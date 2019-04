¿Cómo votan los jóvenes? Pistas para entender las demandas de este electorado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 11.04.2019

Fernanda Vigil, especialista en comunicación política, visitó los estudios de CyD Litoral. En el programa “En el umbral”, brindó un panorama respecto a cómo piensan los jóvenes, quienes representan casi un 40 por ciento del padrón.

2019 es un año plenamente electoral en la República Argentina y la provincia de Santa Fe no es ajena a ello. El próximo 28 de abril se celebrarán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y un gran porcentaje del electorado es joven, o como se los nombra en la actualidad “millennials”. En este marco, la especialista en comunicación política Lic. Fernanda Vigil visitó los estudios de CyD Litoral y brindó un pantallazo sobre cómo se manifiestan los más jóvenes en la arena política.

“No podemos hablar de un voto homogéneo en semejante porcentaje del electorado (se estima casi un 40 por ciento), sí podemos referir a distintas motivaciones y expresiones que de alguna manera emergen en las campañas políticas. Pero sí podemos hablar de muchos tipos de jóvenes, o de juventudes como dicen los expertos en sociología. Es un electorado que presenta demandas distintas a los candidatos”, arrancó la entrevistada en el programa “En el umbral”.

En ese sentido, Vigil explicó: “Hay una mezcla de demandas que tienen que ver con la ampliación de derechos. Lo vimos con la gran movilización en torno a la interrupción legal del embarazo. También en cuestiones medioambientales, en cuestiones que tienen que ver con la seguridad o por justicia. Los chicos están acompañando a los padres y éstos quedan descolocados porque son los jóvenes quienes piden más derechos. Que realmente se los incorpore como un actor político pleno”.

Además, agregó: “La mayor demanda de los jóvenes es que no se los escucha, a pesar de que pareciera que sí. Pero no se los incorpora como actores políticos plenos. Se acuerdan de ellos en momentos de campaña y después mágicamente desaparecen esas demandas. Es una cuestión coyuntural, podríamos decir lo mismo con los jubilados y de otros actores sociales. Es decir, no están incorporados a la agenda política de largo plazo”.

“Lo peor que puede hacer un político adulto es adoptar los cliché para parecer más jóvenes e intentar captar la atención de ellos. Es como cuando los padres quieren ser amigos de sus hijos. Se nota enseguida y los chicos de inmediato”, reflexionó.

