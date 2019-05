Colón va al otro Centenario: algo que se caía de maduro

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A Colón le darán una tribuna en la que entran 18.000 personas y denunció que recibió amenazas. Recién este jueves a la tardecita entendieron, ambas dirigencias, que no se podía jugar en una cancha en la que sólo iban a ingresar 2.000 sabaleros.

El Litoral | deportes@ellitoral.com

Willie Tucchi es el presidente de River de Uruguay y aseguró que “a Colón le daremos la tribuna Olímpica del estadio Centenario y allí entran 18.000 personas”, dejando obviamente la confirmación en manos de la Conmebol y aclarando que las entradas sólo se venderán por Internet y no habrá expendio en el estadio, con relación al partido del martes que viene a las 19.15.

“Ayer, el presidente de Colón les contó a los medios de prensa el acuerdo al que arribamos anoche y esta mañana solicitaremos el cambio de escenario y jugar en el estadio Centenario”, dijo Tucchi en diálogo con La Primera de Sol este viernes, a la vez que comentó que “la gente de Conmebol me dijo extraoficialmente que no tendría inconvenientes. A priori, abriríamos la tribuna Olímpica del estadio Centenario y le daremos toda esa tribuna a Colón. Tiene una capacidad para 18 mil personas”, señaló el máximo dirigente de River de Montevideo.

Explicó el motivo por el que se eligió el estadio Franzini en un principio. “Conmebol pide que ponga un estadio titular y otro alternativo. Nosotros somos un club chico, que llevamos poca gente y el estadio Franzini está apto. Nunca tuvimos ningún problema. Jugamos contra el Santos allí y vinieron 200 personas desde Brasil”, señaló, agregando que “hace poco jugamos contra Huracán y también lo hicimos en ese estadio. Esa vez vendimos 2.000 entradas”.

Luego también explicó que “el costo del estadio Centenario es de 40 mil dólares o 45 mil, es variable, depende de cuánta seguridad nos exijan”, agregando que “el Franzini les diría que tiene un costo casi cero. Se le hizo un préstamo por parte de la Fifa para culminar la iluminación y hay un cupo de partidos que está obligado a darlo en forma gratuita y en eso nos basamos a la hora de definir en qué cancha jugamos los partidos internacionales”.

River tiene su propio escenario —el Parque Saroldi, en honor a un arquero de la década del 30 que falleció a los pocos días de haber recibido un fuerte golpe en la cabeza—, pero tiene una capacidad para algo más de 5.000 espectadores y la Conmebol exige, como mínimo, un aforo de 7.500 para la primera y segunda fase.

Respecto de los diálogos con la dirigencia sabalera, Tucchi señaló que a Luque, el lunes pasado, no viajó nadie. “Nosotros tratamos de cuidar la economía del club y no viajó nadie. El martes me puse en contacto con la gente de Colón porque ustedes mismos, los periodistas, me decían que iba a venir mucha gente, pero ellos me dijeron que no sabían cuántos. Yo les dije que si me daban alguna seguridad, lo intentaba cambiar. No me confirmaron nada hasta anoche. Recibimos muchas amenazas de algunos hinchas, me llamaron del Ministerio del Interior para que veamos estos temas. No es común que esto pase y lo encierro dentro de lo que ocurre hoy en día con las redes sociales. Pero todas las amenazas provenían de la gente de Santa Fe, diciéndonos que si no aumentábamos el número de entradas para Colón, nos iban a romper todo. Pero ya está. Lo cerramos anoche”, señaló este viernes por la mañana.

“Mis conversaciones transcurrieron de manera muy buena, muy fructífera y ayer cambiamos la decisión inicial. Siempre estuvo claro que, tanto por el espectáculo y por lo económico, íbamos a hacer lo suficiente para contemplar todas las partes. El riesgo económico era grande para nosotros y cuando los dirigentes de Colón nos dijeron que cambiaba la opinión en cuanto a la cantidad de gente, iniciamos las gestiones”, concluyó.

