Lunes 15.04.2019 - Última actualización - 18:20

18:12

Se anuncia una movilización por las calles de Quito para este martes a la noche y una concentración multitudinaria para esperar al plantel, el día del partido.

En Montañita, en Quito, en Guayaquil o en las Galápagos Ecuador se vistió de Unión

Es notable la movilización de hinchas tatengues. Algunos se fueron en auto y previeron ocho días de duración del viaje (mientras tanto iban conociendo, claro); otros armaron el viaje con algo de excursión (por ejemplo, a las Islas Galápagos y a Montañita, donde la manifestación tatengue se hizo sentir) y varios se fueron directamente a Quito para conocer la ciudad en la que se “parte el mundo en dos”. Este martes a la noche está previsto una caravana por las calles de Quito pero el plato fuerte se vivirá el miércoles, cuando el plantel arribe al Sheraton de esta ciudad, muy cerquita del Atahualpa, y allí los hinchas reciban al plantel tatengue.

Armando López, uno de los directivos de Unión de estrecha relación con Madelón, le comentaba a El Litoral que “en Montañita quedaron todos sorprendidos. Dicen que ni Boca ni River mostraron lo que hicimos nosotros. Fue una noche inolvidable”, contó López, que viajó con su familia. Algunos directivos, con el presidente Spahn a la cabeza, fueron con la delegación y otros lo hicieron por su cuenta.

Los jugadores de Unión trotan en el predio de la Afa en Ezeiza, antes de viajar a Ecuador. Foto: Gentileza Unión

Fue un día de reencuentro el del domingo, una práctica que no fue muy exigente en el predio de Ezeiza y partida a Guayaquil, vía Panamá. La delegación con 23 jugadores, cuerpo técnico y médico, más varios dirigentes, ya están en el suelo ecuatoriano pero en el llano de Guayaquil. La intención es clara: desafiar los efectos de la altura haciendo lo que hacen todos, que es llegar al lugar del partido unas horas antes del mismo. La delegación de Unión arribará unas ocho horas antes a Quito. La selección argentina, a la altura de La Paz (son 1.000 metros más que se sienten muchísimo), achicó la brecha al extremo y hubo partidos que arribó a La Paz y desde el aeropuerto se fueron directamente al estadio para jugar el partido. O sea, la permanencia en La Paz (obviamente que lo hicieron en vuelo charter y no de línea como Unión) se redujo a unas cinco o seis horas incluyendo el partido. Alguna vez, alguien dijo que para aclimatarse totalmente a la altura hay que llegar seis meses antes, lo cuál resulta imposible. Los mejores antecedentes se dieron en 1973 con la recordada “selección fantasma” para jugar el partido en La Paz de Eliminatorias para el Mundial de Alemania del año siguiente (y ganó 1 a 0) y luego con la pretemporada que la selección de Bilardo hizo en Tilcara (Jujuy) para desafiar los efectos de una altura menor, que es la que existe en México. Se viaja con mucho tiempo de antelación o sobre la hora del partido. Esa parece ser la alternativa. Y la de Unión es la que todos utilizan.

Teniendo en cuenta que se pueden utilizar más jugadores para integrar el banco de suplentes, Madelón decidió que viajen 23 futbolistas. Y más allá de que no lo dijo, uno de los motivos es por si alguno sufre de inmediato los efectos de la altura de Quito. Los futbolistas que integran la delegación son estos: Nereo Fernández, Claudio Corvalán, Damián Martínez, Nelson Acevedo, Jonathan Bottinelli, Franco Fragapane, Lucas Ríos, Federico Andrada, Maximiliano Andrada, Diego Zabala, Nicolás Mazzola, Marcos Peano, Bruno Pittón, Darío Bottinelli, Matías García, Brian Blasi, Santiago Lebus, Santiago Zurbriggen, Augusto Lotti, Franco Troyansky, Javier Méndez, Yeimar Gómez Andrade y Mauro Pittón.

Carlos Muchiutti, Daniel Real, Emilio Lamas, Maximiliano Yapur, Patricio Mas, Mauro Barrientos, Juan Pablo y Yuni Real, ya instalados en Quito. Foto: Gentileza Daniel Real

Si Madelón resuelve mantener la estructura táctica y no aparece con alguna sorpresa en la formación, las dudas pasan por esperar la recuperación total de Acevedo y saber si, en definitiva, Troyansky y Mazzola son los dos puntas que irán desde el arranque. ¿Cuál podría ser la sorpresa?, que juegue desde el arranque con cinco atrás, algo que en los círculos íntimos del entrenador se dice que es poco probable. En consecuencia, si se mantiene el 4-4-2, un probable equipo para jugar en el Atahualpa de Quito es con Nereo Fernández; Martínez, Gómez Andrade, Bottinelli y Bruno Pittón; Zabala, Acevedo, Mauro Pittón y Fragapane; Troyansky y Mazzola. De todos modos, a esto lo resolverá Madelón en estos entrenamientos que realiza en tierra ecuatoriana, esperando por un partido complicado y ante un rival que tiene algo a su favor: jugando en Quito, donde hace de local en los partidos internacionales (su estadio de Sangolquí no está habilitado para ello), jamás perdió ante equipos argentinos. Y desde luego, es el puntero de la Liga Pro de Ecuador.

Claudio Bieler, el ex Colón, hizo su aparición goleadora el último sábado y marcó uno de los tantos para la victoria por 2 a 1 de Independiente del Valle ante Universidad Católica, lo que le permitió quedar como líder del torneo ecuatoriano. El santafesino, que fue gran figura en la Liga de Quito en otros tiempos y de la mano de Edgardo Bauza, no podrá jugar el partido de este miércoles porque no está inscripto en la lista de buena fe para la Sudamericana. Si vale el antecedente de este partido para saber qué equipo pondrá Ismael Rescalvo, el equipo de Sangolquí alistó a Pinos; Ayala, León, Segovia y Landazuri; Franco, Pellerano y Garcés; Preciado, Bieler y Dájome. Después, ingresaron Mera por Ayala, Maidana por Landazuri y J. Sánchez por Garcés. Seguramente, muchos de estos nombres estarán presentes el miércoles en el Atahualpa.

En cada rincón de Quito se pueden observar estas imágenes de los hinchas que adelantaron la partida para conocer Ecuador y esperar por el club de sus amores. Foto: El Litoral

La terna arbitral será chilena, aunque el cuarto árbitro es de nacionalidad peruana. El juez principal será Cristian Marcelo Garay, de Chile; los asistentes serán José Retamal y Alejandro Molina, mientras que el cuarto árbitro será el peruano Freddy Arellanos. Leo Madelón dijo en Tucumán que el día del partido, en Quito, será fresco y lluvioso. Se nota que estaba bien informado: se anuncia una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 18. Hay un 90 por ciento de posibilidades de lluvia durante todo el día y a la hora del partido (19.30 de Ecuador) se anuncian lluvias moderadas.