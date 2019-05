Rescinden el contrato con la constructora de las Torres Procrear y relicitan la obra

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Son las que dan hacia el sur. La empresa Riva SA. “incumplió el contrato”, advirtió un funcionario nacional. Realizan una auditoría. “Hay 80 obreros preocupados”, dijeron desde la Uocra.

El gobierno nacional anunció que rescindirá el contrato con la empresa contratista Riva S.A. por incumplimientos en los plazos de obra de construcción de las torres del Programa Crédito Argentino (Procrear) que se levantan frente al Parque Federal, sector sur. La idea es volver a licitar las obras que faltan para terminarlas antes de fin de año.

El martes se pudo observar en la obra el retiró los materiales de construcción y las herramientas. Los cerca de 80 obreros se quedaron mirándose las caras. Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia y fuentes de la Uocra Seccional Santa Fe confirmaron la paralización de la obra. Y ahora se seguirán los pasos legales y laborales pertinentes. “Nuestro Ministerio realizó una constatación en la obra a pedido de la Uocra (frente al reclamo de esta situación irregular). Fijamos audiencia para el viernes 10 de mayo a las 10”, le confió a El Litoral Leonardo Panozzo, secretario de Trabajo.

Por su parte, el Coordinador Operativo de Procrear (a nivel nacional) Alejandro Sparacino, le dijo este miércoles a El Litoral que van a “rescindir el contrato con Riva S.A. por incumplimiento del contrato, porque no cumplió con los plazos de obra estipulados”, y agregó que “se están analizando las penalidades que le corresponde”, y ahora “se deberán retirar, no hay opción”. Ello explica “que se hayan comenzado a retirar los subcontratistas”, lo que “ayuda a comenzar cuanto antes la obra para terminarla, ya que no tenemos más margen para esperar”.

Luego, Sparacino dijo que “la idea es terminarlas antes de fin de año, la obra está casi en un 80 por ciento, se trata del sector II, que son dos torres, donde además falta colocar los ascensores”. Tras el retiro de la constructora contratista el funcionario dijo que van a hacer una auditoría y luego van a “licitar por rubros cada sector para finalizar la obra”.

“No hay nada que ocultar, si un vecino camina por el parque y ve que hay una torre terminada y la otra no se da cuenta que hay un problema”, dijo Sparacino. “A nosotros no nos sorprendió (la situación) y que se haya retirado la empresa es positivo” porque “tuvimos problemas, les dimos la oportunidad y aún así han seguido incumpliendo, entonces decidimos que la mejor manera de terminar las torres es cambiando la empresa”.

Por último, el Coordinador del Procrear enfatizó en que “acá no hubo paralización de obra, algo avanzaba, pero no teníamos un plazo cierto de finalización”, entonces “tomamos la decisión de retirar a la empresa Riva, no solo de este proyecto sino también de otros”.

Incertidumbre laboral

Todo empezó desde la semana pasada y transcurrió en pocos días: “La contratista empezó a llevarse las cosas y la gente de obra, que estaba trabajando, no se había percatado de esta anomalía. Se dieron cuenta cuando les empezaron a sacar las herramientas”, dijo a este medio Gastón Pissini, integrante de la comisión directiva de la Uocra Santa Fe.

¿Qué retiró la empresa? “Desde los fenólicos (laminados a base de hojas de celulosa impregnadas con resinas especiales, que se usan generalmente de protección frente a la humedad), las tablas y aberturas, las placas de durlock, baldes con pintura, hasta los cables, es decir, todo material que había para continuar la obra. Se llevaron absolutamente todo.

Este lunes, el personal se presentó a trabajar por la mañana, “pero no fue ningún jefe de obra ni capataz. No vino nadie y la gente quedó parada, literalmente. No quedaron materiales ni herramientas, ni tampoco gente a cargo que dirija los trabajos”, dijo Pissini.

Lo llamativo, para el representante gremial, es la rapidez con que se “vació” toda la obra: “Por lo general una empresa no se lleva todo el material de un día para el otro. El modo nos sorprendió mucho, pelaron la obra”, enfatizó Pissini.

Situación de los trabajadores



Los cerca de 80 trabajadores de la construcción están con una profunda preocupación, “porque no sabemos cómo sigue esto. Están en la incertidumbre de qué va a pasar con sus fuentes laborales”, dijo el integrante de la Uocra. Al momento no se han emitido telegramas de despido ni suspensiones. Supo este medio que los trabajadores cobraron en tiempo y forma los haberes de este mes.

Sparacino dijo que “deberán cobrar el seguro, y cuando se retome la obra serán reincorporados a través de las empresas subcontratistas”.

Más de 3100 inscriptos

Mientras resuelven cómo reactivan la construcción de las torres, el gobierno nacional cerró el domingo pasado una nueva etapa de inscripción de beneficiarios de los futuros departamentos, con más de 3100 inscriptos para el Sector 1, con unas 90 viviendas.