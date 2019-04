https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 02.04.2019 - Última actualización - 11:21

11:17

Desde la Casa Gris, negaron que con la reanudación del diálogo sólo para la paritaria central, se haya intentado romper el frente sindical estatal. Aun así, Miguel Lifschitz advirtió que “en años electorales, los gremios siempre generan tensión antes de llegar a un acuerdo”.

Negociaciones salariales Gobierno confirmó que convocará a docentes después del paro del jueves Desde la Casa Gris, negaron que con la reanudación del diálogo sólo para la paritaria central, se haya intentado romper el frente sindical estatal. Aun así, Miguel Lifschitz advirtió que “en años electorales, los gremios siempre generan tensión antes de llegar a un acuerdo”. Desde la Casa Gris, negaron que con la reanudación del diálogo sólo para la paritaria central, se haya intentado romper el frente sindical estatal. Aun así, Miguel Lifschitz advirtió que “en años electorales, los gremios siempre generan tensión antes de llegar a un acuerdo”.

El Litoral | politica@ellitoral.com



El gobierno provincial ratificó que no reanudará la discusión salarial con los docentes hasta tanto no se consumen las medidas de fuerza previstas para esta semana. Este lunes, los funcionarios retomaron el diálogo con los gremios estatales; hubo algunos avances y la predisposición sindical de no volver a hacer paro, pero todavía no se logró sellar un acuerdo definitivo.



Con los maestros, en cambio, habría “contactos” recién el viernes, primer día con actividad normal después del plan de lucha anunciado por el sector para esta semana. Así lo confirmaron ayer el ministro Pablo Farías y el propio gobernador quien, además, cuestionó la dureza de los sindicatos en épocas electorales.



“Todos los años ocurre lo mismo cuando hay elecciones, porque hay toda una mecánica de los gremios de generar una situación de tensión antes de llegar a acuerdos, pero nosotros tenemos la mejor predisposición”, aseveró el mandatario, consultado por la prensa respecto de si un año atravesado por las elecciones condicionaba la discusión salarial.



Puntualmente sobre los docentes, Lifschitz volvió a decir que “nos volveremos a sentar una vez que terminen las medidas de fuerza. Siempre esperamos que haya solución -planteó-; pero hemos dicho una y otra vez que no tenemos demasiado margen porque los sueldos de los empleados públicos están actualizados de acuerdo a la inflación, por lo tanto, no hay nada para recuperar hacia atrás; sólo hay que garantizar que no haya retrocesos frente al posible crecimiento del índice de inflación, que es lo que estamos proponiendo”.



Frente sindical



Por su parte, Farías desmintió a dirigentes de Amsafe Rosario que acusaron al gobierno de intentar “romper” el frente sindical estatal, con la decisión de sólo convocar a los gremios de la paritaria central.



“Eso no es cierto -dijo el funcionario ante la consulta de El Litoral-. No queremos romper ningún entendimiento entre los gremios estatales. Son paritarias distintas, con legislaciones distintas y que responden a lógicas distintas. También las medidas de fuerza son diferentes en un caso y en el otro”, expresó. “La paritaria con la administración central -sostuvo- es convocada en el Ministerio de Gobierno; la docente, por ley, se realiza en el Ministerio de Trabajo y es esa cartera la que convoca a las partes. Lo que pasa es que la dinámica es distinta, porque las paritarias son diferentes y porque las medidas de fuerza también lo son”, insistió.



Respecto de cuándo se reanudaría el diálogo con los maestros, dijo que “tal como sucedió en la etapa anterior donde hubo medidas de fuerza que se cumplimentaron en semanas distintas, no vimos forma de evitar que el paro se realice. Por lo tanto, vamos a esperar que el paro se realice y nos volveremos a juntar con ellos el viernes o la semana próxima”.



Estatales



En cuanto a la reunión de ayer con los gremios ATE y UPCN, hubo avances que no permitieron cerrar aún un acuerdo definitivo, pero sí garantizar que el sector no volverá al plan de lucha.



Al término del encuentro, Jorge Molina. de UPCN, explicó que hubo esencialmente un cambio de criterios para encarar de aquí en más la negociación. Contó que se logró modificar y acordar la base de cálculo sobre la que se estipulará la política salarial 2019; se siguió conversando la redacción de la cláusula gatillo o de revisión, y se continuó el debate sobre el porcentaje de aumento -había sido del diez por ciento en el ofrecimiento anterior-, aunque tanto dirigentes como funcionarios eligieron no hacer trascender el número, hasta que no haya mayores avances.



“Se planteó un porcentaje de incremento, aunque todavía no es el que pretendemos. Esperaremos las decisiones que surjan del cuarto intermedio del que puede resultar un acuerdo; y en caso de que no se logre, se analizarán las medidas de fuerza correspondientes”, planteó el dirigente. “Hubo mejoras -rescató Molina- pero aún no se cubre la inflación registrada durante diciembre, enero y febrero”.



“Todavía falta”



A su vez, Jorge Hoffmann de ATE coincidió con su par de UPCN, al sostener que si bien hubo avances en la reunión, ello “no alcanza todavía para estar de acuerdo. La propuesta necesita ser mejorada, pero hay avances. Esperamos una nueva oferta que amerite ser puesta a consideración de los trabajadores; por eso pasamos a un cuarto intermedio”.



En tanto, la redacción de la cláusula de actualización salarial con restricciones es, todavía, uno de los puntos de conflicto. “No estamos de acuerdo en cómo está planteada. Estamos analizando la redacción para que no haya sorpresas a la hora de ser ejecutada”, sostuvo Molina; y reclamó sobre “el establecimiento de un mínimo garantizado que todavía se encuentra pendiente”.



Cabe aclarar que, si bien participaron integrantes de la cartera de hacienda, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, se encontró exento del encuentro paritario, debido a una reunión que mantuvo con representantes del Fondo de Kuwait, donde dialogaron sobre financiamiento para obras en distintas localidades de Santa Fe.



De esta manera, las partes quedaron en volver a convocar a una nueva reunión con fecha a definir. Mientras, el sector docente aguarda un nuevo llamado, que se daría a fines de esta misma semana, luego de los paros ya establecidos que serán descontados, según ratificó el Ejecutivo provincial.

Discusión municipal



El próximo jueves al mediodía, volverá a reunirse la paritaria municipal. Los dirigentes de la Festram esperan conocer de parte de los intendentes una propuesta de mejora salarial para el sector, que permita evitar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en el corriente año.



Uno de los principales temas de discusión es -al igual que en las negociaciones de los demás sectores- la cláusula gatillo. Los intendentes definitivamente prefieren evitar introducir ese concepto; aseguran que como consecuencia de su aplicación, en 2018 atravesaron severos problemas financieros en sus administraciones. Sugieren, en cambio, encontrar una suerte de fórmula que combine diferentes variables: recaudación, inflación y salarios.



Los referentes sindicales se mostraron inflexibles en el último encuentro frente a esa posición, y votaron un plan de lucha. La patronal respondió advirtiendo que las reuniones se retomarían “recién en abril”, y aclararon que se aguardaría para avanzar con la discusión en cuestión, la evolución de la negociación de la paritaria de la administración central que, como se dijo, todavía no arribó a un acuerdo definitivo.

Salud



En el caso de los médicos y profesionales de la salud, los gremios del sector -Amra y Siprus- fueron citados para este miércoles al mediodía, en el Ministerio de Trabajo. El sector había anunciado también un plan de lucha que incluía paros para miércoles y jueves, pero en virtud de la convocatoria, quedaron en suspenso.