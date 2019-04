https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cinco binomios quedaron en el camino. Los tres aspirantes representan a alianzas partidarias: Juntos, Frente Progresista y Cambiemos. Proyecciones, estimaciones y evolución en la cosecha de votos durante los últimos cuatro años.

En las generales de junio Tres fórmulas competirán por la gobernación de Santa Fe Cinco binomios quedaron en el camino. Los tres aspirantes representan a alianzas partidarias: Juntos, Frente Progresista y Cambiemos. Proyecciones, estimaciones y evolución en la cosecha de votos durante los últimos cuatro años.

Sólo tres fórmulas de las ocho que se habían oficializado inicialmente en las primarias competirán el próximo 16 de junio en las elecciones generales para definir la gobernación de Santa Fe. Quedaron en carrera las que representan al Frente Progresista, encabezada por Antonio Bonfatti-Victoria Tejeda; a la alianza peronista Juntos, con Omar Perotti-Alejandra Rodenas; y a Cambiemos, con José Corral-Anita Martínez. Por ser derrotada en la interna, no será de la partida María Eugenia Bielsa; en tanto que por no alcanzar el umbral de votos equivalente al 1,5 por ciento del padrón tampoco podrán participar Octavio Crivaro del Frente de Izquierda, Jimena Sosa, Pablo Di Bert y Juan Martino. De los que no podrán ser parte de la gran final, el que estuvo más cerca de ingresar fue Crivaro; quedó a unos cuatro mil votos del piso exigido. Consultado por El Litoral, interpretó que más allá de su llamado público, los sectores liderados por Carlos del Frade, Rubén Giustiniani y Ciudad Futura eligieron como opción a Bielsa. “El régimen está armado para eso; para que todo quede dentro de los partidos tradicionales”, se quejó. Aún así, valoró la participación del sector, teniendo en cuenta que Sosa también representaba a la izquierda. “Estamos creciendo”, evaluó.

A remontar



Los resultados del escrutinio provisorio actualizan datos que permiten analizar la evolución de la cosecha de votos de los últimos años de cada uno de los frentes y sus respectivos candidatos. Es indudable que los guarismos de una primaria no pueden trasladarse lineal ni matemáticamente a la general por numerosas y diversas razones. Aun así, la diferencia que se obtiene entusiasma a algunos y desalienta a otros. En el peronismo, por ejemplo, lejos de los pronósticos que vaticinaron hasta último momento una elección “pareja”, la interna terminó con una victoria contundente de Perotti que casi duplicó la cantidad de sufragios obtenidos por Bielsa.



El líder rafaelino intentó en la misma noche electoral aplacar las especulaciones que plantean una fuga de votos de los que eligieron a la arquitecta; “son fantasmas que agita el Socialismo”, alertó. Sea como fuese, individualmente Perotti terminó -según escrutinio provisorio- a 46 mil votos de Bonfatti, que fue en su categoría el candidato más votado. ¿Es una diferencia irremontable? El perottismo es optimista porque repara, además, en la diferencia que obtuvo Juntos como alianza por encima del Frente Progresista: más de 183 mil votos, es decir, casi 11 puntos y medio.



Evolución



En cuanto a la evolución de los votos obtenidos por cada fuerza, e insistiendo en que sería equívoco pensar en traslaciones automáticas, la estadística muestra en un análisis preliminar una marcada caída de los votos de Cambiemos, contra una significativa recuperación de los del peronismo.



En la última contienda provincial, en 2015, la alianza macrista -junto al fenómeno que protagonizaba Miguel del Sel como candidato a gobernador- lograba en la elección general 582.781 votos contra 312.246 que obtuvo José Corral en las urnas este domingo. En el camino quedaron 270 mil votos que, obviamente, el actual intendente de Santa Fe confía en reconquistar para la general de junio.



La ecuación inversa la tuvo el frente peronista Juntos. En las generales de 2015, también con Perotti como candidato a gobernador, el PJ había obtenido 558.975 votos, contra 667.286 en las primarias de ayer. Se recuperaron más de 118 mil votos, con la salvedad de que en aquella instancia algunos sectores que habían jugado por fuera de la estructura -como el que lidera Oscar “Cachi” Martínez-, en esta ocasión lo hicieron dentro PJ.



En cuanto al Frente Progresista, había logrado hace cuatro años en la elección general para la categoría gobernador 582.781 votos; en estas últimas primarias, 494.217. Lifschitz, en tanto, había obtenido en el comicio general de 2015, 584.557 votos contra 543.786 de este domingo. Todo estas lecturas, con las correspondientes salvedades: un treinta por ciento de electores que no votaron ahora y podrían hacerlo en junio, la proclamada fuga de votos desde diferentes sectores, los votos en blanco que podrían encontrar otro destino y, viceversa, los que fueron positivos y en la próxima contienda podrían elegir el casillero en blanco.