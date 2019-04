https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 02.04.2019 - Última actualización - 7:42

7:40

El precandidato a gobernador por Juntos se comprometió a conducir la policía y separar a quienes hacen mal las cosas.

Omar Perotti "Mis diferencias con el socialismo son claras en la seguridad y el apoyo a la producción y el trabajo" El precandidato a gobernador por Juntos se comprometió a conducir la policía y separar a quienes hacen mal las cosas. El precandidato a gobernador por Juntos se comprometió a conducir la policía y separar a quienes hacen mal las cosas.

El precandidato a gobernador por Juntos, Omar Perotti, se compromete a tener una política de seguridad “totalmente distinta” a la del socialismo, porque no va a dejar que la Policía se autogobierne como hasta ahora y va a ser él quien la conduzca. Destaca que la principal preocupación de los santafesinos es la pérdida de seguridad por el crecimiento del delito y el deterioro de la economía familiar y considera que la unidad que no se consiguió con el sector de María Eugenia Bielsa en febrero se hará naturalmente después del 28 de abril.



—En caso de ser electo gobernador le va a tocar trabajar con la misma Policía que el socialismo. Todos los días nos desayunamos con agentes detenidos por cometer delitos. ¿Cómo se sale de esta situación?



—Voy a tener una política totalmente distinta al socialismo en materia de seguridad. Yo sí voy a conducir a una Policía que estará más profesionalizada, bien equipada, bien entrenada y mejor remunerada. Apoyaré y respaldaré a la buena policía, a aquel que siente la institución, al que tiene vocación de servicio y pone en juego su vida para proteger la nuestra. Afuera los delincuentes. Y restableceré claramente la conducción de la fuerza, la oficialidad y los suboficiales, respaldando al jefe y a los 19 jefes de unidades regionales. Tenemos que tener claramente identificados las responsabilidades y los apoyos. Y a esto no lo digo ahora que estoy en campaña, lo vengo diciendo desde hace muchos años. Me encantaría en este momento estar diciendo que me equivoqué en este tema. Pero no fue así. Un vecino de Reconquista me dijo los otros días “los presos parecemos nosotros. A la tarde tenemos que ponernos detrás de las rejas”. ¿Cómo puede ser que un grupo de violentos nos esté complicando la vida a todos, haciéndonos cambiar los hábitos? A esto hay que decirle basta.

—¿Es la seguridad el principal y el más extendido reclamo de la gente en la provincia?



—La gente perdió seguridad por el crecimiento del delito y del narcotráfico. Y perdió seguridad en su economía familiar. El salario no alcanza, las tarifas se han desmadrado, el precio de los alimentos también, el desempleo y las suspensiones son una realidad. Y estas cosas pesan en el ámbito familiar. Ahí es donde la política tiene que devolver certidumbre y esperanza. Santa Fe no es una provincia más, tiene dimensión de país. Y hay resortes que nuestra economía provincial debe poner plenamente en juego. Las tarifas de la EPE tienen que tener un diferencial para los sectores productivos, con la cobertura clara de una tarifa social. Son estos momentos donde las herramientas del Estado provincial como la EPE, que seguirá siendo provincial como lo seguirá siendo la Caja de Jubilaciones, hay que ponerlas en juego para acompañar a la sociedad y a nuestros sectores productivos.



—Se compromete a la Policía. Pero una cosa es decirlo y otra es hacerlo.



