Las ventajas de ser uno mismo

Llega a la ciudad la obra juvenil “Justo esta noche”, de Nicolás Yannicelli, con un elenco en el que participa la santafesina Giuliana “Tuti” Scaglione. Con ella habló El Litoral para conocer más sobre la propuesta.

El sábado 18 de mayo, a las 21, llega la comedia “Justo esta noche”, escrita y dirigida por Nicolás Yannicelli, al escenario del Teatro Luz y Fuerza (Junín 2957). Allí estelariza la santafesina Giuliana “Tuti” Scaglione, junto a Thiago Batistuta, Coco Halle, Antonella Lagamba, Lucas Rivas, Nicolás Figueroa y Mumy de los Ríos, jóvenes intérpretes que “le dan una impronta llena de frescura a esta obra orientada para un público adolescente y apta para toda la familia”, según se promociona el espectáculo.

Se trata de “una comedia de enredos para no parar de reír y a la vez reflexionar sobre la amistad, la familia y cómo el amor puede cambiarte la vida”. Las entradas en venta por Sistema Ticketway y sus puntos de venta físicos.

Aprovechando la ocasión, El Litoral dialogó con la actriz santafesina sobre este proyecto y su presente artístico.

Desencuentros

—¿De qué se trata un poco esta comedia de enredos?

—Tres chicas se hacen pasar por algo que no son para encontrar el amor de su vida, pero realmente terminan enamorándose de la persona que es igual a ella. Es como que cambian de personalidad para enamorar a otra persona y termina siendo todo un lío, se terminan enredando todos con todos porque nadie es como es. Entonces cambian y se va desarrollando toda la obra en torno a eso.

—Es mejor ser auténtico...

—Claro, es mejor ser uno mismo para encontrar lo que uno quiere, pero antes intentan probar con otras cosas: la desesperada necesidad a veces de tener una pareja te lleva a inventar cosas.

—¿Cómo te llegó la propuesta para el elenco?

—El elenco estaba con Mica Lapegüe, la hija de Sergio, en mi lugar; hace dos años que están. Lo vinculan mucho a ayudar a ONGs y distintas entidades que ayudan a animales o personas, siempre hacían funciones para ayudar. Este año, Mica tuvo otros proyectos y entré yo (risas): me gustó mucho la temática, la obra; y me gusta llevar varias cosas a Santa Fe. Amo actuar, y me vine a Buenos Aires, pero me gusta volver con propuestas nuevas. Cuando me llamó el director para hacerlo le dijo: “Bueno, pero llevémoslo a Santa Fe”. Este es el momento para ir.

—¿Tuviste que hacer un casting?

—Yo estaba en otra obra con Thiago Batistuta y con el mismo director. Cuando Mica no pudo ir vieron que tenía un perfil parecido y me propuso si quería probar. Tuve que hacer un “toro”: me tuve que aprender la obra en una semana para ir a Gualeguaychú. Así que me aprendí el papel, vi videos de cómo lo hacía ella y me fui a hacer la obra con los chicos. Después la hicimos acá en Buenos Aires.

—¿Qué nos podés contar de tu personaje?

—Es una chica muy open mind, muy relajada, a la que le gusta Bob Marley, le da todo igual en la vida. Pero de repente pasa algo (que no puedo adelantar porque si no spoileo la obra) que la hace tener que bajar de ritmo de vida y buscar un cambio. Se enamora de Simón, un chico que es correcto, que trabaja, todo lo contrario a ella, e intenta enamorarlo, cambiando su personalidad. Pero sale todo mal y termina con otra persona.

—En Buenos Aires tuvieron famosos diferentes en cada función.

—Sí, en un momento de la obra aparece por así decir un “maestro de seducción”, que les enseña a los chicos cómo encararse a una chica. Ese personaje lo fueron haciendo distintos famosos, como Sergio Lapegüe, Tito Speranza. A Santa Fe llevamos a Coco Halle, que es un chico de “Combate”, un programa muy visto en Buenos Aires. Está bueno, le da un color distinto a la obra.

Carrera

—¿Cómo te está recibiendo Buenos Aires?

—Bien: me vine a los 18 recién cumplidos a probar suerte, y la verdad que me encanta. Hace casi cinco años que estoy acá, y lo loco de Buenos Aires es que siempre salen propuestas nuevas: hice desde comerciales hasta participaciones en tele, películas, teatro (mucho). Es muy difícil, porque es un trabajo inestable, pero lo volvería a elegir. Sí se extraña mucho la familia, los amigos: los domingos familiares. Pero bueno, vine acá por algo y por ahora estoy contenta en lo que voy logrando.

—¿Qué quisieras hacer en el mediano plazo?

—Me gustaría volver a tener un personaje que sea continuo en alguna serie, o en alguna película. Hace un tiempo grabé “Divina, está en tu corazón”, donde era un personaje que estaba todo el tiempo en escena: grababa todo el tiempo, con continuidad. Fue una serie de Pol-ka para chicos. También estuve en “Soy Luna”; hace poquito grabé en “O11CE”, que es otra serie de Disney, que va a salir la tercera temporada. En películas estuve como hija de Adrián Suar en “El fútbol o yo” y en “Yo soy así, Tita de Buenos Aires”.

Me encantaría seguir haciendo eso, porque hoy está un poco más difícil la tele, no hay tanto. Me gustaría salir con personajes fuertes, que dejen enseñanzas.