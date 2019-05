Lifschitz anunció que no se realizará la consulta popular sobre la reforma constitucional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Acusó a la oposición de promover una “campaña artera” para poner en duda la transparencia de los próximos comicios. Y como consideró que su principal responsabilidad es evitar cualquier suspicacia al respecto, resolvió dejar sin efecto el plebiscito. El tema había sido conversado en el seno del Socialismo.

El gobernador Miguel Lifschitz anunció este jueves la decisión de suspender la consulta popular para que la ciudadanía se expidiese sobre la necesidad o no de reformar la Constitución provincial. La había convocado mediante decreto para que coincidiese con las elecciones generales del 16 de junio. Pero la oposición comenzó a advertir acerca de la presunta ilegalidad de la medida, y alertó que con dicho proceso se podía “enturbiar” los comicios. Frente a ello, de manera sorpresiva, el gobernador convocó a una conferencia de prensa que se manejó con tal hermetismo que nunca trascendió el tema de referencia. La determinación del gobernador de “suspender” la consulta fue después de conversaciones planteadas hacia el interior del propio Socialismo. En el estrado, en el que se ubicaron hoy ministros y legisladores del Frente Progresista, no estuvo Antonio Bonfatti.



En su exposición para anunciar la suspensión de la consulta, el gobernador apuntó con nombre y apellido a referentes y actuales candidatos de la oposición. Recordó -y para hacerlo, leyó textualmente declaraciones periodísticas- cuando Omar Perotti (PJ) proponía tiempo atrás hacer una consulta popular para definir la suerte de la reforma de la Constitución. “Coincidiendo con esa iniciativa, tomándola, haciéndola propia, firmamos un decreto convocando a una consulta popular que debía ser no vinculante y no obligatoria para que fuera constitucional. Sin embargo, vemos con sorpresa que lejos de aceptar este criterio que había sido propuesto por el propio dirigente del peronismo, hoy, ya sin otra excusa, nuevamente se ponen obstáculos para evitar la participación ciudadana, para evitar un dictamen popular y un debate positivo sobre el futuro. A esta altura, creo que a nadie le pueden quedar dudas de que, en realidad, más allá de los discursos, no quieren la reforma”, aseveró.

El gobernador acusó a la oposición de promover “una campaña artera y muy irresponsable para generar sospechas sobre el proceso electoral que está en marcha en la provincia, quizás preparándose para cuestionar un resultado que no los favorece el 16 de junio. Primero -recordó-, se instaló la idea de que el software que se utilizaba en el sistema de escrutinio en las primarias tenía fallas y cosas ocultas, y es el mismo que se está utilizando desde hace años. Esas sospechas fueron aclaradas; el proceso se desarrolló con absoluta normalidad, más allá de alguna lentitud en las mesas, propia de la cantidad de candidatos en cada categoría, y la dificultad del trabajo de los presidentes de mesa”. “Luego -continuó-, se presentaron dos impugnaciones frente al Tribunal electoral por la convocatoria (a la consulta), cuando a todas luces ésta encuadra dentro de la Constitución Nacional y Provincial”. Y acotó que, posteriormente, otros dirigentes del peronismo hablaron de que se pretendía “enturbiar” los comicios. “Nada de eso iba a ocurrir -aseguró el gobernador-, pero se siguió insistiendo y planteando un debate sobre el proceso en vez de ir a un debate profundo sobre la reforma constitucional que es el objeto de la consulta”.

Sobre esa base, e interpretando que la próxima elección “va a ser peleada”, el mandatario decidió suspender el plebiscito. “Llegado a este punto -dijo- y preocupados por cualquier tipo de sospecha que pudiera enturbiar el proceso electoral, porque entiendo que mi primera responsabilidad, mi primera prioridad como gobernador de Santa Fe es garantizar la trasparencia del proceso electoral y de los resultados que surjan de la voluntad ciudadana, en una elección que todos suponemos que va a ser peleada; y porque queremos preservar la discusión sobre la reforma de este bastardeo sobre el proceso que termina opacando lo que debiera ser una discusión con altura sobre el futuro de la provincia de priorizar los acuerdos y no las disidencias, he decidido suspender la vigencia del decreto que convoca la consulta”, anunció.

“No quiero absolutamente ninguna excusa para que se pueda enturbiar el proceso electoral -reiteró-, y para que se pueda seguir adelante con esta campaña de desprestigio sobre un proceso que siempre ha sido transparente en la provincia”.

Lifschitz enfatizó que “hace varios años que dejamos atrás los tiempos en que las urnas aparecían flotando en el río, o los tiempos en que demorábamos tres meses un escrutinio definitivo para saber quién era el gobernador de Santa Fe”. “Queremos seguir manteniendo ese patrimonio que hemos construido todos los santafesinos y no queremos dar ningún lugar ni abrir ninguna ventana para que se pueda enturbiar u opacar un proceso que debe ser transparente”, concluyó.