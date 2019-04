Los mensajes de los presidentes ante el incendio en Notre Dame

Ante la noticia de que la Catedral de Notre Dame de París, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa, se incendiaba este lunes, presidentes de otros países manifestaron su conmoción ante la dramática situación.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "es horrible ver el fuego masivo en la Catedral de Notre Dame en París" y destacó que "quizás aviones hidrantes podrían ser usados para controlarlo. Hay que actuar rápido".

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

Trump, a través de su cuenta de Twitter, se refirió al incendio que afecta a la emblemática Catedral de Notre Dame y que ya ocasionó el colapso de la aguja central.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo estar siguiendo "con preocupación" las informaciones sobre el incendio.

"Una triste noticia para nuestra historia y nuestro patrimonio cultural universal", señaló el jefe del Ejecutivo en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

Sánchez, sostuvo que Notre Dame es "una de las catedrales más bellas del mundo" al comentar así un mensaje de la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo.

En el mismo, Hidalgo informó del incendio en curso de Notre-Dame y llamó a los ciudadanos a respetar el perímetro de seguridad establecido de manera preventiva en torno a la catedral.

"Se está produciendo un terrible incendio en la catedral de Notre Dame de París. Los bomberos están tratando de controlar las llamas. Nos movilizamos en el lugar de los hechos en estrecha colaboración con la diócesis de París. Invito a todos a respetar el perímetro de seguridad", escribió la alcaldesa de París.

La canciller alemana, Angela Merkel, sostuvo que la Catedral de Notre Dame es "un símbolo de Francia y de nuestra cultura europea", según consignó AFP.

El presidente de Colombia, Iván Duque, también lamentó el incendio y que en su país "acompañamos al pueblo francés, sus autoridades y a la Iglesia".

"Es desgarrador ver una casa de Dios en llamas", dijo Mike Pence, Vicepresidente de Estados Unidos por medio de su cuenta en la red social.

Notre Dame is an iconic symbol of faith to people all over the world – and it is heartbreaking to see a house of God in flames. Our thoughts and prayers are with the firefighters on the scene and all the people of Paris. https://t.co/5Pecbf02em