https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 21.03.2019 - Última actualización - 16:11

11:48

Por causas de corrupción

Detuvieron al ex presidente de Brasil Michel Temer

El ex presidente ha sido arrestado por la Policía Federal, en el marco del caso 'Lava Jato', en el que se investiga una red de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos, según ha informado la prensa local.

Foto: Marcelo Camargo



Por causas de corrupción Detuvieron al ex presidente de Brasil Michel Temer El ex presidente ha sido arrestado por la Policía Federal, en el marco del caso 'Lava Jato', en el que se investiga una red de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos, según ha informado la prensa local. El ex presidente ha sido arrestado por la Policía Federal, en el marco del caso 'Lava Jato', en el que se investiga una red de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos, según ha informado la prensa local.