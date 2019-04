https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.03.2019

16:35

La empresa emitió una declaración en relación al veredicto dictado a favor del demandante en el primer juicio por jurados llevado a cabo en el litigio federal multidistrital ante un juez de California.

En la justicia de EE.UU Bayer "decepcionada" por un fallo judicial La empresa emitió una declaración en relación al veredicto dictado a favor del demandante en el primer juicio por jurados llevado a cabo en el litigio federal multidistrital ante un juez de California. La empresa emitió una declaración en relación al veredicto dictado a favor del demandante en el primer juicio por jurados llevado a cabo en el litigio federal multidistrital ante un juez de California.

La empresa Monsanto (actualmente propiedad de Bayer) deberá pagar 80 millones de dólares a un hombre con cáncer, luego de que un jurado del Estado de California sentenciara en contra de la compañía por encontrar una relación directa de la enfermedad con el uso del producto a lo largo de los años.



“Estamos decepcionados con la decisión del jurado, pero este fallo no cambia el peso de la concluyente investigación científica desarrollada durante más de cuatro décadas y las conclusiones de los reguladores de todo el mundo que respaldan la seguridad de nuestros herbicidas a base de glifosato y que los mismos no son cancerígenos”, sostiene el documento. “El veredicto en este juicio no tiene impacto en casos y juicios futuros, ya que cada uno tiene sus propias circunstancias fácticas y legales. Bayer apelará este veredicto”, agrega.



“El jurado en este caso deliberó durante más de cuatro días antes de llegar a un veredicto de causalidad en la primera etapa, lo que indica que muy probablemente estaba dividido en base a la evidencia científica”. Y sostiene que los fallos legales en virtud de los cuales el juzgado admitió el testimonio del experto científico del demandante que calificó de “débil, es uno de varios aspectos importantes que la Compañía puede plantear en la apelación. Monsanto hizo una moción para excluir esta misma evidencia antes del juicio”.



Desde la empresa aseguran que los productos Roundup y su ingrediente activo, el glifosato, “se han utilizado de manera segura y exitosa durante más de cuatro décadas en todo el mundo y son una herramienta valiosa para ayudar a los agricultores a proveer cultivos a los mercados y llevar a la práctica una agricultura sustentable al reducir la labranza y la erosión del suelo y las emisiones de carbono”.



Además, sostienen que las autoridades reguladoras de todo el mundo consideran que los herbicidas a base de glifosato son seguros cuando se usan según las indicaciones. “Existe una gran cantidad de investigaciones sobre el uso de glifosato y herbicidas a base de glifosato, que incluyen más de 800 estudios rigurosos presentados a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por su sigla en inglés), reguladores europeos y otros en relación con el proceso de registro, que confirman que estos productos son seguros cuando se usan según las indicaciones”.



En particular, hacen referencia al estudio epidemiológico más importante y más reciente, un estudio a largo plazo respaldado por el Instituto Nacional del Cáncer de 2018, que siguió a más de 50,000 aplicadores de pesticidas durante más de 20 años y que fue publicado después de la monografía de la IARC, no encontró asociación entre los herbicidas en base al glifosato y el cáncer.

Además, la evaluación de riesgo de cáncer post-IARC de la EPA de 2017 examinó más de 100 estudios que la agencia consideró relevantes y concluyó que “no es probable que el glifosato sea carcinogénico para los humanos”, su calificación más favorable. Como señaló Health Canada en una declaración muy reciente, “ninguna autoridad reguladora de productos fitosanitarios en el mundo actualmente considera que el glifosato representa un riesgo de cáncer para los humanos en los niveles a los que los humanos están actualmente expuestos”.