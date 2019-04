https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 30.04.2019 - Última actualización - 6:50

6:48

Sugirió que se podría conectar con trenes públicos “de proximidad” a la capital con Rosario, o con un tren regional toda el área metropolitana. El Circunvalar Ferroviario “sería una buena solución” para sacar a los trenes de carga de la ciudad, dijo. Pero recomendó “definir bien” qué destino se les dará a los predios desafectados.

“Amplíen la visión del monumento de lo singular: tienen La Redonda, La Belgrano. Los edificios no son suficientes: la visión del patrimonio ferroviario debe ampliarse de lo singular al conjunto”, dijo el Dr. Luis Santos y Ganges. Foto: Gentileza CyD

Entrevista al experto español Luis Santos y Ganges El desafío de repensar el retorno de los trenes de pasajeros en la ciudad Sugirió que se podría conectar con trenes públicos “de proximidad” a la capital con Rosario, o con un tren regional toda el área metropolitana. El Circunvalar Ferroviario “sería una buena solución” para sacar a los trenes de carga de la ciudad, dijo. Pero recomendó “definir bien” qué destino se les dará a los predios desafectados. Sugirió que se podría conectar con trenes públicos “de proximidad” a la capital con Rosario, o con un tren regional toda el área metropolitana. El Circunvalar Ferroviario “sería una buena solución” para sacar a los trenes de carga de la ciudad, dijo. Pero recomendó “definir bien” qué destino se les dará a los predios desafectados.

El Litoral / area@ellitoral.com

El plan Circunvalar Ferroviario, ¿sería una salida definitiva para sacar a los trenes de carga que ingresan al ejido urbano? ¿Podría conectarse la ciudad capital con toda su área metropolitana (e incluso con Rosario o Buenos Aires) mediante trenes de pasajeros interurbanos? ¿Y el viejo sueño de reactivar el ferrocarril de pasajeros en la Argentina, después del desguace de la década del ‘90? Éstos y otros interrogantes fueron abordados en una entrevista con el Dr. Luis Santos y Ganges, experto español que visitó la ciudad, en una entrevista durante el programa “En El Umbral”, que emite CyD Litoral.

Santos y Ganges (Universidad de Valladolid, España) es Doctor en Urbanismo y en Historia. Orientó sus estudios de investigación sobre la interrelación urbanística de los ferrocarriles y ciudad; la historia ferroviaria; los instrumentos de planificación espacial y la movilidad urbana. Llegó a la ciudad por gestiones del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (IHUCSO, UNL/Conicet); para encabezar un programa intensivo de seminarios doctorales.

El primer punto fue la posibilidad de reactivar en todo el país a los trenes de pasajeros, pero desde la perspectiva del siglo XXI y teniendo en cuenta la preeminencia de los nuevos medios de transporte, como los aéreos. El especialista deslizó que para el área metropolitana de Santa Fe quizás sería viable un ferrocarril de pasajeros de corto recorrido, “un tren regional. Además, ayudaría a descomprimir el tránsito vial de colectivos públicos y otros subsistemas de transporte”.

Además, “si desde Nación se está apoyando el renacimiento del ferrocarril en el país, esto se podría hacer por tres vías: primero, los trenes suburbanos (como en Buenos Aires); segundo, el apoyo a los trenes mercantes en toda la red (de larga distancia o de carga hacia los puertos); y tercero, los trenes de viajeros. Pero claro: en este último punto la Argentina es un país muy extenso, y sabemos que el ferrocarril no competirá jamás con el avión”.

Las distancias geográficas son un elemento que en el siglo XIX no se tenían demasiado en cuenta, pero en la actualidad sí. El experto puso un ejemplo comparativo: “Yo no podría ir de Buenos Aires a Salta en un tren de pasajeros, porque un avión divide por seis los tiempos y los costos del usuario. No se podrá hacer un ferrocarril (de larga distancia) de viajeros; pero sí se podría hacer uno para distancias más cortas”, dijo, y sugirió: “No consuman la estación Mitre, porque podría ser en el futuro la estación central de Santa Fe para ir a Buenos Aires”.

Circunvalar Ferroviario

Consultado sobre el ingreso de los trenes de carga al ejido urbano (con los problemas de descarrilamientos, accidentes, etc.) y la posibilidad de solucionar esto con el plan Circunvalar Ferroviario que impulsa el Municipio, el Dr. Santos consideró: “Me parece una buena solución. Siempre sostengo que el ferrocarril deben estar integrado en la trama urbana, en sus usos mixtos (cargas y de pasajeros). En Valladolid pasan 120 trenes al día, y de ésos las tres cuartas partes son de viajeros. Pero aquí en Santa Fe es distinto: entonces, cabe pensar en otro tipo de solución, que yo llamo de expulsión”.

“El Circunvalar sería una buena solución, pero de inmediato surgen las preguntas —prosiguió el español—. Cuánto cuesta, quién o quiénes lo pagarán, quién se beneficia de verdad y quién se perjudica, qué otros retos o oportunidades surgen, como los suelos desafectados, y qué ocurrirá con las estaciones actuales”, interrogó.

Predios desafectados y memoria ferroviaria

Respecto de los terrenos que quedarán desafectados al uso ferroviario (hay proyectos inmobiliarios en algunas aéreas), fue prudente de acuerdo a su desconocimiento sobre este tema tan local. “Sólo puedo dar una opinión como experto que viene de afuera”, dejó en claro Santos y Ganges.

Y diferenció: “Por un lado, quedan las grandes estaciones: una ya está ‘consumida’ (la Estación Central del Ferrocarril Santa Fe, donde hoy funciona la terminal de ómnibus) que conserva sólo algunas naves. ¡Por favor, no las tiren! Están infrautilizadas y tienen valor patrimonial”, sugirió. Y sobre la Estación Mitre, aunque está en mal estado, consideró que “sería una gran oportunidad para Santa Fe en un futuro” (en relación con la posibilidad de ser una salida ferroviaria a Buenos Aires). La Estación Belgrano “es una joya arquitectónica; no obstante, el patrimonio ferroviario no son sólo edificios”.

Aquí se extendió en su argumento: “La Estación Belgrano tiene pequeñas cosas, que por ser pequeñas se desprecian. Una caseta, unos semáforos con señales, un puesto de un cambio de agujas, un pequeño taller... Todo eso es una maravilla patrimonial que hay que cuidar, porque ayudan a comprender el conjunto del ferrocarril, su historia, su impronta”, subrayó.

Agregó que si se construyen edificios alrededor de la estación (hay un proyecto inmobiliario para esos terrenos), “la memoria ferroviaria no va a ser comprendida por nadie. Y sería una pérdida patrimonial muy grande. De hecho, los andenes de vías de la estación han desaparecido (por el piso que se hizo para el Centro de Convenciones). Ahí se perdió la visión de que ahí estaban las vías y los trenes. ¿Y hacia afuera, qué hay? Han aislado el monumento (como es esa estación). Es lo peor que se puede hacer con un monumento: hacer que no se comprenda”.

Y respecto del edificio de La Redonda (antiguo taller ferroviario), Santos y Ganges opinó que si bien se hizo su restauración “con buen gusto y financiamiento, se realizó pensando sólo en un edificio; no se hizo pensando en todo ese patrimonio industrial ferroviario. Las vías están perdidas bajo el césped (del Parque Federal). Como edificio está bien, pero como patrimonio nadie va a entender jamás que eso es un excelente cocherón de locomotoras”.