—Sin dudas no es sencillo, pero estoy convencido de que puedo hacerlo. Tengo la decisión política. Es una fuerza que tiene que restablecer su jerarquía y que tiene que tener una conducción que apueste a la buena policía y a ir reconstituyendo a través de la confianza que la sociedad va a volver a tener de su fuerza, una relación distinta. Y creo que hay un deseo de la misma fuerza de cambiar, de tener una conducción distinta, de restablecer el orgullo de pertenecer a la fuerza. Lo que digo es nada más y nada menos que lo que dice la Constitución, que faculta al gobernador para conducir a la fuerza policial. A eso hay que ejercerlo y no diluirle la autoridad, no anarquizar ni dispersar de tal manera el accionar policial que la gente no sepa quién la cuida. En cada actividad que hago, en cualquier lugar de la provincia, pregunto quién es el jefe de Policía de la provincia. Y nadie sabe. ¿Cómo puede ser que no sepamos quien es el jefe de Policía en una provincia que está en emergencia de seguridad, que tiene los peores indicadores en la tasa de homicidio comparada con otras provincias y la media nacional?



—¿Se trata de un problema sólo de la Policía o también del poder político y judicial?



—El día que asumamos vamos a tener dos reuniones importantes el primer día. Una con los intendentes y presidentes comunales y otra con el Poder Legislativo y Judicial. Tenemos que darle la sensación a la población que la vamos a cuidar de verdad y tenemos que terminar con acusarnos entre nosotros, de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, que no hay leyes o que si las hay nadie las aplica o las aplican con distintos criterios. Basta. A la gente no le interesa que se sigan señalando con el dedo cuando a ellos los están apuntando con un revólver; todos los días en cualquier situación que tienen que sobrellevar con todas las dificultades que existen. Tenemos que establecer qué es lo que falta para que los jueces puedan actuar y terminar con la sensación de impunidad. Si no falta nada, entonces establezcamos un protocolo de actuación para los mismos hechos. No puede ser que un juez de Reconquista resuelva de una manera y uno de Santa Fe de otra. Esto para la población quiere decir que no pasa nada y lo peor que puede pasarle a la sociedad es que tenga la sensación de que hay impunidad y no pasa nada. Si hay que ordenar a la provincia lo haremos. Y no hay que tenerle miedo a la palabra orden porque sin él no se pueden disfrutar las libertades.



—Ésta es una de las reuniones ¿Con quiénes la otra?



—Con los intendentes, los presidentes de comuna y los senadores, que son las autoridades elegidas. Vamos a garantizar que el primer día de clase todos los chicos que terminaron la escuela primaria en la provincia estén sentados en su bancos de la escuela secundaria. Tenemos que igualar las oportunidades. O miramos para otro lado y dejamos que se queden afuera o vamos a la casa y hablamos con los padres. Si es un tema económico habrá una beca, si es un tema de aprendizaje habrá un docente de apoyo. Pero ese chico tiene que estar sentado en su banco. A esto lo venimos haciendo en Rafaela desde 2010 y garantizó que más de 1.500 chicos estén en la escuela secundaria. Uno de cada 10 chicos no empieza la escuela secundaria en el país. ¿De dónde son? De las zonas más alejadas y de los núcleos duros de los barrios mas humildes. Es allí donde tenemos que igualar oportunidades.

"A la gente no le interesa que se sigan señalando con el dedo cuando a ellos los están apuntando con un revólver".Foto: Guillermo Di Salvatore



—Para eso propuso el boleto educativo gratuito.



—Será para que los alumnos de primaria, secundaria y universitarios junto a los docentes y personal no docente vayan a enseñar y aprender. No puede ser un obstáculo el costo del transporte. Además habrá un boleto educativo rural. Es una inversión la educación, una política social a través del transporte, no es un subsidio a las empresas sino al bolsillo de la gente. También sumaremos a los trabajadores que no lleguen a los dos salarios mínimos con el 50% e incluiremos a nuestros abuelos. Al programa le hemos puesto Premiar porque consideramos que eso es lo que hay que hacer con los que estudian, enseñan, trabajan y trabajaron toda la vida.



Obras públicas



—Hay un fuerte reclamo de la falta de obras públicas en la provincia. Por el estado de las rutas o porque cada vez que llueve fuerte se inundan zona, lo que antes no les pasaba.



