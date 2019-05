https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 15.05.2019 - Última actualización - 19:11

12:53

Se realizó hoy en la localidad de Bandera (Santiago del Estero) y participaron autoridades del Comité Interjurisdiccional de los Bajos Submeridionales de las tres provincias. También estuvo presente la Sociedad Rural de Tostado en representación del departamento 9 de julio y Carsfe.

En Santiago del Estero El ruralismo estuvo presente en la reunión del comité hídrico de los Bajos Submeridionales Se realizó hoy en la localidad de Bandera (Santiago del Estero) y participaron autoridades del Comité Interjurisdiccional de los Bajos Submeridionales de las tres provincias. También estuvo presente la Sociedad Rural de Tostado en representación del departamento 9 de julio y Carsfe. Se realizó hoy en la localidad de Bandera (Santiago del Estero) y participaron autoridades del Comité Interjurisdiccional de los Bajos Submeridionales de las tres provincias. También estuvo presente la Sociedad Rural de Tostado en representación del departamento 9 de julio y Carsfe.

Campolitoral | campo@ellitoral.com



En el marco de la situación de emergencia hídrica que atraviesa la zona de Bajos Submeridionales que afecta a productores de las provincias de Chaco, Santiago del Estero y el norte santafesino se realizó hoy una reunión del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica Bajos Submeridionales (CIRBAS).

También asistieron autoridades nacionales de la secretaría de Agroindustria, Vialidad Nacional, Secretaría de Infraestructura y Política HídricaI y SINAGIR (Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil), que mediaron en la discusión sobre las obras de infraestructura que se deberán concretar.



De la reunión también participó el ruralismo santafesino, representado por autoridades de la Sociedad Rural de Tostado, del departamento 9 de julio. Jorge Mercau, presidente de la institución manifestó previamente a la reunión que “esperan ser escuchados esta vez” y que plantearán como propuesta “que se hagan puentes a nivel del terreno, no alcantarillas, para que sea el agua superficial la que pase y no ‘la de abajo’”. “Si tenés campo con un bajo, hacete cargo, no lo saques con un canal para que el agua se vaya para otro lado”, agregó.



En esta línea, el secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Juan Carlos Bertoni, adelantó que expondrán ante el equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura Hídríca de la Nación, el proyecto elaborado por Santa Fe en acuero con Santiago del Estero para construir 150 kilómetros de canal desde Villa Minetti hacia el norte hasta la Cañada de las Víboras.

El proyecto incluye el canal así como el alteo de la ruta interprovincial N° 35 con un costo estimado en su primera etapa de $ 700 millones.