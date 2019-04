La famosa "grieta" llegó a la Selección

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 27.03.2019

15:33

El DT de Dorados “explotó” porque la AFA no lo incluyó en el video-homenaje a la “Pulga”. Y tiró contra todos.

Reemplazante de busca. Mientras muchos “hacen cola” para pegarle a Messi, en la selección no aparece quién ocupe su lugar. Algunos lo anotan a Paulo Dybala para ese rol, pero lo cierto es que el atacante de Juventus no logra convencer cuando se calza la celeste y blanca. Foto: DPA

(Enviado especial a Tánger, Marruecos)

Sin dudas que el 1-3 en el Wanda, previo a este partido en el IBN Battouta de esta ciudad, desató una sucesión interminable de frases, Twitter, declaraciones y fuego cruzado.

Y el que más “pegó”, por llamarlo de alguna manera, fue Diego Armando Maradona desde México. Encontró aliados impensados, como su archi-enemigo Daniel Alberto Passarella.

Pero encontró en el “Cabezón” Oscar Ruggeri un socio natural e ideal. Incluso, a mucha gente le cae mejor el relato del zaguero que del viejo “10”.

Y en la colectora, Maradona fue sumando adeptos en contra de todos: Chiqui Tapia, Scaloni, Messi, la Selección. Por ejemplo, Humbertito Grondona: “Si mi viejo resucitara, se iría de nuevo”. El ex DT de las Juveniles aprovechó la “volteada” después de tsunami en el Wanda el viernes pasado: “La responsabilidad es del presidente de la AFA que eligió a este cuerpo técnico y a la Juvenil”. Admirador de Bilardo, elogió a Menotti: “Lo eligieron cuando ya están todos, es poco lo que puede hacer”.

Más allá del 1-3 en la vuelta de Messi, lo que “enloqueció” a Maradona fue el video oficial de la AFA celebrando la vuelta de Lionel Messi.

En el video titulado 10 argentinos en 1- se pueden ver jugadas de Messi acompañadas de otros grandes nombres, aunque con una omisión: no aparece Diego Maradona. “La fe de Bergoglio, la velocidad de Fangio, toca como Piazzolla, la emboca como Ginóbili, te hace latir el corazón como Favaloro, en el área grande es Gardel, remata como Sabatini, te deja sin palabras como Borges, vuela con la pelota en el pie como un Pagani Zonda, y te deja pintado como Quinquela. Son 10 argentinos en 1. Y hay gente que piensa que es de otro planeta‘, se pudo escuchar en la publicación de la AFA. Maradona, erróneamente, ni aparece.

Fue algo que le dolió a Diego y en la primera de cambio lo facturó. Si bien sabe que Messi no armó el video, metió a todos en la misma bolsa.

Del otro lado, salió Mario Alberto Kempes con su Twitter: “¿Qué problemas tienen acá en España con Maradona y Messi, viven comparándolos? Los pongo en el pedestal cada uno en su época. Mientras Maradona no tenía rival en su época, Messi primero fue el escudero de Ronaldinho y después le salió Cristiano a competir. Y aún así sigue siendo el mejor, porque Messi es el mejor del mundo”.

Maradona, respondió con fotos de los mejores jugadores de su misma época: “¿Quién dijo que yo no tenía rivales”?.

Y así, la grieta se agranda en la Selección. Lucas Bilgia rompió el silencio de lo que pasó en Rusia 2018 y bancó al “10” con todo: “Tengo que leer y escuchar cada boludez de Messi. Que se fue porque había un cumpleaños. Lo que dijo Ruggeri, no se... él fue jugador y conoce. Si Messi no quisiera a la Selección, con todos los palazos que recibe, no iría más y listo”.

Y también Jorge Valdano lo apoyó al “10” del Barcelona cuando afirmó: “Argentina lo vulgariza”.

La famosa palabrita “GRIETA”, tan de moda en la política argentina, llegó a la Selección. Una salvedad: Messi jamás dijo algo en contra de Diego, todo lo contrario. “Mejoré los tiros libres gracias a Maradona”.

Ruggeri, Passarella, Grondona hijo... de un lado; Kempes, Biglia, Valdano... del otro. Maradona y Messi. O Messi y Maradona. Y en el medio la Selección, atrapada y sin salida en un puerto de África.

Lo bancan a Messi

Los diarios españoles, en líneas generales, bancan a Messi y culpan el contexto del fútbol argentino. Lo hacen, además, con notas a Xavi, Amavisca, Romario.

“Messi es más genial... más técnico que Ronaldo. Prefiero ver a Messi aunque pongo a Cristiano entre los cinco mejores jugadores de la historia”, dijo el goleador de Brasil.

La TV española difundió por estas horas el mejor hat trick de Messi: fue en el 2004 cuando jugaba a los 16 años (pelo largo) en el Barcelona “C”. ¿Por qué hablan del mejor triplete?: porque Leo hizo uno de derecha, uno de zurda y otro de cabeza. Fue antes del debut profesional.

Y, de paso, los medios catalanes sentencian: “Antes de Messi, ganaba todo el Madrid. Desde que llegó Messi, Real ganó 20 títulos y nosotros 33. Todo eso gracias a Lionel”. La banca en España salvo Madrid- es total para el rosarino.