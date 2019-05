"No fue un accidente de tránsito... me lo mató"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La madre del pequeño Francisco habló durante la audiencia de medidas cautelares. La jueza dispuso que el acusado siga en prisión. Además, ordenó exámenes para evaluar su salud mental y que reciba tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Francisco Lascurain, el hombre acusado de “homicidio simple con dolo eventual” por la muerte del pequeño Francisco Sueldo, permanecerá detenido con prisión preventiva, según lo dispuso la jueza Rosana Carrara, quien además ordenó tratamientos médicos, psicológicos y psiquiátricos para el imputado. La medida fue tomada este viernes, durante una audiencia realizada en los tribunales santafesinos, mientras una nutrida manifestación de familiares y amigos de la víctima del trágico choque realizaba un estruendoso reclamo en la puerta.



“Le voy a exigir que este individuo quede preso. No tiene valores. Yo soy chofer de ambulancia y sé valorar la vida. Le enseñé eso a mi hijo. Esta persona que hizo tanto daño, que hizo abandono de persona, que se dio a la fuga, no puede andar por las calles de la ciudad. Francisco era un chico que con una pelota no le hacía mal a nadie, más que romperle una planta a alguna vecina. Este sujeto pretende tener algún problema mental, pero son artilugios, artimañas para evadir la justicia. Él sabe desenvolverse en este ámbito. Yo no. Voy a sufrir toda mi vida por lo que hizo. Mientras, este tipo va a seguir festejando el cumpleaños de su hijo, aún si va a prisión. Ruego a Dios que quede preso, porque si le dan la libertad va a volver a hacer lo mismo”, le dijo Walter Sueldo a la magistrada al hacer uso de la palabra.

Los padres de “Fran” presenciaron toda la audiencia, aferrados entre sí de las manos, junto a otros familiares.

Justicia por Francisco

A su turno, la mamá del niño, Gisela Colman, le dijo a la jueza que nunca imaginó estar en una situación así y le contó cómo era él. “Mi hijo jugaba al fútbol. Tenía muchos sueños, muchas cosas por vivir, viajes por hacer. Fran era amable, respetuoso, solidario con sus amigos. Era agradecido. Siempre nos agradecía por todo lo que le dábamos, porque era consciente de que todo nos costaba”, aseguró con un dolor inocultable.



“No fue un accidente. Me lo mató. No se puede ir por esa calle a 100 kilómetros por hora”, sentenció la mujer.



“Delirante”



Luego, el fiscal del caso, el doctor Daniel Filippi señaló que las partes habían llegado a un acuerdo para que Lascurain permanezca detenido con prisión preventiva. Además, expresó que el imputado fue entrevistado por una psicóloga de la Policía de Investigaciones, quien informó que “el relato del hombre fue coherente y ubicado en tiempo y espacio, pero al hacer referencia al accidente el discurso se tornó confuso y delirante”.

Finalmente, pidió que el acusado sea examinado por la Junta de Salud Mental de la provincia.



La familia del niño se constituyó como querellante en el proceso, representada por el abogado Leandro Corti. Este profesional solicitó poder concurrir a las “operaciones periciales” con asistencia de asesores técnicos.



Lascurain -de 37 años y kinesiólogo de profesión- es defendido por el doctor Sebastián Amadeo, del servicio público, quien en la audiencia se refirió a graves problemas de salud mental que sufre el imputado, que “estaba medicado” y llegó a ser “internado contra su voluntad”, según puntualizó. Más adelante, reconoció que su grupo de familia no podía ofrecer alternativas para que Francisco no quede en prisión y que lo mejor era que permanezca detenido hasta tanto se expida la Junta. Asimismo, denunció que su asistido fue agredido dentro de su lugar de reclusión y pidió que se tomen los recaudos necesarios para que no vuelvan a atacarlo.



Tratamiento



Por último, la doctora Carrara resolvió dar intervención al “efector público que corresponda” para que el acusado reciba “tratamiento psiquiátrico y/o psicológico”. La magistrada también dispuso la evaluación médica integral del imputado, con la realización de todos los estudios psiquiátricos, psicológicos y neurológicos necesarios para determinar si padece un “trastorno en la esfera psíquica”.



Por otra parte, y a raíz del pedido formulado por la fiscalía y la querella, la magistrada determinó que la pericia sea realizada por la Junta de Salud Mental y autorizó a las partes “a que presenten delegado técnico y formulen puntos de pericia”.



>>> El choque

Francisco Sueldo murió por un choque ocurrido la noche del pasado lunes, en la cuadra de calle Ángel Casanello al 2200, en barrio Villa María Selva. El niño tenía 10 años y viajaba en la parte trasera del Chevrolet Corsa Wagon. Sus padres estaban sentados adelante. El impacto se produjo cuando el papá aminoró la velocidad de su vehículo para superar un lomo de burro. Francisco Lascurain lo embistió violentamente desde atrás con un Toyota Etios. Los peritajes indicarían que circulaba a casi 100 kilómetros por hora. El conductor trató de escapar, pero fue atrapado por vecinos que lo corrieron y lo retuvieron hasta que llegó la policía. El pequeño fue rescatado por los bomberos de entre los hierros deformados. Tenía gravísimas lesiones y dejó de existir horas después en el Hospital de Niños, ya en la madrugada del martes.



>>> “Cumpleaños”

“Confiamos en la justicia, en el fiscal, en nuestro abogado. Yo le prometí a mi hijo que no iba a parar hasta que se haga justicia y voy a cumplir”, aseguró la mamá de “Fran”.

“Estamos conformes, pero queremos que pague por lo que hizo”, añadió la mujer frente al edificio de Tribunales.

“No creo en la justicia por mano propia. Él va a estar 5, 10 o 20 años preso, pero yo voy a sufrir toda la vida por alguien que me va a faltar. Ahora se viene el cumple de Fran, el 19 de junio. Tenía todo preparado para ir a una cancha y hacer el partido de su vida para festejar... y ahí lo tengo ahora, me lo tiene un familiar en la vereda, adentro de una urna. Voy a ir hasta lo último”, aseguró el papá.