizará un circuito boyado en la zona del Puerto.

La novedad se conoció este viernes a última hora de la tarde y fue dada a conocer por el Comité Organizador de la prueba en una conferencia de prensa.

El motivo del cambio obedece a una decisión de Prefectura Naval que, por la altura del río, no autorizó la realización de la tradicional carrera, ya que no puede garantizarse la seguridad de los nadadores. Precisamente por ese motivo es que no se puede trasladar a otro día, como ocurrió las veces que se suspendió por condiciones climáticas adversas: el lunes la altura del río no va a variar lo suficiente como para que la competencia pueda realizarse.

Esta cuestión era algo que, off the record, se venía especulando. Incluso ayer, y por el mismo motivo, fue suspendido el sprint que los nadadores debían realizar en la costanera de Coronda.

No obstante, si bien no se realizará el recorrido de 57 kilómetros, sí se hará un circuito en la zona del puerto de Santa Fe. Será un boyado entre los diques 1 y 2 del Puerto, y los competidores deberán completar 15 kilómetros, algo que se estima tendrá una duración de 3 horas. La largada será en la costanera este, tal como estaba estipulado originalmente, y desde ahí los nadadores se dirigirán hasta el puerto, donde ingresarán al circuito.

Esto garantiza, además, que la competencia sea puntuable para el calendario 2019 de ultramaratones de la Federación Internacional de Natación (Fina), siendo esta prueba la primera de la temporada. Foto: Hugo Pascucci - Prensa Maratón Santa Fe Coronda Al respecto, el director del Comité Organizador, Marcelo Micocci, explicó que “teníamos un plan alternativo, y buscamos un circuito que reuniera las condiciones técnico-deportivas de seguridad y salubridad, y con valor deportivo para que sea puntuable para el circuito”, que será un boyado de 15 kilómetros en el cual “tenemos mucha experiencia, porque desde hace muchos años venimos desarrollando competencias en el mismo, incluso campeonatos Sudamericanos”.

Mientras, desde Prefectura argumentaron que “las condiciones del río no son las adecuadas, hay muchos camalotes con víboras, incluso se restringió la navegación en zonas cercanas al puerto y en zonas inundadas. Fue una decisión muy difícil y lo evaluamos hasta último momento”, dijeron, al tiempo que aclararon que en el circuito boyado se garantiza la seguridad “porque tiene aguas más calmas”. >>> CONFERENCIA DE PRENSA