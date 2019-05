https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

José Beletti El hincha "famoso" por una desgracia

José Beletti, a partir de su desgracia, se convirtió en uno de los hinchas más famosos de Unión. Es el que viajó a Ecuador con dos de sus hijos y su ahijado, para alentar al club de sus amores en el partido ante Independiente del Valle y sufrió un grave accidente. A partir de allí se inició una verdadera y peligrosa odisea, de la que recién se pudo desligar casi una semana más tarde.

“Cuando me enteré de que habían entrado al negocio y le habían robado a mi señora, decidí adelantar un día el regreso a Santa Fe. A eso de las 11 de la mañana, tenía un camión adelante y veo que ‘desaparece’ en una bajada. Estábamos cerca de Piura, casi en el límite de Ecuador con Perú. Allá hay velocidad máxima pero no mínima, o sea que se puede circular bien despacio si se quiere. Y cuando inicié la bajada, me encontré con el camión encima mío. A lo único que atiné fue a pegar el volantazo para que no sufra mi hijo el impacto. Fue tremendo. Y después empezó lo que ya en algún momento conté y se dijo, respecto de ese militar que me obligaba a pagarle el daño al dueño del camión. Todo eso duró varios días”, contó Beletti en su visita a Café con Fútbol.

En todo momento, resaltó la figura de Rodrigo Villarreal. “No lo conocía, no sabía quién era. Pero él fue el que estuvo siempre atento a lo que pasaba y se comportó con un gran don de gente. Fue a mi casa, habló con mi señora y hasta me pagó con su tarjeta el viaje de vuelta desde Lima. Yo no uso tarjeta de crédito, así que era un problema grande para mí. Pero él me lo solucionó rápidamente”, señaló Beletti, quien también mencionó a Edgardo Zin, el actual vice, “a quien conozco y fue otro de los que se puso en contacto conmigo”.

Admite que “la intervención del embajador Jorge Yoma fue influyente y determinante. El arregló todo. Sé que estuvo Miguel Torres del Sel en esa gestión y le estoy eternamente agradecido”, cuenta Beletti, quien no se cansa de mostrar los permanentes mensajes, sobre todo de Yoma, quien se ocupó personalmente de la situación.

Respecto de la dirigencia de Unión, a excepción de lo que dijo de Zin, señaló que “el presidente Spahn me llamó, me dijo que el club se iba a hacer cargo de los gastos y a mí no me pareció justo de ninguna manera. No es procedente que se utilicen los recursos del club para esto. Después no se comunicó más ni me mandó ningún mensaje. Francamente, esperaba otra actitud de él, sobre todo con mi familia, que en ese momento necesitaba mucha contención por todo lo que estaba pasando. No quería dinero, sino que se preocupe de la situación, pero no le salió”, concluyó.

Beletti también contó que “a la camioneta me la dejaron tirada al lado de una tumba. Fue todo un mensaje en ese momento en el que me ‘apretaban’ para que pagara de mi bolsillo el daño causado al camión, sin permitir que lo hiciera el seguro”. Y dijo que “el año que viene volveré a hacer lo mismo, sea el lugar que fuere”.