—La Ruta 11 es la demostración más grosera del abandono de una política nacional de obra pública y de sostenimiento de las rutas nacionales No hay nada, solo el deterioro creciente y el reclamo en cada pueblo y ciudad que atraviesa. La verdad es que es una irresponsabilidad y Vialidad Nacional debe tomar inmediatas medidas porque se va a convertir no solo en peligrosa por los accidentes sino que se va a deteriorar de tal manera que va a perjudicar enormemente el tránsito.



—La última gran obra de la región es la autovia de la Ruta 19, que se inició en el gobierno de Jorge Obeid.



—De obras nacionales sólo hay un tramo de la Ruta 34, que se hace a bajo ritmo entre Angélica y Rafaela. Hay muchos anuncios que en la realidad no se están viendo. Hay un enorme déficit en la obra pública, sobre todo en la relacionada con la cuestión hídrica. Las últimas inundaciones nos dejan claro que no hay sector de la provincia que no sea vulnerable. Primero fueron las zonas de la cuenca lechera, en los departamentos San Martín y Castellanos. Después le tocó a la zona de Melincué y la Picasa. Las últimas fueron en el límite con Santiago del Estero. Lo que vemos es que Santa Fe va muy detrás de los acontecimientos. Córdoba, Chaco y Santiago del Estero avanzaron mucho con las obras y el resultado es el que vemos.



—Cada vez que llueve, los productores rezan.



—Como no están hechas las obras recibimos más agua, que no se puede canalizar porque no están definidas las cuencas ni un plan integral del manejo del agua. Fundamentalmente en el norte, donde hay que definir un plan con los productores y las instituciones representativas de la producción. Tenemos un potencial enorme para crecer allí, pero tenemos que hacerlo de manera sustentable, con un buen aprovechamiento del agua y romper la inercia que llevamos desde hace años con las emergencias y los desastres. Las inundaciones de 2016 y 2017 le costaron a la producción santafesina 5 mil millones de pesos y las obras necesarias para evitarlas no superaban los 300 millones. Santa Fe tiene que generar riquezas y lo primero es no perderlas. Hay que anticiparse a los hechos. Si no rompemos esa inercia siempre vamos a ir detrás, priorizando otras cosas y no la producción. Ahí donde tengo claras y profundas diferencias con el socialismo: en la seguridad y el apoyo a los sectores productivos y del trabajo.



Internas



—¿A un mes de las elecciones primarias ¿cómo está transcurriendo la campaña electoral, teniendo en cuenta que las internas en el peronismo a veces son complicadas?



-Con mucho entusiasmo, sabiendo que se alcanzó la unidad que se expresa en Juntos. Lo que ofrecemos en una Paso son alternativas para que cada elector a través de su voto pueda ordenar quién va a ser su candidato a gobernador, a legisladores, a intendente, a presidente comunal y a concejales. Nosotros no tenemos un mensaje para cada sectores, tenemos uno para todos los santafesinos, fundamentalmente de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. La provincia tiene 365 municipios y comunas. Si un gobernador quiere estar un día en cada uno de ellos se le va un año con sábados, domingo y feriados. Por eso la única manera de estar todo el día en contacto con la gente es coordinando las acciones con quien el pueblo eligió. Por eso nos hemos preocupado por tener candidatos en cada pueblo y ciudad, porque es fundamental mostrarle a la sociedad que vamos a trabajar en equipo.



—¿El acuerdo que no hubo con el sector de María Eugenia Bielsa se va alcanzar después del 28 de abril?



—Ningún dirigente va a tener margen de dividir lo que la gente unió. Esto es esencial y lo notamos en toda la provincia. Cada recorrida empieza con los temas de producción y empleo y termina con un pedido de unidad y de que propongamos algo mejor porque la gente no la está pasando bien. La gente definió unión y los dirigentes no van a dividir lo que la gente ha unido.



“Santa Fe tiene que incidir muy fuerte en la definición de las políticas nacionales”



Aún está pendiente de cobrarse el fallo que la Corte emitió a favor de Santa Fe.



