https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 23.05.2019 - Última actualización - 12:49

12:42

A los 71 años falleció Carlos Alberto Verga, uno de los emblemas del básquetbol santafesino de todos los tiempos. Comenzó a jugar en Unión, para pasar luego al Club Atlético Colón, donde desarrolló los momentos más sobresalientes de su excelente carrera deportiva.

La americana, de duelo... El básquetbol llora a "Carlucho" Verga A los 71 años falleció Carlos Alberto Verga, uno de los emblemas del básquetbol santafesino de todos los tiempos. Comenzó a jugar en Unión, para pasar luego al Club Atlético Colón, donde desarrolló los momentos más sobresalientes de su excelente carrera deportiva. A los 71 años falleció Carlos Alberto Verga, uno de los emblemas del básquetbol santafesino de todos los tiempos. Comenzó a jugar en Unión, para pasar luego al Club Atlético Colón, donde desarrolló los momentos más sobresalientes de su excelente carrera deportiva.

El Litoral



La de barrio Centenario fue la institución que lo proyectó a los primeros planos: primero nacionales, en los que podría mencionarse la conquista del Campeonato Argentino de Córdoba 1977, con el representativo de la provincia de Santa Fe.

Quinteto campeón. Así arrancó Santa Fe la final del Campeonato Argentino de 1977 ante a Buenos Aires. “Carlucho”, con su tradicional camiseta 7, junto a Horacio Desávado, Carmelo Mendoza, Hugo Cignetti y Héctor Roldán. Foto: Archivo El Litoral

Y luego, al ámbito internacional, formando parte del Seleccionado Argentino de Básquetbol que se consagró en el Sudamericano de Medellín (Colombia), junto a uno de sus históricos “socios” con la camiseta rojo y negra: Carmelo Mendoza.



En aquellos tiempos la tecnología era muy limitada, por lo que las estadísticas no nos permiten disfrutar de sus grandes logros con precisión... Y obviamente, no existían los triples en el básquetbol Fiba, porque si no estaríamos hablando de uno de los máximos goleadores de la historia.



“Carlucho” fue admirado dentro y fuera de los rectángulos de juego: por sus cualidades basquetbolísticas, pero también por su dotes humanos.



* “Desde chiquito mi familia me inculcó ir a un club a practicar deportes. Arranqué en Unión en el departamento deportivo comandado por Carlos Hurtado. De ahí me iba a Rivadavia Juniros con mis amigos y de ese modo empecé a querer el básquetbol”, solía expresar en cada una de sus entrevistas. Tuvo como maestro al recordado Eduardo Mutazzi.



En Unión integró planteles junto a Ricardo Giunta, Roberto Monti, Felipe Fernández, Héctor Von Der Thussen, entre otros, obteniendo varios títulos.



Luego, pasó a Colón, donde se lució junto a Roberto Monti, Ricardo Giunta, Felipe Fernández, Carmelo Mendoza, Roberto Van Lacke y Carlos Bianchi, entre otros. Ganaron todo en la década del 70, enfrentando al Franca Emanuele (lo integraba el célebre Helio Rubens), Juventut de Badalona, la Selección de China, etc., etc...



“Colón me marcó en mi vida, me hizo conocer el mundo, trascender, jugar con equipos extranjeros y llegar a la Selección Argentina; pude conocer hasta el Vaticano y estar con el Papa”, solía decir “Carlucho” con marcado sentimiento.



Una de las anécdotas más importantes la contó en primera persona: “En 1977, después de venir del Argentino donde la prensa me nombró el mejor pilar del país, teníamos que ir al Sudamericano de Valdivia y en todos los diarios y lugares estaba dentro del plantel de la Selección, pero nunca me había llegado la citación. Te mandaban un telegrama y me cayó como un balde de agua fría: teníamos que presentarnos el 5 de enero y nadie me había citado. Me fui de vacaciones y volví el 5 a la mañana y sonó el teléfono en casa: era el técnico, Heriberto Schonwies, quin me dijo enojado: Lechón, que pasa que no viniste a la concentración.. Ahí me di cuenta el valor que me tenían; en Santa Fe cajonearon la citación y no me llegó. Venite cuando puedas me dijo, para mi felicidad”.



Verga jugó al lado de grandes jugadores que lo hicieron cada día más completo. “Siempre digo que integré tres generaciones muy buenas. Estuve al lado de Crespi, Peralta, Osuna o Barea, que son más grandes que yo. Compartí equipo con Barovero, Guitart, jugando y ganando argentinos y sudamericanos. Pero con ese torneo de 1977 donde teníamos un gran equipo, junto a Carmelo Mendoza, mi hermano de la vida”.



Este 23 de mayo se apagó la vida de uno de los grandes del básquetbol local. Pero su huella indeleble, quedará para siempre entre todos los que lo disfrutaron.



Una vez retirado oficialmente de la práctica activa del básquetbol, “Carlucho” se dedicó a la dirección técnica. En ese rubro fue entrenador de Banco Provincial, Regatas Santa Fe y Ceci de Gálvez, entre otros equipos.

Carlos Verga en acción, en el gimnasio Mocoretá, con la camiseta de Colón y ante el representativo de la Oklahoma University de Estados Unidos.Foto: Archivo El Litoral

Salutación

La comisión directiva del Club Atlético Colón expresó a través de las redes sociales su profundo pesar por el fallecimiento de Carlos Verga y extendió el acompañamiento del pueblo rojo y negro a la familia del eximio deportista.