https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 25.05.2019 - Última actualización - 7:46

7:41

Entrevista a fondo con Emilio Jatón, candidato a intendente

"Ser cercano a la gente me da un conocimiento pleno de la ciudad"

El ex conductor de Noti 13 fue el candidato más votado en las Paso. Esta semana presentó un plan de acción para la intendencia. “Las grandes políticas se logran a través de los consensos”, dijo.

Primero. Eso parece decir Jatón, que terminó en el podio en las elecciones primarias. Pero se refería a otros temas de la ciudad. Foto: Mauricio Garín.



Entrevista a fondo con Emilio Jatón, candidato a intendente "Ser cercano a la gente me da un conocimiento pleno de la ciudad" El ex conductor de Noti 13 fue el candidato más votado en las Paso. Esta semana presentó un plan de acción para la intendencia. “Las grandes políticas se logran a través de los consensos”, dijo. El ex conductor de Noti 13 fue el candidato más votado en las Paso. Esta semana presentó un plan de acción para la intendencia. “Las grandes políticas se logran a través de los consensos”, dijo.

Por Emerio Agretti SEGUIR Por Nicolás Loyarte SEGUIR El candidato a intendente de Santa Fe por el Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS), Emilio Jatón, presentó su “Compromiso Santafesino” para la ciudad el miércoles pasado y brindó luego una entrevista a fondo a El Litoral. El “Compromiso” reúne en un libro su plan de gobierno en caso de ser electo para ocupar ese cargo el domingo 16 de julio. El popular periodista —que fue durante más de dos décadas la cara visible de Noti 13—, se transformó en el pre candidato más votado para dicho cargo en las elecciones Primarias de fines de abril, con casi 84 mil sufragios. Con esa cifra duplicó a Albor Cantard (Cambiemos), que obtuvo poco más de 38 mil sufragios, y a la sumatoria de votos de los cuatro precandidatos del Frente Juntos (PJ), que logró casi 41 mil votos. Tras obtener ese aval de los santafesinos, el ex senador provincial y actual concejal encara ahora la campaña rumbo al Palacio Municipal. Su perfil muestra que nació en Concordia (Entre Ríos), se crió en Santo Tomé y en la actualidad reside en barrio Constituyentes. Es soltero y dice: “Cuando cumplí 55 años paré de contar”. Es Licenciado en Comunicación Social y como periodista trabajó en Canal 13, Telefe, LT10, LT 9 y Eme. En fútbol, simpatiza con Unión. Nicolás Loyarte (N.L.)— ¿Qué lectura hace del resultado de las Paso?

—Hubo mucho trabajo y dio resultados. No empezamos a hacer campaña 5 meses antes, sino que sostenemos dos ejes rectores desde que llegué a la política: diálogo y compromiso. Así que esto es fruto de ello. N.L. —¿Cuánto cree que lo favoreció su popularidad?

—Ser más cercano a la gente es algo que forma parte de mi vida y me da un conocimiento pleno de la sociedad y la ciudad en la que vivo. Emerio Agretti (E.A.)—Eso lo lleva a compartir con la gente sus problemas e inquietudes, tanto antes como periodista como ahora como político...

—Hay puntos de unión, ya que mi periodismo era social, no político. Siempre traté de equilibrar la problemática social, antes desde el periodismo y hoy en la política. E.A.—¿Se imagina ese hipotético primer día como intendente?

—Será igual a cualquiera de estos días, hablando con la gente, escuchándola mucho, en los barrios. N.L.—El ex intendente Enrique Muttis también fue conductor de Noti 13, ¿le gusta esa comparación?

—Mucha gente la hace. Yo no llegué a conocerlo, sé lo que hizo en política y le tengo mucho respeto. Creo que esa comparación es demasiado para mí. Oficio. El candidato pasó por la redacción de El Litoral y saludó a sus ex colegas, con quienes compartió grandes momentos profesionales.Foto: Mauricio Garín. N.L.—¿Qué lo llevó a abandonar el periodismo para involucrarse en política?

—Fue cuando me di cuenta de que desde el periodismo no podía cambiar las cosas, sólo podía influir. Era un mediador entre el problema y la solución. Yo quería llegar más cerca de la solución. Y la política me está dando esa herramienta. N.L.—¿Por qué eligió hacerlo en el Frente Progresista?

—No soy afiliado a ningún partido, ni milité en ningún sector hasta ingresar a la política. Siempre tuve amigos en todos los partidos y los sigo teniendo. Este espacio tiene muchos puntos de unión con mi escala de valores y con lo que pienso de la política. E.A.—¿Cómo vive usted la tensión actual entre el gobierno provincial y el municipal?

—No formo parte de esa tensión, me molestan las tensiones porque repercuten en la gente. Siempre traté tener diálogo con el actual intendente, soy gente de diálogo, así que no forma parte de mi comportamiento. N.L.—Pese a ello, esa tensión existe...

