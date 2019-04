https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 08.04.2019 - Última actualización - 20:18

17:41

Como este lunes no hubo propuestas por parte del gobierno, el diálogo con los gremios estatales y docentes se retomará este martes.

Negociaciones salariales 2019 Las paritarias pasaron a cuarto intermedio Como este lunes no hubo propuestas por parte del gobierno, el diálogo con los gremios estatales y docentes se retomará este martes. Como este lunes no hubo propuestas por parte del gobierno, el diálogo con los gremios estatales y docentes se retomará este martes.

Este lunes por la tarde se retomaron las reuniones paritarias en la provincia de Santa Fe, pero como no hubo propuesta por parte del gobierno para los gremios, las discusiones pasaron a cuarto intermedio hasta este martes cuando se vuelvan a reunir.

Tras un par de horas de reunión con la ministra de Educación, Claudia Balagué, en la cual no se hizo efectiva ninguna oferta, los representantes de los gremios docentes santafesinos se volverán a encontrar con los funcionarios este martes a partir de las 9 en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Rivadavia 3049).

En el caso de los estatales, voceros de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que la reunión con el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, duró dos horas pero sin que haya habido una oferta "que valga la pena trasladar a los afiliados".

El secretario general de ese gremio, Jorge Hoffmann, señaló que "no se trata de estar cerca o lejos de una definición, sino que faltan ajustar algunos puntos. Si no tenemos acuerdo no quiere decir que no vayamos a alcanzarlo, pero debemos definir el porcentaje y la evolución de la cláusula gatillo".

En el mismo sentido se pronunció su par de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Jorge Molina, para quien "hubo avances pero sin acuerdo" y añadió que "posiblemente mañana, luego de este corto cuarto intermedio, podamos salir a decirles a los empleados públicos cuál es la propuesta para su evaluación".

Por este motivo, los representantes de la administración central que retomaran el diálogo a las 10 en la sede del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, ubicada en Casa de Gobierno (3 de Febrero 2649).

Las negociaciones salariales ya llevan dos meses en la provincia de Santa Fe. Cabe mencionar que el primer ofrecimiento había sido de un diez por ciento de incremento, aunque los gremios advirtieron que era menos porque se contabilizaba allí el 2,6 por ciento correspondiente a diciembre pasado, como consecuencia de la aplicación de la cláusula de actualización automática.

Además de un porcentaje más elevado de incremento, todos los gremios se niegan a introducir en el acta un ítem de revisión de la "cláusula gatillo" que se activaría en caso de una caída abrupta de los recursos fiscales.