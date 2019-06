https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 02.06.2019 - Última actualización - 8:32

8:31

La capital provincial supera a ciudades como Mar del Plata y Rosario en el Ranking ICCA, un estudio que realiza el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la Nación, a partir de un exhaustivo relevamiento de los eventos que permiten posicionar a una ciudad como destino sede de eventos internacionales.

Turismo de reuniones Santa Fe ocupa el sexto lugar en el Ranking Internacional de Ciudades Sedes de Eventos La capital provincial supera a ciudades como Mar del Plata y Rosario en el Ranking ICCA, un estudio que realiza el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la Nación, a partir de un exhaustivo relevamiento de los eventos que permiten posicionar a una ciudad como destino sede de eventos internacionales. La capital provincial supera a ciudades como Mar del Plata y Rosario en el Ranking ICCA, un estudio que realiza el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la Nación, a partir de un exhaustivo relevamiento de los eventos que permiten posicionar a una ciudad como destino sede de eventos internacionales.

El Litoral / area@ellitoral.com

“La capital provincial volvió a ocupar un puesto entre las 10 primeras ciudades del país como destino sede de eventos a nivel mundial pero la novedad es que este año estamos sextos, por encima de ciudades mucho más grandes”, señaló el intendente José Corral al conocerse los datos elaborados por el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la Nación. Al respecto, el mandatario destacó que “este dato es el resultado de un trabajo sostenido que venimos haciendo en la ciudad a partir de la puesta en marcha del Plan Estratégico de Turismo, donde definimos en forma conjunta con todas las entidades de la ciudad que el turismo de reuniones era una oportunidad para que la ciudad crezca y así lo hicimos”.



El Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la Nación es el organismo que oficia de nexo con la International Congress and Convention Association (ICCA), responsable de la elaboración del Ranking Internacional. Así dentro del mapa país en el segmento Turismo de Reuniones la ciudad de Santa Fe ocupa el sexto lugar; siendo precedida por Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y La Plata; y quedando sobre otros destinos como Bariloche, Rosario, Mar del Plata y Puerto Madryn.



“Cabe señalar que desde el año 2012 la ciudad forma parte de este Ranking, que mide bajo criterios muy exhaustivos, la cantidad de eventos que cumplen con los requisitos estipulados para ser considerado de carácter internacional y promover el turismo de reuniones en el circuito mundial”, explicó Andrea Valsagna, secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia del municipio. “¿Por qué es importante este ranking? Porque permite que la ciudad esté en el radar internacional para captar eventos de jerarquía y atraer un turismo que es muy conveniente, porque está medido que los asistentes a este tipo de eventos consumen por encima del promedio cuando visitan una ciudad”, explicó la secretaria.



Para ello, se requiere un “enorme trabajo en equipo, entre el Safetur, la propia subsecretaría de Turismo que cuenta con personal capacitado especialmente para realizar los registros exigidos, los organizadores de eventos y el Bureau de Eventos, las universidades y grupos profesionales que organizan eventos de estas características y todo el sector privado que se vincula a este tipo de actividad económica”. La ciudad no solamente tiene que tener infraestructura adecuada y brindar buenos servicios para estos eventos, sino que tiene que promover que las personas que integran redes internacionales se animen a organizar un evento aquí “y ahí es donde aparece el Municipio brindando todo su apoyo”. Valsagna recordó que en 2013 se creó la Ventanilla Unica de Eventos para poder registrar y coordinar las diferentes actividades que se realizan en la ciudad y “eso nos permitió consolidar un calendario anual de eventos de distinto tipo y elegir las fechas para la realización de algunos con fines turísticos, por ejemplo para que un fin de semana largo tengamos atractivos en la ciudad, o bien evitar que se superpongan eventos de jerarquía una misma semana”.



Además, “contamos con una política de promoción especial para estos eventos, porque nos permiten tener visibilidad internacional y que quienes organizan este tipo de encuentros puedan elegir a Santa Fe como su próximo destino”, agregó la funcionaria. De esta manera, la ciudad de Santa Fe en 2018 logró acreditar seis eventos de carácter internacional, que lograron posicionarla nuevamente entre los 10 destinos sedes de eventos del país a nivel internacional.



Desde el Safetur

Por su parte, la subsecretaria de Turismo del Gobierno de la Ciudad y presidenta del Safetur, Claudia Neil, remarcó que “desde la gestión de José Corral se trabaja arduamente para mejorar la infraestructura de la ciudad y son claros ejemplos de ello la recuperación de la Estación Belgrano como Centro de Convenciones y Exposiciones, la construcción del Parque-Biblioteca de la Constitución y el Auditorio Federal; y también las nuevas inversiones que surgieron desde el sector privado, con hotelería nueva, una diversidad de servicios gastronómicos de calidad y la capacitación que se brinda para que tengamos buena atención a los turistas. Todas estas son acciones del Municipio que colaboran en el posicionamiento de Santa Fe como sede de eventos nacionales e internacionales”. Neil también agradeció el compromiso de todas las instituciones que trabajan en este sentido ya que “el posicionamiento de la ciudad también es el posicionamiento de sus instituciones, como las Universidades, el Bureau de Eventos de Santa Fe, las empresas de turismo receptivo y otros actores que coordinan acciones para el fortalecimiento del segmento.”

