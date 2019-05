https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 07.05.2019 - Última actualización - 19:35

12:24

En el Parque Federal

Las Torres Procrear, "vaciadas": citan a la contratista a audiencia el viernes

Son las que dan hacia el sur. La empresa Riva SA. retiró los materiales de construcción y las herramientas. “Hay 80 obreros preocupados, no saben si la obra continuará”, dijeron desde la Uocra. No hubo telegramas de despido. La audiencia en Trabajo será para pedir explicaciones a la contratista sobre esta situación irregular.

Foto: Flavio Raina



En el Parque Federal Las Torres Procrear, "vaciadas": citan a la contratista a audiencia el viernes Son las que dan hacia el sur. La empresa Riva SA. retiró los materiales de construcción y las herramientas. “Hay 80 obreros preocupados, no saben si la obra continuará”, dijeron desde la Uocra. No hubo telegramas de despido. La audiencia en Trabajo será para pedir explicaciones a la contratista sobre esta situación irregular. Son las que dan hacia el sur. La empresa Riva SA. retiró los materiales de construcción y las herramientas. “Hay 80 obreros preocupados, no saben si la obra continuará”, dijeron desde la Uocra. No hubo telegramas de despido. La audiencia en Trabajo será para pedir explicaciones a la contratista sobre esta situación irregular.

Redacción El Litoral area@ellitoral.com

Las torres que se construyen en inmediaciones del Parque Federal —hacia el sur— del Programa Crédito Argentino (Procrear) fueron noticia este martes: la contratista Riva SA. retiró los materiales de construcción y las herramientas, y tampoco hay jefes de obra: con todo, quedaron mirándose las caras los cerca de 80 obreros que trabajan en esa obra. A la información la confirmaron desde el Ministerio de Trabajo de la provincia y fuentes de la Uocra Seccional Santa Fe.

“Nuestro Ministerio realizó una constatación en la obra a pedido de la Uocra (frente al reclamo de esta situación irregular). Fijamos audiencia para el viernes 10 de mayo a las 10”, le confió a El Litoral Leonardo Panozzo, secretario de Trabajo. A la obra fueron inspectores laborales, y en efecto se verificó el retiro del material. Se realizó una citación a la contratista principal: se espera que ésta explique la situación y cómo siguen los trabajos, si es que siguen.

El Litoral intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el Coordinador Operativo de Procrear (a nivel nacional) Alejandro Sparacino. También con algún vocero de la propia contratista. No obtuvo respuestas de momento.

Todo empezó desde la semana pasada y transcurrió en pocos días: “La contratista empezó a llevarse las cosas y la gente de obra, que estaba trabajando, no se había percatado de esta anomalía. Se dieron cuenta cuando les empezaron a sacar las herramientas”, dijo a este medio Gastón Pissini, integrante de la comisión directiva de la Uocra Santa Fe.

¿Qué retiró la empresa? “Desde los fenólicos (laminados a base de hojas de celulosa impregnadas con resinas especiales, que se usan generalmente de protección frente a la humedad), las tablas y aberturas, las placas de durlock, baldes con pintura, hasta los cables, es decir, todo material que había para continuar la obra. Se llevaron absolutamente todo. El viernes pasado hubo un diálogo con la empresa, pero no nos dieron demasiadas precisiones”, agregó. El comitente de la obra es el Banco Hipotecario.

Este lunes, el personal se presentó a trabajar por la mañana, “pero no fue ningún jefe de obra ni capataz, y hoy hay solamente una persona de administración. No vino nadie y la gente quedó parada, literalmente. No quedaron materiales ni herramientas, ni tampoco gente a cargo que dirija los trabajos”, dijo Pissini.

Lo llamativo, para el representante gremial, es la rapidez con que se “vació” toda la obra: “Por lo general una empresa no se lleva todo el material de un día para el otro. El modo nos sorprendió mucho, pelaron la obra”, enfatizó Pissini. Ahí está la mayor incertidumbre: qué va a pasar, si sigue o no la obra, que tiene un buen estado de avance.

Situación de los trabajadores

Los cerca de 80 trabajadores de la construcción están con una profunda preocupación, “porque no sabemos cómo sigue esto. Están en la incertidumbre de qué va a pasar con sus fuentes laborales”, dijo el integrante de la Uocra. Al momento no se han emitido telegramas de despido ni suspensiones. Supo este medio que los trabajadores cobraron en tiempo y forma los haberes de este mes.

¿Qué están haciendo hoy los trabajadores, sin herramientas ni materiales de construcción? “Están acomodando las cosas y realizando tareas de limpieza”, declaró Fabián Godoy, delegado gremial. “La empresa aduce problemas con un banco, pero nosotros todavía no tenemos una respuesta, es decir, si vamos a seguir, si la firma se va o se queda... Somos 80 personas que no sabemos qué va a pasar”, expresó Godoy, quien estimó que la obra presenta un avance de entre 80 y 90 %. Por ello, “extraña que la empresa no lo pueda terminar. En nueve meses más o un año se puede finalizar”.

>>> En la web En la página oficial de Riva SA., dentro de sus proyectos en marcha la empresa recuerda que la obra está compuesta por 189 departamentos distribuidos en dos torres de 20 pisos cada uno; tres bloques bajos de viviendas, locales comerciales y cocheras. La superficie total cubierta es de 26.000 m2.. , y el comitente es el Banco Hipotecario. “Actualmente el equipo de trabajo se encuentra realizando un seguimiento de los detalles pendientes para la finalización de obra, con hincapié en las terminaciones superficiales, colocación de aberturas, artefactos, pintura y puesta en valor de hormigón visto”, dice.

Temas: