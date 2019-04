https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 20.03.2019

16:58

Cerró en $ 41,95 El dólar avanzó 36 centavos y quedó al borde de los $ 42

El Litoral / Ambito.com



Producto de una persistente demanda por cobertura, el dólar aceleró su tendencia alcista este miércoles y escaló 36 centavos a 41,95 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



El billete llegó a tocar un máximo de $ 42,12 promediando la jornada, aunque a fuerza de otro ascenso en la tasa de Leliq, y la apreciación de las monedas regionales (el real subió 1,2%) logró retroceder algunas posiciones.



En el MULC, por su parte, la divisa trepó 35 centavos a $ 40,85, tras marcar un tope intradiario de $ 41,33.



Fuentes del mercado aseguraron que la suba fue consecuencia de una firme dolarización de carteras pese a las altas tasas convalidadas por el Banco Central (de hasta casi el 65%), y a los anuncios de una mayor contracción monetaria para atacar la alta inflación.







"La demanda persiste, mientras que la oferta carece de profundidad, es una suba que sorprende", comentaron a este medio desde una mesa de dinero, en momentos en que el precio mayorista llegaba a tocar su máximo diario.



Es que la cosecha gruesa todavía no llega, y la exportación cerealera apenas alcanza a liquidar unos u$s 55 millones diarios, menos del 10% del total operado (este miércoles se negociaron u$s 637 millones, 8% menos que el martes).



Otra fuente del mercado remarcó que "la dolarización continuaría su marcha, más allá de que la batería (de medidas del Banco Central) 'anti-sobresaltos' aspiraría a que el proceso sea gradual y ordenado", dijo un analista.



Con solo u$s 20 millones operados en la primera hora, el dólar mayorista había alcanzado los $ 41,20. Esto muestra "la imperiosa necesidad de los operadores para cubrir sus órdenes genuinas, sin que todavía se llegara a licitar Leliq, motivo por el cual no era una cuestión de tasa de interés en pesos”, describió Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



En este marco, el BCRA debió convalidar otra suba de la tasa de sus Letras de Liquidez, que en promedio se ubicó en el 64,885%, y logró colocar en total $ 210.122 millones, frente a un vencimiento de $ 201.039 millones, por lo que contrajo $ 9.083 millones.



"La tasa va a seguir alta. De hecho, el mercado exigirá tasa reales altas por mucho tiempo más", pronosticó Pablo Castagna, Director de Portfolio Personal Inversiones.



En la primera licitación de la jornada, la autoridad avaló una suba de la tasa, que en promedio se ubicó en el 64,503%. Y adjudicó $ 121.262 millones, con un rendimiento máximo del 65,89% y uno mínimo del 63,60%.



Conocido este resultado, el dólar llegó a alcanzar un máximo de $ 41,33 "mostrando la sensibilidad que tiene la divisa ante la necesidad de los compradores, sin importarle la tasa" que utilizan los bancos para constituir los encajes remunerados, explicaron en las mesas de dinero.







En la segunda subasta diaria, la tasa promedio llegó al 65,407% y el BCRA sumó Letras por $ 88.860 millones (rendimiento máximo del 65,99 por ciento y mínimo del 63,80 por ciento).



"La fuerte suba de la tasa de las Leliq dispuesta por la autoridad monetaria tuvo el efecto esperado, generando un recorte de los precios del dólar que terminaron la jornada con un leve avance", analizó el operador Gustavo Quintana.



De todos modos, la demanda por la divisa sigue latente y habrá que monitorear día a día la liquidez del mercado, hasta que lleguen los dólares de la cosecha y del Tesoro (subasta diaria de u$s 60 millones) a partir del mes próximo.



Recordemos que el BCRA mantendrá durante esta semana el desdoblamiento en sus licitaciones de letras, mediante dos tramos operativos por día.