—Nosotros vamos a defender a la provincia. A Santa Fe hay que darle lo que es de ella y el resto del país debe saberlo. Y eso no es solamente reclamar por la coparticipación o por las obras que la Nación tiene que hacer en la provincia, sino también reclamar por las deudas que la Nación tiene con la provincia. Con la mayoría de los legisladores nacionales por Santa Fe hicimos una presentación ante la Corte pidiédole que defina y exhorte al gobierno nacional a cumplir con el fallo a favor. Pero allí no termina. Santa Fe tiene que ser la expresión de la producción y el trabajo. Nosotros tenemos que ser los que defendamos a nuestros productores, a nuestros industriales, a los pequeños y medianos comerciantes, a toda nuestra diversidad productiva. Somos y tenemos una historia, por lo tanto tenemos la autoridad para plantear ante el gobierno nacional el cambio de políticas y allí es donde queremos un rol activo. Santa Fe tiene que incidir muy fuerte en la definición de políticas nacionales, en un proyecto nacional diferente. Queremos una Santa Fe protagónica, que defienda la industria nacional, el trabajo, la posibilidad de un liderazgo agroindustrial y agroalimenticio. Y fundamentalmente que tenga una clara política para nuestros jóvenes, para captar su talento, para innovar, para que sean ellos los que nos puedan marcar el surgimiento de nuevas empresa de base tecnológicas y comunicaciones. Ahí tenemos un potencial enorme. Hay que generar riqueza en Santa Fe, hay que agrandar la torta, hay que apoyar y hacer sentir a cada uno de los que invierte, pone en marcha un negocio, genera empleo, que el gobierno provincial está al lado. No hay margen para más impuestos ni más aumentos de tarifas.



—A eso lo dicen todos los candidatos.



—Algunos lo dicen porque las encuestas le marcan que la preocupación de la sociedad es por el empleo y el trabajo. Yo lo digo desde toda la vida y además lo hice. Esto se va a valorar. Alguno lo dicen porque lo pueden haber aprendido o un asesor se lo puede haber escrito. Nosotros tenemos el convencimiento porque venimos de ahí. Por algo nos dicen ‘gringo’. Si a alguien identifican con el sector de la producción y el trabajo es a nosotros.

“El sistema financiero está conduciendo la economía y cada vez que lo hizo los resultados no fueron buenos”

—¿Cómo está viviendo la situación que atraviesa el país?



—Desde hace tiempo vengo hablando de las dificultades que estaba generando el manejo de la economía, planteando la necesidad de que el presidente ordene su equipo y reoriente la política económica porque no vamos bien por este camino. El sistema financiero es el que está conduciendo la economía y cada vez que lo condujo los resultados no fueron buenos. Ahora nos encontramos con esta dura realidad. ¿Vamos a hablarle a la gente de lo mal que la está pasando si lo esta viviendo? Siento que la campaña le tiene que servir a la gente para dar cuenta del día a día. También para proponer cómo salir de esto, al menos proponer certidumbre y esperanzas. La política tiene esa responsabilidad. Nosotros creemos que aún con dificultades vivimos en una provincia con mucho potencial, donde si utilizamos todas las herramientas que tiene disponibles el gobierno provincial y un fuerte vínculo con la comunidad Santa Fe puede ser una provincia más segura, que resguarde a su población y genere alternativas jugando muy fuerte a favor de la producción y el trabajo.



—¿Creen que esta corrida contra el dólar puede terminar en una nueva hiperinflación?



—Lo que uno desea es que Argentina no vuelva a vivir lo que vivió. Los argentinos no se merecen esta situación. Que el gobierno encuentre las herramientas para que dentro de este mal rumbo no lo agrave y le complique aún mas la vida cotidiana a las familias, a los trabajadores. Ojalá mínimamente consiga estabilizarla y que podamos generar en un proceso electoral un cambio necesario de la conducción económica.