—Sí, pero le hace mal a la política. La gente quiere que los políticos tengan un objetivo, que es el bien común, ayudar a la gente, cambiarles la vida con políticas que beneficen la convivencia cotidiana, así que hay que terminar con esas diferencias. N.L.—Desde su óptica, ¿cuál es el principal problema que tiene Santa Fe?

—Lo primero que debemos hacer es recuperar la política como herramienta de transformación y consenso, para construir entre todos una ciudad para todos. N.L.—¿La prioridad es la inclusión social o el combate contra la inseguridad?

—Ambas están relacionadas. La inclusión social disminuye la inseguridad. Pero además debemos mirar nuestro entorno, cuidar el medioambiente, mirar de cerca la problemática de los consumos adictivos. Son cuestiones que creo que el Municipio debe mirar más de cerca e involucrarse. E.A.—¿Qué sector de la ciudad está más abandonado?

—El Estado no ha llegado a gran parte de la ciudad, de la Avenida Pte. Perón al oeste y al norte. N.L.—Si llega a ser gobierno, ¿habrá un cambio importante en esos sectores?

—Debemos llegar a donde el Estado no llegó, y donde ya está debemos fortalecerlo; debemos estar presentes. El norte de la ciudad necesita un plan de infraestructura, y el apoyo a sus vecinos para la formación y el desarrollo. Todo ello está expuesto en nuestros compromisos (programa “Compromiso santafesino”). Allí, (el candidato a gobernador Antonio) Bonfatti se compromete a realizar una serie de obras para Santa Fe. Abarca también la salud, la educación y demás aspectos. N.L.—¿Esos compromisos se pueden llevar a cabo en el caso de que Bonfatti no gobierne?

—Este compromiso es con Antonio Bonfatti. El municipio es inviable sin el acompañamiento de la provincia. Por eso firmamos estas obras que cambiarán la vida de la gente. Es crucial que Bonfatti sea el gobernador. Sino, habrá que encontrar consenso con las autoridades. N.L.—¿La actual estructura del Frente Progresista cuenta con equipos para trabajar en la ciudad?

—Queremos una ciudad para todos con un gobierno de todos. Los equipos serán conformados con gran parte de los santafesinos que quieren participar. Pondremos a las personas que conozcan la ciudad, estén preparadas, y tengan ganas de cambiar las cosas. No preguntaremos de qué partido vienen sino cuáles son sus capacidades y las ganas que tienen. E.A.—Ya tiene equipos técnicos...

—Los compromisos son producto de un año y medio de trabajo de más de 100 personas que trabajaron junto a los vecinos en su conformación. Nacen de un trabajo conjunto entre la sociedad y los profesionales. Por eso hablamos de un gran pacto público-ciudadano. N.L.—¿Qué política pública contemplada en esos compromisos provocará un gran cambio?

—Nos preocupa mucho el entorno en el que vivimos y el tratamiento de los residuos, que es el grave problema de las grandes ciudades del mundo. Los santafesinos generamos casi 500 toneladas diarias de residuos y reciclamos sólo el 2,5 por ciento; el resto se entierra. Presentamos ordenanzas y cuando gobernemos modificaremos esa realidad. N.L.—En cuanto al transporte público, ¿se debe licitar el servicio de colectivos?

—Las relaciones entre el municipio y las empresas son contratos precarios. Hay que tener relaciones más formales. Queremos rediscutir el servicio de transporte para llegar a un pacto de movilidad urbana basado en un acuerdo entre los usuarios, vecinos, transportistas y el municipio, para tener un mejor servicio. N.L.—¿Qué piensa hacer con la Terminal de Ómnibus?

—Debe adecuarse a una terminal de capital de provincia. En nuestro compromiso está previsto reformular el proyecto y trabajaremos fuertemente al respecto. Queremos transformarla en una Terminal Multimodal, con obras de mejoras del entorno urbano, y conformar un Ente de Administración en co-gestión entre ciudad y provincia. E.A.—Usted fue senador y es concejal, siempre perteneciendo a la minoría; ahora si ocupa un cargo ejecutivo podrá realizar proyectos que no prosperaron...

—Muchas veces en los cuerpos colegiados se trabaja mucho tiempo sobre un proyecto de ley que fracasa. Me pasó con un proyecto de ley de consumidores, por ejemplo, que prosperó en el Senado pero quedó parado en Diputados. Ello me deja una gran enseñanza. Aprendí que las grandes políticas se logran a través de los consensos, teniendo en cuenta a quienes piensan distinto. Por ello rechazo las mezquindades políticas, que impiden el desarrollo de una ciudad. N.L.—¿Cuál será su prioridad en obra pública?

—En mi gobierno va a haber una fuerte inversión en obra pública. Deberemos continuar las obras de infraestructura que faltan, en nuevas etapas, siempre priorizando evitar el riesgo hídrico. Pero debe quedar claro que la obra pública debe tener impacto social, sino no sirve. N.L.—Por último, un tema de debate nacional: ¿está a favor de la ley de aborto legal, seguro y gratuito?

—Nadie puede estar a favor del aborto. Es un buen momento para que la sociedad santafesina rediscuta el tema.