Martes 05.02.2019 - Última actualización - 10:12

10:01

Además de las muestras de cariño por parte de la gente del Nantes, los hinchas del Cardiff, club donde hubiera jugado el santafesino, le dedicaron una hermosa canción titulada "Sing a song for Sala".

En el partido contra Bournemouth "Sing a song for Sala": El tema que le dedicaron en Cardiff al argentino

El último fin de semana, los hinchas del Cardiff, club donde Emiliano Sala había firmado contrato, le dedicaron una hermosa canción en su honor, titulada "Sing a song for Sala".

La canción, dice: “Sing a song for Sala, We will never let you go, You will always be, at the city with me.”

La traducción al español sería: "Canta una canción por Sala, Nunca te dejaremos ir; Siempre estarás conmigo en la ciudad".

En las afueras del estadio también hubo múltiples homenajes, con camisetas de Sala y flores en los accesos al Cardiff City Stadium.

Además, cuando el Cardiff marcó un gol, todo el equipo se reunió para dedicárselo al santafesino.