En el mismo sentido, Cecilia Gargatagli, presidenta del Bureau de Eventos de Santa Fe, expresó que “es una alegría para el sector recibir la noticia, esto es una muestra de lo que podemos lograr trabajando juntos el sector público y el privado. Hoy nuestra ciudad y provincia se destacan entre las más importantes del país en el rubro y eso es algo que fortalece a la sociedad santafesina en su conjunto”.

Desafíos

Vale destacar que la ciudad de Santa Fe definió en su Plan Estratégico de Turismo Santa Fe 2020 el eje Turismo de Reuniones y Eventos como uno de los principales para desarrollar. Esta definición fue tomada en conjunto por el sector público y privado teniendo en cuenta que el rubro Turismo de Reuniones es uno de los más dinámicos en términos económicos dentro del sector turístico. En 2012 la ciudad ocupó el sexto lugar con siete eventos internacionales y en 2013 y 2014 el octavo lugar con cinco eventos realizados. Las condiciones macroeconómicas de los años siguientes marcó dificultades para las ciudades argentinas como destino de eventos internacionales.

La ciudad de Santa Fe se ha fortalecido año a año como destino sede de eventos y por eso “el desafío es sostener esta política, y para ello seguiremos trabajando con todas las entidades y en especial las universidades para garantizar que tengamos siempre el piso de cinco eventos de este nivel”, aseguró Valsagna. Aunque no todos los eventos permitan ingresar a este ranking en particular, destacó “la importancia de contar con un calendario anual y sostener el trabajo en equipo que llevamos adelante con el Safetur, ya que es la base para garantizar el posicionamiento de la ciudad a nivel nacional e internacional”.

En 2019, el Ejecutivo Municipal asumió el desafío de la postulación de la ciudad como sede de uno de los encuentros políticos más importantes de la región, la Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur. ‘Para ello fue fundamental mostrar las ventajas y potencialidades de la capital provincial como sede de eventos, algo que no podría ser posible sin el apoyo y acuerdo de todas las entidades locales que apuntan al crecimiento de la ciudad de Santa Fe”, subrayó Valsagna. Si bien éste no será un evento que cuente como antecedente para integrar el Ranking ICCA 2019, es una muestra de la infraestructura disponible y versatilidad de la ciudad de Santa Fe en la materia.



Los eventos del Ranking ICCA

Según la información dada a conocer por el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones en el reporte del Ranking ICCA 2018, Argentina ocupa el segundo puesto en América Latina aportando treinta ciudades destinos sedes de eventos, entre las que Santa Fe ocupa el sexto puesto con seis eventos de carácter internacional.

ICCA validó para la ciudad de Santa Fe el 25º Working Meeting of the Crocodile Specialist Group (CSG); la IX Reunión Anual del Comité Académico de Historia, Regiones y Fronteras de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM); el XV Encuentro Latinoamericano de RUA - Red de Universidades Abiertas - UNI3; VI San Luis Conference and School on Surfaces, Interfaces and Catalysis; 10º ITU Academic Conference Kaleidoscope: Machine learning for 5G future y World Smart City Forum 2018 (WSCF): Foro Mundial de Ciudades Inteligentes. Es decir, estos seis eventos cumplen con los estrictos criterios de selección de la entidad internacional, que responden a cuestiones técnicas relativas al segmento de Turismo de Reuniones.

De esta manera, la lista de ciudades argentinas que integran el Ranking ICCA quedó establecida de la siguiente manera: en el primer puesto Buenos Aires, en segundo lugar la ciudad de Córdoba, el tercer puesto es ocupado por la ciudad de Mendoza, el cuarto por la ciudad de Salta, en quinto lugar se encuentra La Plata y en sexto lugar la ciudad de Santa Fe. Le siguen destinos como Bariloche, Bahía Blanca, Rosario, Mar del Plata, San Juan, Posadas y Puerto Madryn, entre otras ciudades, con menos de cinco eventos internacionales.







ICCA

La International Congress and Convention Association, ICCA, es la principal asociación mundial de Turismo de Reuniones o MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) y constituye una de las asociaciones vinculadas a la industria de los eventos más prestigiosas del mundo. Esta Asociación que cuenta con más de 1000 miembros asociados de 90 países del mundo elabora cada año el informe más importante en materia de Turismo de Reuniones indicando aquellos países y ciudades donde se han organizado más congresos y eventos asociativos.

Para integrar el Ranking las ciudades deben acreditar la realización de, al menos, cinco eventos de carácter internacional y éstos deben responder a la categoría Congresos y Convenciones que incluye Congresos, Jornadas, Encuentros, Seminarios, Conferencias, Simposios, Foros y Convenciones.