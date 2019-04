https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 22.04.2019 - Última actualización - 9:01

8:55

El recuerdo de un jugador de toda la cancha "Segurola y Habana": la histórica pelea de Toresani con Maradona

El Litoral

Colón volvía a jugar en Primera División luego de varios años. Enfrente lo tenía al poderoso Boca Juniors de Diego Maradona y compañía.

El 7 de octubre de 1995, se enfrentaron sabaleros y xeneizes en la Bombonera. Era la vuelta, también, del 10.

El partido fue parejo. Colón se le plantó a Boca y terminó perdiendo sobre la hora por 1-0 con gol de Darío Scotto.

Sin embargo, todos se acordarán del encontronazo entre Julio César “Huevo” Toresani y Diego Armando Maradona. Todo empezó con un par de faltas que derivaron en la segunda tarjeta amarilla para Toresani y la consecuente expulsión.

Lo que vino después fue un show televisivo. "Maradona manejó el partido. Él me echó de la cancha, me gustaría encontrarlo para ver si me repite en la cara todo lo que me dijo". Diego le respondió y su frase quedó en la historia: “A Toresani le digo que vivo en Segurola y Habana 4310, séptimo piso. A ver si me dura 30 segundos”.