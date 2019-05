https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 14.05.2019 - Última actualización - 8:43

7:22

La inversión total supera los 2.200 millones de pesos. Son 29 mil metros cuadrados de construcción donde se absorberá toda la atención del actual nosocomio ubicado en bulevar Pellegrini y avenida Freyre más una maternidad de mayor complejidad.

El nosocomio entrará en funcionamiento en el segundo semestre Cortan las cintas del nuevo Hospital Iturraspe La inversión total supera los 2.200 millones de pesos. Son 29 mil metros cuadrados de construcción donde se absorberá toda la atención del actual nosocomio ubicado en bulevar Pellegrini y avenida Freyre más una maternidad de mayor complejidad. La inversión total supera los 2.200 millones de pesos. Son 29 mil metros cuadrados de construcción donde se absorberá toda la atención del actual nosocomio ubicado en bulevar Pellegrini y avenida Freyre más una maternidad de mayor complejidad.

Esta tarde, con un acto popular que cerrarán Los Palmeras, el gobierno provincial dejará formalmente inaugurado el nuevo Hospital Iturraspe en la zona norte de la ciudad, un edificio de más de 29.000 metros cuadrados que cambió el paisaje de lo que era el parque Juan B Justo, en Blas Parera entre Gorriti y Berutti.

La obra se puso en marcha en 2009 durante la administración de Hermes Binner, atravesó toda la gestión de Antonio Bonfatti y se inaugura en la etapa final del actual mandatario, Miguel Lifschitz quien encabezará esta tarde el acto oficial acompañado por sus antecesores. Tres ministros de Obras Públicas se encargaron de licitar y llevar adelante las tareas, los tres de origen radical (Hugo Storero, Julio Schneider y el actual Pedro Morini) y también fueron tres los ministros de Salud que acompañaron la construcción, los tres de origen socialista (Miguel Cappiello, Miguel González y hoy Andrea Uboldi quien está en ese ministerio desde la llegada al gobierno provincial del Frente Progresista, Cívico y Social).

El ministro Morini estimó en 2.200 millones de pesos la inversión realizada en esta infraestructura más otros 450 millones de equipamiento de alta tecnología ya mayormente instalado.

Precisamente Morini y Uboldi hicieron ayer una recorrida por la obra con medios de comunicación -entre ellos El Litoral- a la que sumaron el propio Bonfatti -hoy candidato a gobernador- y otros candidatos oficialistas como Emilio Jatón y Jorge Henn. En el lugar, personal de la empresa de limpieza ultimaba detalles al igual que técnicos de las empresas constructoras que ajustan la puesta en marcha del inmueble que en meses más comenzará a ser transitado por los más de mil empleados que tiene el Iturraspe y los cientos de pacientes que diariamente acuden a ese nosocomio. En los alrededores se acelera la pavimentación de calle Gorriti para que las ambulancias tengan un acceso asegurado.

Los 29.000 metros cuadrados están divididos en tres plantas. El primero con las áreas de admisión de pacientes; un entrepiso técnico por donde corre el corazón del hospital con todo el sistema de cañerías de electricidad, internet, cloacas, gases y sistemas de refrigeración, y la parte superior donde funciona la internación, neonatología y el comedor. El ministro de Obras Públicas se encarga de especificar los detalles de la construcción y en muchos casos los materiales utilizados. También se dejó espacio para auditorios, salas de reuniones, bibliotecas y lugares de culto.

Desde calle Berutti, la mirada imponente del nuevo nosocomio que desde agosto estaría en pleno funcionamiento.Foto: Pablo Aguirre

Luz natural

La construcción realizada facilita el ingreso de la luz natural en el edificio donde se dispusieron unas 260 plazas de internación entre población adulta y pediátrica. Patios interiores también facilitan la iluminación natural que incluso abarca la terapia intensiva.

