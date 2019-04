https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actual Senador Nacional visitó CyD Litoral y dijo que la educación y los programas de salud deben ayudar a concientizar para disminuir los embarazos adolescentes y los no deseados.

El precandidato a gobernador de Santa Fe pasó por "En el umbral" Perotti explicó su postura en relación al aborto

Este miércoles por la noche el precandidato a gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, visitó los estudios de CyD Litoral y en el programa “En el umbral” dejó su opinión respecto a una temática que tuvo mucha trascendencia en la opinión pública en el 2018: el tratamiento de la interrupción legal del embarazo. Cabe señalar que el actual Senador al momento de la votación se abstuvo y presentó un proyecto propio.

En ese sentido, el dirigente peronista recordó: “El proyecto que presenté era realmente hacer efectivo en todo el país lo que el Código y la Corte Suprema habían definido y que lamentablemente tenemos hoy ocho provincias sin protocolo, otras dos jurisdicciones con protocolo judicializado (Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Al mismo tiempo, destacó: “Cuando lo presento, lo hago sabiendo que voy a ser gobernador y que me voy a encontrar con una situación que ya rige hace seis años en Santa Fe. Que es una resolución del Ministerio de Salud que adhiere a un programa nacional. Vaya si había necesidad de modificar la ley de fondo, el Código Penal, para que ya no sea una indicación de la Corte a una provincia, sino para que sea una obligación de esa aplicación”.

“Por lo cual hay que garantizar aquí plenamente es la vigencia de lo que la Corte Suprema ha establecido que ha ampliado las definiciones, el cómo y los criterios de aplicación de lo que ya establecía el código penal. Se sube un piso pero fundamentalmente se respeta la ley”, agregó.

Discusión en todos los ámbitos

Al recordar el momento en que se presentó el proyecto y se debatió en el Congreso, Perotti manifestó: “La discusión en aquel momento se elevó mucho. No hubo fábrica, club, escuela, universidad, lugar de trabajo donde no se haya discutido. Allí la discusión fue muy alta. Ahora a la mujer la dejamos en el mismo lugar desde el punto de vista legal. Allí creo que se podría haber subido un escalón, seguir la discusión, enriqueciéndola y preocupándose profundamente por la educación y los programas de salud. Que estén los recursos y elementos para que se pueda generar, con más educación y programas de salud de procreación responsable, la disminución clara de los embarazos adolescentes y no deseados”.