En el edificio está el sector público, que comprende circulaciones, salas de espera, aulas, auditorio, oratorio, dirección y cafetería; sector médico, que incluye bloque de cirugía; bloque de maternidad y neonatología; bloque de diagnóstico y tratamiento con salas de rayos X, sala de tomografía, laboratorio, guardia, hospital de día, rehabilitación y bloques de internación; sector de apoyos técnicos, con salas de máquinas, vestuarios, residuos, áreas de mantenimiento; y el sector de apoyos generales, conformado por oficinas, administración, cafetería de personal, dormitorios médicos.

“Es un hospital de tercer nivel” aclara Uboldi quien se encargó de precisar los alcances de cada uno de los servicios que dispondrá el hospital cuando entre en funcionamiento. “El tercer nivel los da la complejidad de la guardia y las características de unidades de cuidados intensivos, en este caso, este hospital va a tener la maternidad con mayor complejidad para la ciudad de Santa Fe tanto para pequeñitos como para embarazos de alto riesgo, 36 plazas de unidades de neonatología con incubadoras; una terapia intensiva con 20 camas y aislamientos estrictos para pacientes con trastornos en las defensas y dentro de ella cinco camas destinadas a la terapia pediátrica que actualmente el Iturraspe no tiene”, precisó.

La ministra de Salud subrayó además que habrá tecnología totalmente nueva para atención propiamente dicha como para diagnóstico. La mayor parte ya está instalado y solo resta la llegada del resonador ya adquirido y cuyo lugar de instalación está ya acondicionado. Destacó que ya no habrá entrega de placas radiográficas o de estudios, todo estará contenido en pendrive o disco compactos para que sean analizados por los profesionales de la salud.

El traslado será más adelante

“El hospital está terminado y lo que se hace es una inauguración para poder mostrarlo antes de que se lo ponga en funcionamiento” explicó Uboldi. “Una vez en funcionamiento hay muchas áreas que no se podrán mostrar. Después de la inauguración tenemos que hacer la prueba en vacío, significa poner el hospital en su máxima potencia, conectar todo lo energético para comprobar el funcionamiento de la red eléctrica, de los generadores, sistema de gases, desagüe cloacal, llaves, etc. Se registra con las empresas para que no haya fallas. Una vez realizada la prueba, que demanda unos 30 días, se estará en condiciones de migrar el hospital. Para migrar se debe definir un día que dependerá de la condición climática y de la menor ocupación de camas y de la complejidad de las internaciones” acotó. El paso será después de las vacaciones de julio y aclaró Uboldi que demandará un dispositivo especial de tránsito en la ciudad con carriles seguros para ambulancias, entre otras medidas.

Un largo proceso de construcción

En marzo de 2008, el gobernador Hermes Binner al presentar el balance por sus primeros 100 días de gestión anunció la construcción de un nuevo edificio para el Hospital Iturraspe ante el deterioro que presentaba el nosocomio ubicado en bulevar Pellegrini. Se explicó que era recomendable la nueva construcción a una intervención muy costosa en el centenario edificio. En un primer momento, las cráonicas periodísticas de El Litoral mencionaban la posibilidad de construirlo en el parque Garay, aledaño al actual emplazamiento. Finalmente en mayo se informó que el inmueble se iba a levantar en terrenos del parque Juan B. Justo en acuerdo entre la provincia de Santa Fe y la municipal capital donde se anunció que la inversión iba a demandar 100 millones de pesos. Sobre fines de junio, Binner y el entonces intendente Mario Barletta firmaron la carta de intención donde se establecieron las condiciones de traspaso del predio comunal a la provincia donde se levantaría el nosocomio.

El 30 de junio, en el auditorio del Iturraspe, el arquitecto Mario Corea, presentó el proyecto de nuevo nosocomio ante autoridades provinciales y municipales. Finalmente, el 10 de diciembre de 2008 se abrió la licitación de la primera etapa de la obra que comprendía la construcción de la estructura de hormigón armado y trabajos complementarios. En mayo del 2009 se inició la primera etapa de la construcción que le fue adjudica a Ponce Construcciones. Después fueron necesarias las licitaciones de otras dos etapas.

En el medio, la administración de Mauricio Macri se comprometió a aportar 300 millones para la construcción. Morini señaló que solo llegaron 100 millones.